Νεκρή στα 39 της η διάσημη τραγουδίστρια των Girls Aloud, Σάρα Χάρντινγκ

Απεβίωσε σε ηλικία μόλις 39 ετών η Σάρα Χάρντινγκ των Girls Aloud, που έπασχε από καρκίνο του μαστού.

Η Σάρα Χάρντινγκ, τραγουδίστρια των Girls Aloud, η οποία έπασχε από καρκίνο του στήθους, πέθανε σε ηλικία 39 ετών, όπως είπε η μητέρα της.

Η Χάρντιγκ είχε ανακοινώσει τον Αύγουστο του 2020 ότι είχε διαγνωστεί με την ασθένεια, η οποία είχε εξαπλωθεί και σε άλλα μέρη του σώματός της. Η μητέρα της, Μαρί, ανακοίνωσε τον θάνατό της μέσω του Instagram, χαρακτηρίζοντας την κόρη της ως ένα «φωτεινό αστέρι».

Νωρίτερα μέσα στο έτος η Χάρντινγκ είχε αποκαλύψει ότι οι γιατροί της είχαν πει ότι δεν θα προλάβαινε τα επόμενα Χριστούγεννα.

Σε ανάρτηση που συνοδευόταν από ασπρόμαυρη φωτογραφία της Χάρντινγκ, η μητέρα της έγραψε πως «με ραγισμένη την καρδιά σήμερα μοιράζομαι τα νέα πως η όμορφη κόρη μου, Σάρα, απεβίωσε. Πολλοί από εσάς γνωρίζετε τη μάχη της με τον καρκίνο και ότι πολέμησε πολύ σκληρά, από τη διάγνωσή της μέχρι την τελευταία της ημέρα. Έφυγε εν ειρήνη αυτό το πρωί».

Η Χάρντινγκ είχε γίνει διάσημη το 2002, ως διαγωνιζόμενη του Popstars: The Rivals, ενός talent show που αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός νέου girl band και ενός boy band. Έφτασε στον τελικό και πήρε τις ψήφους για να μπει στην ομάδα που έγινε το συγκρότημα Girls Aloud, μαζί με τις Νίκολα Ρόμπερτς, Ναντίν Κόιλ, Κίμπερλι Γουόλς και Τσέριλ Κόουλ (τότε Τουΐντι).

Η μπάντα έβγαλε αρκετές επιτυχίες, μεταξύ των οποίων τα Sound of the Underground, The Promise, Love Machine, Jump και Call the Shots.

Οι Girls Aloud επανενώθηκαν το 2012 μετά από μια μικρή διακοπή για να βγάλουν ένα άλμπουμ «greatest hits» και να κάνουν μια περιοδεία. Ανακοίνωσαν τη διάλυσή τους το 2013.

Η Χάρντινγκ έκτοτε είχε δοκιμάσει την τύχη και της και στην υποκριτική, ενώ είχε εμφανιστεί και στο reality show The Jump το 2016. Το 2017 ήταν η νικήτρια του Celebrity Big Brother.

Με πληροφορίες από BBC

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Χρήστος Στυλιανίδης: Αυτός είναι ο νέος υπουργός Πολιτικής Προστασίας

Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Νεκρός επιλοχίας ΕΠΟΠ

Η ακρίβεια «καίει» τα νοικοκυριά - Πόσο αυξάνονται ρεύμα, καύσιμα και βασικά είδη διατροφής