Πρίγκιπας Χάρι: Έξαλλη η βασίλισσα με τον εγγονό της - Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι

Οι συνεχιζόμενες αποκαλύψεις του πρίγκιπα Χάρι για το παλάτι του Μπάκιγχαμ και τα «δύσκολα χρόνια» που πέρασε ως μέλος της βασιλικής οικογένειας φαίνεται πως έχουν πλέον εξοργίσει τη γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ που μέχρι πρότινος…διατηρούσε την παροιμιώδη ψυχραιμία της.

Στις συνεντεύξεις του, ο δούκας του Σάσεξ που ζει πλέον μόνιμα στις ΗΠΑ με τη σύζυγο του Μέγκαν Μάρκλ και το γιό τους Άρτσι επέκρινε δριμύτατα τον τρόπο που τον μεγάλωσε ο πρίγκιπας Κάρολος.

Αυτός φέρεται πως ήταν σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Daily Mail και ο λόγος που η γιαγιά του Χάρι ειναι πλέον εξοργισμένη μαζί του και με τα όσα συνεχίζει να λέει ο "έκπτωτος πρίγκιπας" που έχει τραβήξει πλέον το δικό του δρόμο, μακριά απο τις επιταγές της μοναρχίας.

Η βασίλισσα Ελισάβετ λέγεται ότι είναι πλέον «βαθιά αναστατωμένη» από αυτό που θεωρεί μια σειρά «πολύ προσωπικών» επικρίσεων για την οικογένειά της από τον πρίγκιπα Χάρι.

Βασιλικές πηγές αναφέρουν ότι η 95χρονη μονάρχης έχει συγκλονιστεί από τα επαναλαμβανόμενα σχόλια του Χάρι από την "καταστροφική συνέντευξη" που έδωσε εκείνος και η σύζυγός του Μέγκαν στην Οπρά Γουίνφρι τον Μάρτιο, αλλά και από τις δηλώσεις που ακολούθησαν.

Πηγή προσκείμενη στο παλάτι λέει: «Η γιαγιά του Χάρι το πήρε πολύ προσωπικά και είναι βαθύτατα αναστατωμένη από αυτά που είπε ο Χάρι, ιδίως τα σχόλιά του σχετικά με τη γονική μέριμνα του Καρόλου και ότι ο πατέρας του δεν ήξερε να κάνει κάτι καλύτερο για την ανατροφή των γιών του λόγω του τρόπου με τον οποίο και ο ίδιος μεγάλωσε. Ήταν μια δήλωση που την αναστάτωσε και την πλήγωσε».

Η κυριακάτικη Mail την περασμένη εβδομάδα αποκάλυψε την έντονη οργή που αισθάνονται πλέον απέναντι στον Χάρι ακόμη και βοηθοί και συνεργάτες του παλατιού - οι οποίοι ζήτησαν από τον δούκα και τη δούκισσα του Σάσεξ να παραιτηθούν από τους τίτλους τους.

Ο θυμός λέγεται ότι αηξήθηκε περισσότερο μετά την τελευταία αποκαλυπτική εμφάνισή του Χάρι στο The Me You Can't See, την τηλεοπτική σειρά του με θέμα την ψυχική υγεία.

Οι υπάλληλοι του Μπάκιγχαμ που έχουν ήδη εκπλαγεί από την «σοκαριστική» κριτική του Χάρι απέναντι στον πατέρα του Κάρολο- αλλά και εμμέσως απέναντι στην βασίλισσα και τον αείμνηστο πρίγκιπα Φίλιππο- θύμωσαν όταν εκείνος επανήλθε στο θέμα υποδηλώνοντας ότι ο πατέρας του είχε επιτρέψει σε εκείνον και τον αδερφό του να «υποφέρουν» ως παιδιά.

Για τον πατέρα του, πρίγκιπα Κάρολο, ο Χάρι είπε πως «μου συμπεριφέρθηκε όπως του συμπεριφέρθηκαν, έτσι, πώς μπορώ να αλλάξω αυτό για τα παιδιά μου; Και να’μαι εδώ, μετακόμισα με όλη την οικογένειά μου στις ΗΠΑ, αυτό δεν ήταν το σχέδιο, αλλά μερικές φορές πρέπει να πάρεις αποφάσεις και δώσεις προτεραιότητα στην οικογένειά σου και στην ψυχική σου υγεία».

Ο δούκας του Σάσεξ υποστήριξε ότι μετακόμισε στο Λος Άντζελες ώστε "να σπάσει τον κύκλο του πόνου" που υπέφερε εκείνος ως μέλος της βασιλικής οικογένειας από τον τρόπο που τον μεγάλωσε ο πατέρας του που και εκείνος με τη σειρά του «υπέφερε» από τον τρόπο που τον ανέθρεψαν η βασίλισσα Ελισάβετ και ο πρίγκιπας Φίλιππος.

Ο Καρολος παραμένει ψύχραιμος

Παρά τις συνεχείς επιθέσεις, ο Κάρολος θεωρείται ότι διατηρεί την ελπίδα για συμφιλίωση με τον μικρότερο γιο του. «Δεν νομίζω ότι ο πρίγκιπας θα ξεκόψει από τον γιό του του παρά τα όσα είπε ο Χάρι», είπε ένας φίλος.

«Ο Κάρολος θέλει να διατηρήσει τους δεσμούς μαζί του, αλλά είναι δίκαιο να πούμε ότι όσα είπε ο Χάρι και στις δύο συνεντεύξεις με την Όπρα έχει θεωρήθηκαν πολύ επιζήμια και αρνητικά για την οικογένεια. Αν ο Χάρι όμως επιτεθεί στη Βασίλισσα σε πιο προσωπικό τόνο, ο Κάρολος θα πάρει το μέρος της βασίλισσας χωρίς αμφιβολία και ο Χάρι θα μείνει μόνος. Ο Πρίγκιπας Κάρολος είναι ένας τόσο ευγενικός άνθρωπος και ένας αφοσιωμένος πατέρας πρώτα απ 'όλα. Θα αισθάνεται άθλια. Θέλει να επιδιώξει μια συμφιλίωση. Δεν είναι καθόλου εκδικητικός» λένε πηγές του περιβάλλοντός του.

Τα απανωτά...χτυπήματα για την Ελισάβετ

Εκτός από την πανδημία, η βασίλισσα Ελισάβετ υπέστη το σοκ από την απώλεια του συζύγου της, και τώρα έπρεπε να υπομείνει και τις διαρκείς αποκαλύψεις από τα τηλεοπτικά στούντιο της Καλιφόρνια, γράφει η Daily Mail.

Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η Όπρα Ουίνφρεϊ υπερασπίστηκε την απόφαση του Χάρι να μιλήσει, επιμένοντας ότι αυτός και η Μέγκαν δεν είχαν καμία υποχρέωση να παραμείνουν σιωπηλοί «παρά τις έντονες απαιτήσεις τους για προστασία της ιδιωτικής ζωής».

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή, Today morning είπε: «Ξέρετε, ζητώ ιδιωτικότητα και μιλάω όλη την ώρα. «Νομίζω, λοιπόν, ότι το να είσαι σε θέση να ζήσεις μια ζωή την οποία δεν σου παραβιάζουν οι φωτογράφοι, ή άνθρωποι που πετούν από πάνω σου ή εισβάλλουν στη ζωή σου, είναι κάτι που κάθε άτομο θέλει και αξίζει - να μην παραβιάζουν δηλαδή τον προσωπικό του χώρο» είπε Και πρόσθεσε : «Η ιδιωτικότητα δεν σημαίνει σιωπή».

