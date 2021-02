Adele: Αυτό είναι το νέο της τραγούδι – Διέρρευσε στο internet και «τρελαίνει» τους θαυμαστές της

Ότι η Adele ετοιμάζει το νέο της άλμπουμ το γνωρίζουμε εδώ και καιρό μιας και η ίδια έχει αναφερθεί σε αυτό πολλές φορές σε αναρτήσεις και συνεντεύξεις της.

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες ένα νέο τραγούδι με την φωνή της Adele κάνει το γύρο του διαδικτύου προκαλώντας… υστερία στους εκατομμύρια θαυμαστές της ανά τον κόσμο που περιμέναν χρόνια για τη καινούρια της δισκογραφική δουλειά.

«Forget about who’s winning, baby. You better hope he’ll find it in him, maybe, to forgive the sinner he’s made you», ακούγεται να τραγουδά η Adele.

Ακούστε το νέο τραγούδι της Adele:

Να σημειωθεί ότι όλο αυτό το διάστημα η Adele έχει διατηρήσει χαμηλό προφίλ, αν και έκανε ένα tweet με μια φωτογραφία του εαυτού της παρέα με την Stevie Nicks, μετά από μια συναυλία του συγκροτήματος Fleetwood Mac στο Λονδίνο τον περασμένο Μάιο.

Ωστόσο, το περιοδικό «Billboard» ανέφερε ότι η δισκογραφική εταιρεία της Adele, XL Recordings, σχεδίαζε την επιστροφή της τραγουδίστριας τον περασμένο Νοεμβρίου, με το τρίτο της άλμπουμ, για όσους αναμένουν να την ακούσουν διακαώς.

Παρόλα αυτά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ακόμα ο τίτλος του δίσκου αφού η κυκλοφορία του ακυρώθηκε λόγω πανδημίας.

Πάντως έχει ακουστεί ότι στη νέα προσπάθεια της τραγουδίστριας θα συμπράξουν ο Danger Mouse (Ντέιντζερ Μάους), από το συγκρότημα Gnarls Barkley (Γκναρλς Μπάρκλεϊ), ο επιτυχημένος παραγωγός της Britney Spears (Μπρίτνεϊ Σπίαρς), Max Martin (Μαξ Μάρτιν) και ο Ryan Tedder (Ράιν Τέντετ) από το συγκρότημα OneRepublic. Όμως τίποτα από αυτά δεν έχει ακόμη επισημοποιηθεί, αλλά σίγουρα είναι μία καλή και πολλά υποσχόμενη είδηση για όλους όσοι λαχταρούν να ακούσουν ένα νέο «Someone Like You» ή το νέο «Hello».

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Lockdown: «Βόμβα» Γώγου για απαγόρευση κυκλοφορίας στις 6 στην Αττική- «Υπάρχει περίπτωση να συμβεί»