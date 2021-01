Phil Spector: Πέθανε από κορονοϊό ο θρύλος της μουσικής

Ο εμβληματικός μουσικός παραγωγός Φιλ Σπέκτορ, που άλλαξε τον ήχο της ποπ μουσικής στην δεκατία ρου 1960 με τις ηχογραφήσεις Wall of Sound, πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Ο Φιλ Σπέκτορ ήταν ο παραγωγός 20 top 40 hits στην περίοδο 1961 και 1965 και δούλεψε με τους the Beatles, Righteous Brothers και Ike and Tina Turner. Ασκησε την επιρροή του σε μεγάλη σειρά καλλιτεχνών, από τους Beach Boys μέχρι τον Μπρους Σπρίνγκστιν, που ενέταξε τον «ήχο Σπέκτορ» στο Born to Run.

Ο Φιλ Σπέκτορ διαγνώσθηκε με COVID-19 πριν από τέσσερις εβδομάδες και μεταφέρθηκε από το κελί της φυλακής, όπου εξέτιε 19χρονη ποινή φυκλάκισης για τον φόνο της Λάνα Κλάρκσον, σε νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα ο Spector βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου ανέρρωσε και επέστρεψε στη φυλακή. Εκεί παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Κρούσματα σήμερα: Πού εντοπίζονται οι 237 νέες μολύνσεις