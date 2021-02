Δέκα ταινίες - αριστουργήματα που ξεπέρασαν το βιβλίο

Η πιο συνηθισμένη απάντηση στην ερώτηση «τι προτιμάτε, το βιβλίο ή την ταινία», η απάντηση είναι «το βιβλίο, η ταινία μου χάλασε την ατμόσφαιρα». Πράγματι, όταν βλέπουμε οπτικοποιημένο από κάποιον άλλον αυτό που είχαμε φανταστεί διαβάζοντας τις σελίδες ενός βιβλίου, συνήθως καταστρέφει τον δικό μας κόσμο και επομένως τείνουμε να το απορρίψουμε. Υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο, το κινηματογραφικό αποτέλεσμα να δώσει ένα νέο αριστούργημα, που θα κάνει την πλειοψηφία κοινού και κριτικών να αναφωνήσει ομοφώνως πως ναι, η ταινία ξεπέρασε το βιβλίο στο οποίο βασίστηκε!

Είτε με μια ουσιαστική διαφοροποίηση από το βιβλίο, είτε τηρώντας πιστά την κατεύθυνση του συγγραφέα, ένας σκηνοθέτης και οι ηθοποιοί του μπορούν να δώσουν νέα οπτική στο κοινό και το έργο τους, πράγματι, να διακριθεί. Ας δούμε παρακάτω δέκα ταινίες που χαρακτηρίστηκαν «αριστουργήματα», βασίστηκαν σε βιβλία και τελικά τα ξεπέρασαν.

Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών

Επί δεκαετίες, η τριλογία του Τόλκιν χαρακτήρισε τον κόσμο της επιστημονικής φαντασίας στη λογοτεχνία. Μέχρι που στο τέλος της δεκαετίας του 1990, ο Πήτερ Τζάκσον αποφάσισε να μεταφέρει το σύμπαν του Φρόντο, του Άραγκορν, των ξωτικών, των μάγων και των Ορκ στη μεγάλη οθόνη. Επρόκειτο για μία τριλογία, που κυκλοφόρησε από το 2001 έως το 2003, σάρωσε τα βραβεία και χαρακτήρισε τον κινηματογράφο, ακριβώς όπως έκαναν τα βιβλία του Τόλκιν με τη λογοτεχνία.

Όσα παίρνει ο άνεμος

Δεν είναι τυχαίο πως πρόκειται για μία από τις κορυφαίες ταινίες όλων των εποχών. Κυκλοφόρησε το 1939 και θεωρείται σήμερα κλασικός κινηματογράφος, με τις ατάκες της θρυλικής Σκάρλετ Ο’Χάρα και του Ρετ Μπάτλερ, να γράφουν ιστορία: «After all, tomorrow is another day» και «Frankly, my dear, I don’t give a dam»! Ερμηνείες από τη Βίβιαν Λι και τον Κλαρκ Γκέιμπλ που τους καθιέρωσαν στο πάνθεον των κορυφαίων ηθοποιών όλων των εποχών και μοναδικά για την εποχή κινηματογραφικά επιτεύγματα, σε μια ταινία που τα έχει όλα. Μοιραία, το μυθιστόρημα της Margaret Mitchell στο οποίο βασίστηκε, περνάει σε δεύτερη μοίρα.

Η Λάμψη

Κορυφαίο βιβλίο από τον Στίβεν Κινγκ, ακόμα πιο κορυφαία η ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, συμφωνεί η πλειοψηφία. Πολλοί μάλιστα πιστεύουν πως η παρουσία του Τζακ Νικολσον στον πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι που απογείωσε πραγματικά το τελικό αποτέλεσμα.

Η Σιωπή των Αμνών

Αντίστοιχης κατηγορίας, θρίλερ δηλαδή και Η Σιωπή των Αμνών, όπου ο Άντονι Χόπκινς ως δρ Χάνιμπαλ Λέκτερ και η Τζόντι Φόστερ ως πράκτορας Κλαρίς Στάρλινγκ έδωσαν επίσης ένα αξεπέραστο αριστούργημα. Η ταινία κέρδισε πέντε Όσκαρ και άφησε το μυθιστόρημα του Τόμας Χάρις σε δεύτερη μοίρα.

Ο Νονός

Ακόμα μια τριλογία που κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων της ιστορίας του κινηματογράφου. Αυτό το ταξίδι στον κόσμο της μαφίας καθόρισε όχι μόνο ένα ολόκληρο είδος ταινιών, αλλά επισφράγισε καριέρες σπουδαίων ηθοποιών όπως ο Μάρλον Μπράντο, ο Αλ Πατσίνο και ο Ρόμπερτ ντε Νίρο. Η σκηνοθεσία του επίσης κορυφαίου Φράνσις Φορντ Κόπολα και τα περιθώρια για το βιβλίο του Mario Puzo στένεψαν ασφυκτικά.

Τελευταία έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ

Ακόμα μια αριστουργηματική ταινία που βασίζεται σε βιβλίο του πολυγραφότατου Στίβεν Κινγκ και το ξεπερνά. Πρόκειται για το βιβλίο με τίτλο "Rita Hayworth and Shawshank Redemption", που στα ελληνικά μεταφράστηκε ως «Τελευταία έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ». Πρωταγωνιστούν Τιμ Ρόμπινς και Μόργκαν Φρίμαν, μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη όχι μόνο τις σκληρές και απάνθρωπες συνθήκες της ζωής στη φυλακή, αλλά και την ελπίδα και την πίστη των ανθρώπων σε ένα καλύτερο αύριο.

Απομεινάρια μιας ημέρας

Η ζωή ενός Άγγλου μπάτλερ, όπως την διηγήθηκε ένας Ιάπωνας συγγραφέας, ο νομπελίστας Καζούο Ισιγκούρο και όπως τον υποδύθηκε ο κορυφαίος Άντονι Χόπκινς. Πρόκειται για μία ταινία – αριστούργημα που οι περισσότεροι πιστεύουν, πως ειδικά χάρη στις ερμηνείες, ξεπέρασε το βιβλίο.

Trainspotting

Οι πωλήσεις του βιβλίου εκτοξεύθηκαν μόνο μετά την κυκλοφορία της ταινίας, κι αυτό λέει πολλά για το μυθιστόρημα του Ίρβινγκ Γουέλς και το φιλμ του Ντάνι Μπόιλ. Η ταινία που έδειξε στο ευρύ κοινό με τον καταλληλότερο τρόπο το ζήτημα των ναρκωτικών, θεωρείται πια από τις καλύτερες του είδους.

Όταν σκοτώνουν τα κοτσύφια

Ίσως η πιο αμφίρροπη σύγκριση μεταξύ ταινίας και βιβλίου, καθώς η συγγραφέας Χάρπερ Λι έγραψε ένα αριστούργημα με τίτλο «To Kill a Mockingbird», το 1960. Το 1962 γυρίστηκε η ταινία από τον Ρόμπερτ Μάλιγκαν, με πρωταγωνιστή τον κορυφαίο Γκρέγκορι Πεκ και καθιερώθηκε ως μια από τις καλύτερες πολιτικές και ρομαντικές ταινίες.

Breakfast at Tiffany’s

Ο Τρούμαν Καπότε ως συγγραφέας, η Όντρεϊ Χέμπορν ως πρωταγωνίστρια και μια ταινία που εύκολα κατατάσσεται μεταξύ των κλασικών του αμερικανικού κινηματογράφου.

