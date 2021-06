UFO: Προ των πυλών η έκθεση του Πενταγώνου – Ιστορική στιγμή για τους «ουφολόγους»

Η πιθανότητα να μην είμαστε μόνοι στο σύμπαν γίνεται για μία ακόμη φορά θέμα στις επιστημονικές και πολιτικές συζητήσεις, εβδομήντα τέσσερα χρόνια μετά το περίφημο συμβάν του Ρόσγουελ, την πρώτη θεωρία συνωμοσίας με εξωγήινους.

Στις 7 Ιουλίου του 1947, ένα μυστηριώδες ιπτάμενο αντικείμενο -UFO έσπευσαν πολλοί να το βαφτίσουν ευθύς εξαρχής - έπεσε απ’ τον ουρανό και συνετρίβη στο Ρόσγουελ του Νέου Μεξικό στις ΗΠΑ.

Η πολυαναμενόμενη έκθεση του Πενταγώνου

Επτά και πλέον δεκαετίες μετά η επικείμενη δημοσίευση έκθεσης του Πενταγώνου σχετικά με την ύπαρξη ανεξήγητων «εναέριων φαινομένων» προκαλεί φρενίτιδα στους λάτρεις της συνωμοσιολογίας και τους απανταχού «ουφολόγους».

Η αμερικανική κυβέρνηση, ύστερα από δεκαετίες διαψεύσεων των αναφορών πολιτών για άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα (UFO) αναμένεται να παραδεχθεί επίσημα την ύπαρξη ανεξήγητων «εναέριων φαινομένων».

Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες πληροφοριών και το Πεντάγωνο πρόκειται να παραδώσουν έκθεση στο Κογκρέσο, η οποία θα περιέχει επιβεβαιωμένες παρατηρήσεις τέτοιων ιπτάμενων αντικειμένων.

«Είμαστε αρκετά πεπεισμένοι ότι ασχολούμαστε με μια τεχνολογία που είναι διαγενετική, αρκετές γενιές μπροστά από αυτήν που θεωρούμε τεχνολογία επόμενης γενιάς», δήλωσε ο Λουίς Ελιζόντο, πρώην επικεφαλής του απόρρητου προγράμματος του Πενταγώνου για την έρευνα γύρω από τα UFO στην Washington Post.

Οι Βρετανοί «ουφολόγοι»

Μακριά από την Ουάσιγκτον, το Todmorden μία πόλη 15.000 κατοίκων, βόρεια του Μάντσεστερ, είναι η ευρωπαϊκή «κοιτίδα» μίας σειράς ανεξήγητων γεγονότων και θεαμάτων - κερδίζοντας τη φήμη ως η απάντηση της Βρετανίας στο…Ρόσγουελ.

Ο Alan Godfrey, πρώην αστυνομικός και κάτοικος του Todmorden, ισχυρίζεται ότι το 1980 απήχθη από εξωγήινους στην πόλη ενώ διερευνούσε τον μυστηριώδη θάνατο του Zigmund Adamski, ενός 56χρονου ανθρακωρύχου που βρέθηκε πάνω σε έναν σωρό άνθρακα έξι μήνες νωρίτερα.

Ο Godfrey έχει γίνει κάτι από μια τοπική διασημότητα, ειδικά μετά τη δημοσίευση του βιβλίου του 2017 «Ποιος ή τι ήταν αυτά;» (Who or What were They?) που πρόκειται να γίνει ταινία στο Χόλιγουντ

Ο πιο διάσημος «ουφολόγος» της περιοχής ωστόσο είναι ο Colin Lyall, διοργανωτής των σχετικών συνεδρίων και ερευνητής.

Ο ίδιος είναι περήφανος για τον σύλλογό του και χαίρεται που βλέπει οτι το Todmorden συγκεντρώνει την ευρύτερη προσοχή του κόσμου: «Το περιστατικό με τον Alan έγινε πριν από 40 χρόνια, αλλά αποτελεί ορόσημο στον κόσμο των UFO. Η σχέση μεταξύ Todmorden και UFO θα υπάρχει πάντα και αυτό είναι υπέροχο γιατί το κάνει μοναδικό»

Όταν το επιτρέπουν οι περιορισμοί κατά του κορονοϊού, ο σύλλογος συνεδριάζει κάθε Τρίτη στο Golden Lion Pub. Προσφέρει ένα βήμα όπου τόσο οι ντόπιοι όσο και οι ξένοι μπορούν να συζητήσουν τις εμπειρίες τους και να μάθουν περισσότερα για τον Alan Godfrey και την «ουφολογία».

Οι συναντήσεις προσελκύουν συνήθως 30-50 άτομα και περιλαμβάνουν διαφορετικούς τύπους ανθρώπων που αναζητούν την αλήθεια και έχουν ενδιαφέρον για διαστημικά ταξίδια και προηγμένη τεχνολογία.

Διάσταση απόψεων

Οι «ουφολόγοι» διαφωνούν πάντως τις τελευταίες εβδομάδες για το αν η έκθεση του Πενταγώνου θα αποκαλύψει κάτι ενδιαφέρον.

Ο Gary Heseltine, ερευνητής (και πρώην αστυνομικός ντετέκτιβ) που εδρεύει στο Holmfirth του West Yorkshire, αδημονεί για τη δημοσιοποίηση του πορισματος και έχει ήδη συστήσει έναν Διεθνή Συνασπισμό Εξωγήινης Έρευνας (ICER) προκειμένου να συντονίσει την παγκόσμια ανταπόκριση και να «προετοιμάσει» το κοινό.

«Είτε σε 10 ημέρες είτε σε 10 χρόνια, έρθει η επιβεβαίωση της εξωγήινης ζωής θα γίνει και θα είναι μεγάλο σοκ», λέει.

Άλλοι ειδικοί όμως είναι πιο επιφυλακτικοί.

Ο Steve Mera λόγου χάρη ιδιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος του Phenomena Magazine, του μεγαλύτερου περιοδικού για UFO του Ηνωμένου Βασιλείου (1,8 εκατομμύρια online συνδρομητές) συνιστά προσοχή.

Και περιμένει οτι η έκθεση του Πενταγώνου δεν θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο από την έκθεση των New York Times τον Δεκεμβρίου 2017, η οποία προκάλεσε ενθουσιασμό αλλά χωρίς αποδείξεις.

«Δεν νομίζω ότι θα δώσει απαντήσεις, αλλά [η έκθεση του Πενταγώνου] αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι αυτά τα πράγματα είναι αληθινά, είναι εκεί έξω και το γεγονός δεν προκαλεί πλέον γέλιο».

Σύμφωνα με τον Nick Pope, ο οποίος ερεύνησε τα UFO για το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας στις αρχές της δεκαετίας του 1990, «η άνοδος του Διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης άλλαξε ριζικά την ουφολογία. Έδωσε φωνή σε όλους. Αλλά σε αυτό το πεδίο, αυτό σημαίνει και πολλούς γραφικούς.

«Οι αποκαλύψεις για τα AΤΙΑ έφεραν το θέμα από το περιθώριο στο...mainstream. Τα μέλη των φανατικών της κοινότητας των UFO, είναι σαν να γιορτάζουν ταυτόχρονα...πολλά Χριστούγεννα».

Πηγή: Guardian

