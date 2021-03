Διώρυγα του Σουέζ: «Θολό» παραμένει το τοπίο για το πότε θα επαναλειτουργήσει

«Θολό» παραμένει το τοπίο για το πότε θα επαναλειτουργήσει η Διώρυγα του Σουέζ. Πάνω από 300 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα και οι οικονομικές ζημίες υπολογίζεται πως ξεπερνούν κάθε μέρα τα 9,5 δισ. ευρώ.

Παραμένουν στην ουρά για έκτη μέρα πάνω από 300 πλοία που περιμένουν να ανοίξει η διώρυγα του Σουέζ. Την ίδια στιγμή, η καρδιά της παγκόσμιας οικονομίας υπολειτουργεί καθώς η κυκλοφορία των εμπορευμάτων έχει περιοριστεί με αποτέλεσμα να ασκείται τεράστια πίεση στις διεθνείς μεταφορές και στην τιμή του πετρελαίου.

Αυτή είναι η στιγμή που το πλοίο container Ever Given μπαίνει στη στενή λωρίδα της διώρυγας του Σουέζ. Το σχετικό βίντεο χρησιμοποιώντας το στίγμα από τον πομπού του Ever Given δείχνει πως το τεράστιο πλοίο μπαίνει μέσα στη λωρίδα της διώρυγας και -πιθανότατα από τους ισχυρούς ανέμους ή την αμμοθύελλα- παίρνει κλίση με αποτέλεσμα οι δύο πλευρές του να ακουμπήσουν στα τοιχώματα. Ένα ναυτικό ατύχημα, που μπλόκαρε όχι μόνο το συγκεκριμένο πλοίο αλλά και την παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με το Mega.

Πιο συγκεκριμένα To φορτηγό πλοίο με σημαία Ταϊβάν, εκτός από τα 300 πλοία που έχει θέσει σε αναμονή κοστίζει στο διεθνές εμπόριο περίπου 400 εκατ. δολάρια την ώρα. H εταιρεία αποτιμά την κυκλοφορία εμπορευμάτων διάμεσου του καναλιού στα 5,1 δισ. δολάρια την ημέρα προς δύση, και στα 4,5 δισ. δολάρια προς ανατολή.

Εταιρεία που διαχειρίζεται κινεζικά προϊόντα που πωλούνται σε πλατφόρμες όπως το Amazon.com, έχει 20 έως 30 κοντέινερ πάνω σε πλοία που περιμένουν να διαπλεύσουν την μπλοκαρισμένη διώρυγα.

Οποιαδήποτε στιγμή και αν ανοίξει η διώρυγα η ζημιά σύμφωνα με τους ειδικούς έχει γίνει.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ever Given έχει δημιουργήσει προβλήματα λόγω του όγκου του. Πριν από δύο χρόνια προκάλεσε καταστροφή σε ένα φέριμποτ, μπλοκάροντας το λιμάνι του Αμβούργου.

Μικρή πρόοδος παρατηρήθηκε χθες στην αποκόλληση του πλοίου που έχει προσαράξει για έξι και πλέον μέρες στη Διώρυγα του Σουέζ. Τα διεθνή μέσα αναφέρουν ότι θα ξαναγίνει νέα προσπάθεια σήμερα.

Στη χθεσινή απόπειρα, τουλάχιστον 29 μέτρα μετατοπίστηκε το πλοίο, όπως επίσης αφαιρέθηκαν και οι έλικες από τη λάσπη. Σήμερα θα γίνει νέα απόπειρα με τη χρήση ρυμουλκών. Όλοι ελπίζουν στη βραδινή πλημμυρίδα που ίσως σηκώσει το πλοίο. Για τα αίτια του περιστατικού δόθηκε συνέντευξη τύπου όπου για πρώτη φορά αναφέρθηκε η πιθανότητα ανθρώπινου λάθους εκτός από τις καιρικές συνθήκες.

Τι αναφέρει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς

«Εφόσον η επιχείρηση αποκόλλησης του γιγαντιαίου container ship στη Διώρυγα του Σουέζ δεν ολοκληρωθεί σύντομα, οι οικονομικές ζημιές σε παγκόσμια κλίματα μπορεί να ανέρχονται εβδομαδιαίως, σύμφωνα με τους ειδικούς, πάνω από 6 δισ. δολάρια». Αυτό αναφέρει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης σχετικά με το ναυτικό συμβάν στη Διώρυγα του Σουέζ .

Όπως αναφέρει αναλυτικά ο κ. Κορκίδης: «Η προσάραξη του γιγαντιαίου container ship μήκους 400 μέτρων με φορτίο 20.000 TEU, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δημιουργεί καθυστέρηση 2 εβδομάδων στις αφίξεις στον Πειραιά και άλλα λιμάνια της Μεσογείου, καθώς και 3-4 εβδομάδες επιπλέον χρόνο στις τελικές παραδόσεις εμπορευμάτων. Ήδη βρίσκονται σε αναμονή 321 πλοία με φορτία συνολικής αξίας περίπου 10 δισ. δολαρίων, ενώ το κόστος του κλεισίματος του Σουέζ εκτιμάται ότι θα κοστίσει παγκοσμίως αρκετά δισ. δολάρια. Ευνοούνται βεβαίως τα ναύλα στη ναυτιλία λόγω αλλαγής πλεύσης πολλών πλοίων στη μακρά ρότα 15.000 μιλίων γύρω από την Αφρική, ενώ δημιουργείται μεγαλύτερη ζήτηση πλοίων λόγω του "congestion" στο Σουέζ. Ηδη, οι ναύλοι για τα πετρελαιοφόρα έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, η τιμή του πετρελαίου αυξάνεται και εφόσον η επιχείρηση αποκόλλησης δεν ολοκληρωθεί σύντομα, οι οικονομικές ζημιές σε παγκόσμια κλίματα μπορεί να ανέρχονται εβδομαδιαίως, σύμφωνα με τους ειδικούς, πάνω από 6 δισ. δολάρια. Τον μεγαλύτερο αντίκτυπο από το κλείσιμο της διώρυγας δέχεται η ενεργειακή αγορά. Μεταξύ των πλοίων που βρίσκονται σε αναμονή, από τη πλευρά της Μεσογείου είναι πολλά πετρελαιοφόρα που μεταφέρουν φορτία από Καζακστάν, Ρωσία, Λιβύη, Αζερμπαϊτζάν, με προορισμό την Ασία. Οι εταιρίες shipping logistics θα επιβαρυνθούν με επιπλέον κόστος για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης. Να σημειωθεί ότι η Διώρυγα του Σουέζ μήκους 120 μιλίων αποτελεί την ταχύτερη διαδρομή ναυσιπλοΐας που συνδέει την Ευρώπη και την Ασία, ενώ αποτελεί την κύρια πηγή συναλλάγματος και ένα ζωτικό φορέα για την αιγυπτιακή οικονομία. Τα μηνιαία έσοδά που καταγράφει η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ ξεπερνούν τα 500 εκατ. δολάρια με μηνιαία διέλευση καθαρού φορτίου άνω των 100 εκατ. τόνων και το 12% των εμπορευματοκιβωτίων. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις στον τρόπο και χρόνο αποκόλλησης του πλοίου, ώστε να είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις οικονομικές επιπτώσεις μέχρι να είναι και πάλι διαθέσιμη στη παγκόσμια ναυσιπλοΐα η μεγαλύτερη Διώρυγα του κόσμου».

