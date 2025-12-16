Βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια στο Μεξικό - Τραβούσαν μαλλιά και «μοίραζαν» αγκωνιές - Βίντεο

Εικόνες απείρου κάλλους καταγράφηκαν σε ζωντανή μετάδοση στην περιφερειακή βουλή της πόλης του Μεξικού τη Δευτέρα (15/12), με άνδρες και γυναίκες βουλευτές να πιάνονται στα χέρια για να σταματήσουν την ψηφοφορία για τη διάλυση του Ινστιτούτου Διαφάνειας (InfoCDMX) της πόλης, σύμφωνα με το Reuters.

Βουλευτές αντάλλαξαν τραβήγματα μαλλιών, αγκωνιές και σπρωξίματα, όταν μέλη της δεξιάς ομάδας της αντιπολίτευσης (PAN) κινήθηκαν προς την έδρα, με σκοπό να διαμαρτυρηθούν για μία παραβίαση του κανονισμού από την κυβερνητική αριστερή ομάδα MORENA.

This is a real video of a Mexico City Congress session on Monday.



Legislators can be seen shoving each other and pulling hair at the podium.



The opposition party did this to physically block voting on the budget.



What a complete mess and embarrassment.



(apnews on TT) pic.twitter.com/JvcVxHs1wu — Paul A. Szypula ?? (@Bubblebathgirl) December 16, 2025

Τουλάχιστον πέντε μέλη της περιφερειακής βουλής ενεπλάκησαν στα επεισόδια, ενώ μέλη της κυβερνητικής παράταξης προσπάθησαν να τους αφαιρέσουν από την έδρα με τη βία.

Διαβάστε επίσης