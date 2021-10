Άλεκ Μπάλντουιν: Η υπεύθυνη για τα όπλα είχε δώσει όπλο σε 11χρονη ηθοποιό σε άλλη ταινία!

Μαρτυρίες-«φωτιά» για την 24χρονη υπεύθυνη των όπλων στην ταινία του Άλεκ Μπάλντουιν

Νέες αποκαλύψεις για το παρελθόν της 24χρονης υπεύθυνης για τα όπλα στην ταινία Rust με πρωταγωνιστή τον Άλεκ Μπάλντουιν, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε την διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας ενώ τραυμάτισε τον σκηνοθέτη της, ενισχύοντας τους ισχυρισμούς ότι ήταν άπειρη και απρόσεκτη.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η ιστοσελίδα Daily Beast και η οποία είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με την Hannah Gutierrez-Reed σε άλλη ταινία, η 24χρονη είχε ιστορικό απροσεξίας όσον αφορά τα όπλα.

«Ήταν απρόσεκτη με τα όπλα τα οποία κουνούσε στον αέρα δεξιά-αριστερά πολύ συχνά. Υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις που τη βλέπαμε να γεμίζει τα όπλα με άσφαιρα με τρόπο που δεν ήταν ασφαλής» είπε η συγκεκριμένη πηγή.

Ακόμα πιο επιβαρυντική για την 24χρονη, όμως, είναι η μαρτυρία μιας δεύτερης πηγής σύμφωνα με την οποία η Hannah Gutierrez-Reed είχε γεμίσει ένα όπλο και το είχε δώσει στην 11χρονη ηθοποιό Ryan Kiera Armstrong, χωρίς να προηγηθεί επισταμένος έλεγχος.

«Γέμιζε το όπλο στο έδαφος που υπήρχαν βότσαλα και άλλα αντικείμενα. Δεν την είδαμε να το ελέγχει, δεν γνωρίζαμε αν ήταν κάτι στον γεμιστήρα ή όχι» είπε η πηγή η οποία είχε συνεργαστεί με την 24χρνη στην ταινία The Old Way με πρωταγωνιστή τον Νίκολας Κέιτζ.

Την ίδια ώρα μέλος του συνεργείου γυρισμάτων της ταινίας Rust χαρακτήρισε την Gutierrez-Reed ως «άπειρη και άγουρη» υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν τουλάχιστον δύο περιστατικά με εκπυρσοκροτήσεις όπλων πριν το μοιραίο δυστύχημα της περασμένης Πέμπτης.

Απαρηγόρητος ο Άλεκ Μπάλντουιν

Την ίδια ώρα ο Άλεκ Μπάλντουιν, ο 63χρονος ηθοποιός που πυροβόλησε και σκότωσε την διευθύντρια φωτογραφίας Αλίνα Χάτσινς ήταν «απαρηγόρητος για ώρες» μετά το τραγικό περιστατικό με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ετοιμάζεται να ακυρώσει όλα όσα σχεδίαζε επαγγελματικά για το επόμενο διάστημα.

Ο 63χρονος ηθοποιός «σχεδιάζει να πάρει λίγο χρόνο και να επικεντρωθεί στον εαυτό του» δήλωσε πηγή που επικαλείται η Daily Mail μετά το «παρών» που έδωσε στην κηδεία της συνεργάτιδός του το πρωί της Κυριακής όπου εθεάθη να βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειας της Χάτσινς, στον σύζυγο και τον 9χρονο γιο της.

«Ήταν ισοπεδωτικό αυτό που του συνέβη. Έτσι κάνει ο Άλεκ Μπάλντουιν στις δύσκολες στιγμές. Όταν κάτι κακό συμβαίνει τότε αυτό που κάνει σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο είναι να εξαφανιστεί από τη δημοσιότητα» δήλωσε πηγή στο περιοδικό People.

«Θα χρειαστεί καιρό για να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συνέβη. Χρειάζεται να πάρει λίγο χρόνο για τον εαυτό του και να βρεθεί με την οικογένειά του» δήλωσε η ίδια πηγή για τον Άλεκ Μπάλντουιν.

