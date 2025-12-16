Βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια στο Μεξικό - Τραβούσαν μαλλιά και «μοίραζαν» αγκωνιές - Βίντεο
Εικόνες απείρου κάλλους στην περιφερειακή βουλή της πόλης του Μεξικού
Εικόνες απείρου κάλλους καταγράφηκαν σε ζωντανή μετάδοση στην περιφερειακή βουλή της πόλης του Μεξικού τη Δευτέρα (15/12), με άνδρες και γυναίκες βουλευτές να πιάνονται στα χέρια για να σταματήσουν την ψηφοφορία για τη διάλυση του Ινστιτούτου Διαφάνειας (InfoCDMX) της πόλης, σύμφωνα με το Reuters.
Βουλευτές αντάλλαξαν τραβήγματα μαλλιών, αγκωνιές και σπρωξίματα, όταν μέλη της δεξιάς ομάδας της αντιπολίτευσης (PAN) κινήθηκαν προς την έδρα, με σκοπό να διαμαρτυρηθούν για μία παραβίαση του κανονισμού από την κυβερνητική αριστερή ομάδα MORENA.
Τουλάχιστον πέντε μέλη της περιφερειακής βουλής ενεπλάκησαν στα επεισόδια, ενώ μέλη της κυβερνητικής παράταξης προσπάθησαν να τους αφαιρέσουν από την έδρα με τη βία.