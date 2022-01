HΠΑ: Ξεσπά η πρώην σύζυγος του υιού Μπάιντεν- Πώς η απιστία και τα ναρκωτικά κατέστρεψαν το γάμο μας

Η πρώην σύζυγος του Χάντερ Μπάιντεν, Κάθλιν πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα τα απομνημονεύματά της. Στις σελίδες του η πρώην νύφη του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, περιγράφει πώς ο εθισμός του στα ναρκωτικά και οι απιστίες του κατέστρεψαν τον γάμο τους.

Η πρώην σύζυγος του Χάντερ Μπάιντεν σχεδιάζει να σπάσει τη σιωπή της για τον ταραγμένο γάμο της με τον «προεδρικό γιό» στα απομνημονεύματα που ετοιμάζει πυρετωδώς και πρόκειται να κυκλοφορήσουν πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Το «If We Break: A Memoir of Marriage, Addiction and Healing» της Kάθλιν Μπουλ περιγράφεται από τον εκδότη του ως μια «ανατρεπτική και σπαρακτική» αφήγηση που εξηγεί γιατί κράτησε τόσα πολλά κρυμμένα - από τις κόρες της και τον εαυτό της - για τόσο πολλά χρόνια»

«Όταν τελείωσε ο γάμος μου, ένιωσα ότι είχα χάσει την αίσθηση του ποια ήμουν», είπε η πρώην κυρία Μπάιντεν στο περιοδικό People, που ήταν το πρώτο που έκανε αναφορά χθες (12/1) στο βιβλίο.

«Όποιος έχει δει τον εθισμό να καταστρέφει μια σχέση ή έχει περάσει από απιστία και διαζύγιο, μπορεί να σας πει πόσο καταστροφικό είναι. Αλλά αυτό που συνειδητοποίησα επίσης μέσα από αυτές τις συντριπτικές εμπειρίες είναι ότι έπρεπε να βρω έναν τρόπο να σταθώ στα πόδια μου».

Η Μπουλ είπε επίσης ότι η συγγραφή του βιβλίου «ήταν απίστευτα θεραπευτική» και ότι ελπίζει πως «θα έχει νόημα για όσους έχουν περάσει από εθισμό ή διαζύγιο, και ειδικά για τις γυναίκες που ένιωσαν ότι ολόκληρη η ταυτότητά τους ήταν συνδεδεμένη με τη σύζυγό τους».

PHOTO GALLERY Photo 1/4 H oικογένεια του Αμερικανού προέδρου στην κηδελια του Μπο Μπάιντεν το 2015 Πηγή: Α.Ρ Photo 2/4 Πατέρας και υιός Μπάιντεν Πηγή: Α.Ρ Photo 3/4 Ο Τζο Μπάιντεν με τη σύζυγο του εκλιπόντος Μπο Χάλι και δύο απο τα εγγόνια του Πηγή: Α.Ρ Photo 4/4 Η Τζιλ Μπάιντεν με τον Χάντερ και τον μικρό γιό του Πηγή: Α.Ρ

Ο Χάντερ Μπαιντεν και η Κάθλιν Μπουλ χώρισαν το 2017 μετά από 24 χρόνια γάμου. Η ανακοίνωση για τα απομνημονεύματά της ήρθε την ίδια μέρα που το ποσοστό αποδοχής για τον πρώην πεθερό της, τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, μειώθηκε σε μόλις 33% σε δημοσκόπηση που δημοσίευσε το Πανεπιστήμιο Quinnipiac.

Στην ιστοσελίδα του, ο εκδοτικός οίκος Crown Publishing Group είπε ότι σχεδιάζει να κυκλοφορήσει την έκδοση με σκληρό εξώφυλλο των 27 δολαρίων στις 14 Ιουνίου, λιγότερο από πέντε μήνες πριν από τις εκλογές που θα μπορούσαν να μετατοπίσουν την εύθραυστη ισορροπία δυνάμεων τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία ανάμεσα στους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικάνους.

Η 53χρονη Κάθλιν και ο Χάντερ Μπάιντεν, 51 ετών ήταν παντρεμένοι για 24 χρόνια πριν χωρίσουν το 2017 και έχουν τρεις μεγάλες κόρες, τη Naomi, τη Finnegan και τη Maisy.

Τα απομνημονεύματα του Χάντερ Μπάιντεν

Πέρυσι, ο Χάντερ Μπάιντεν κυκλοφόρησε τα δικά του απομνημονεύματα με τίτλο «Beautiful Things», στα οποία περιέγραφε έναν εθισμό στο κρακ που τον έκανε να καπνίζει το ναρκωτικό «κάθε 15 λεπτά» και πώς κάποτε ήταν «τόσο απελπισμένος για ένα ποτό» που δεν μπορούσε να διασχίσει ένα τετράγωνο με τα πόδια ανάμεσα σε ένα ποτοπωλείο και το διαμέρισμά του χωρίς να ανοίξει το μπουκάλι για να πιεί μια γουλιά.

Έγραψε επίσης ότι ο πρώην σύζυγός του έμαθε για τη διαβόητη σχέση του με τη χήρα του αδερφού Μπο Μπάιντεν, Χάλι , όταν βρήκε μηνύματα μεταξύ τους σε ένα παλιό iPad, λέγοντας: «Αυτό της έδωσε το δώρο της δικαίωσης: ήμουν ο προβληματικός που κοιμόταν με τη γυναίκα του αδερφού του»

Το Page Six αποκάλυψε αποκλειστικά αυτή τη σχέση τον Μάρτιο του 2017, λιγότερο από δύο χρόνια αφότου ο Μπο Μπάιντεν, ο γενικός εισαγγελέας του Ντέλαγουερ, πέθανε από καρκίνο στον εγκέφαλο — και ενημέρωσε τον Τζο Μπάιντεν για την υπόθεση ζητώντας του να σχολιάσει.

Στα απομνημονεύματά του, ο Χάντερ Μπάιντεν ισχυρίζεται επίσης ότι «δεν θυμάται» να κάνει σεξ με μία γυναίκα από το Αρκάνσας που τον μήνυσε επιτυχώς σε μία υπόθεση για την πατρότητα του παιδιού της - και η οποία σύμφωνα με το Page Six εργαζόταν ως στρίπερ στην Ουάσιγκτον την εποχή που έμεινε έγκυος.

Ο Χάντερ Μπάιντεν απέκτησε έκτοτε ένα πέμπτο παιδί, έναν γιο ονόματι Μπο, με τη σύζυγό του Μελίσα Κοέν, την οποία παντρεύτηκε μόλις έξι ημέρες αφότου άρχισαν να βγαίνουν.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Θρήνος για την 21χρονη που «έσβησε» σε τροχαίο - Τα ερωτήματα και η βεντέτα (vid)

Survivor: «Στημένα παιχνίδια», «εσχάτη προδοσία» και αποχώρηση με δάκρυα

Πόσα κρούσματα θα ανακοινώσει σήμερα ο ΕΟΔΥ

Δύσκολες ώρες για τη Σταματίνα Τσιμτσιλή - Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας της

Survivor: Το σέξι ατύχημα της Ευρυδίκης – Φόρεσε δανεικό μαγιό στο αγώνισμα (vid)