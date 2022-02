Τζένιφερ Λόπεζ: Λίγα λόγια, αλλά πολύ «δυνατές» εικόνες - Η στάση ζωής της για τις 50άρες

Η τελευταία φωτογράφιση της Τζένιφερ Λόπεζ στο Rolling Stone αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Η 52χρονη σταρ δείχνει απίστευτη στις φωτογραφίες που αναδεικνύουν τις υπέροχες καμπύλες της.

Με μια εκρηκτική φωτογράφιση για το εξώφυλλο του Rolling Stone η Τζένιφερ Λόπεζ θέλησε να υπενθυμίζει στην μουσική βιομηχανία ότι ήταν και παραμένει η απόλυτη Λατίνα σταρ της εποχής παρά τα 52 χρόνια της.

Η Jlo φόρεσε ένα αποκαλυπτικό μαύρο σύνολο, που τονίζει τις εκρηκτικές καμπύλες της κοίταξε με σιγουριά την φωτογραφική κάμερα και έστειλε το μήνυμα «σπάσε τους κανόνες».

Δείτε την gallery:

Όπως τόνισε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο μεγαλύτερο μουσικό περιοδικό αδιαφορεί παντελώς για τη γνώμη του κοινού, τα δημοσιεύματα, την κριτική, τον Τύπο γεγονός που της επιτρέπει να ζει πιο ελεύθερη και ευτυχισμένη από ποτέ!

https://www.instagram.com/p/CZrcjYNl6n-

Η ζωή της JLO

Η Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lynn Lopez, 24 Ιουλίου 1969) τον Μάιο του 1999 κυκλοφόρησε το πρώτο της single με τίτλο "If You Had My Love" και έναν μήνα αργότερα, κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ "On the 6”.

https://www.instagram.com/p/CZriw9UpaMl

Γεννήθηκε στις 24 Ιουλίου 1969 στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, από τους Ντέιβιντ Λόπεζ και Γουαδαλούπε Ροντρίγκεζ, ενώ έχει ακόμη δύο αδελφές, την Λέσλι και την Λίντα. Ο πατέρας της, δούλευε ως τεχνικός υπολογιστών και η μητέρα της ως καθαρίστρια σπιτιών.

Τα παιδικά της χρόνια ήταν φτωχικά, καθώς ζούσε με την οικογένεια της σε ένα πολύ μικρό διαμέρισμα. Στην ηλικία των επτά ετών, έκανε την πρώτη της περιοδεία σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη, μαζί με τις άλλες κοπέλες της σχολής μπαλέτου που παρακολουθούσε.

Στα δεκαέξι της, έκανε ένα μικρό διάλειμμα για να πατήσει στα μονοπάτια του κινηματογράφου, παίζοντας στην ταινία «My Little Girl» με πρωταγωνίστρια την Στιούαρτ Μάστερσον. Η αγάπη της όμως για το χορό την απομάκρυνε από τα πλατό, γεγονός που τελικά την αποζημίωσε όταν κέρδισε υποτροφία για μια ανώτερη ακαδημία χορού του Μανχάταν.

Η μητέρα της όμως ουδέποτε είχε συμβιβαστεί με την ιδέα της καλλιτεχνικής καριέρας για την κόρη της, γι’ αυτό βάλθηκε να την αποτρέψει με διάφορους τρόπους, κόβοντας της αρχικά το χαρτζιλίκι. Έτσι, αποφασισμένη να πετύχει τα όνειρά της, εγκατέλειψε την οικογενειακή στέγη και για να καλύπτει τα έξοδα της, έπιασε δουλειά σε ένα δικηγορικό γραφείο.

Καριέρα

Επί ενάμιση χρόνο συμμετείχε σε πολλές οντισιόν, όταν δέχτηκε μια πρόσκληση για να συμμετάσχει σε μια μουσικοχορευτική τουρνέ στην Ιαπωνία. Στο μεταξύ είχε ήδη αποτύχει σε μια οντισιόν για το show «In Living Color» στο ρόλο του ιπτάμενου κοριτσιού. Στο ίδιο διάστημα είχε εμφανιστεί σε διάφορες θεατρικές παραστάσεις όπως η ροκ όπερα "Jesus Christ Superstar" κ.α.

Γυρνώντας από την Ιαπωνία, προσκλήθηκε για να ξαναπεράσει από ακρόαση για το show «In Living Color». Αυτή τη φορά οι εντυπώσεις ήταν θετικές και η Τζένιφερ έγινε δεκτή.

Την είδαμε σύντομα να υποδύεται τη Λούσυ στην τηλεοπτική σειρά «South Central» του καναλιού FOX. Παρόλο που η σειρά δεν γνώρισε την αναμενόμενη επιτυχία και κόπηκε σε λίγους μήνες. Η Τζένιφερ είχε ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις των ανθρώπων του καναλιού και πήρε το ρόλο της Μελίντα Λόπεζ στο «Second Chances» και αργότερα στο «Hotel Malibu».

Το 1995, κάνει το μεγάλο άλμα στα κινηματογραφικά πλατό, με ένα ρόλο πλάι στους Γουέλσι Σνάιπς (Welsey Snipes) και Γούντι Χάρελσον (Woody Harrelson) στην ταινία «Money Train». Επίσης ερμήνευσε ρόλους δίπλα στον Ρόμπιν Γουίλιαμς (Robin Williams) και τον Τζακ Νικολσον (Jack Nicholson). Αμέσως μετά, ο κινηματογραφικός παραγωγός Γκρέγκορι Νάβα (Gregory Nava) της δίνει τον πρώτο ρόλο στην ταινία «My Family, Mi Familia».

Η πραγματική όμως πορεία για τη δόξα έρχεται το 1997, όταν ενσαρκώσει την αδικοχαμένη ντίβα Σελίνα Κιντανίγια Πέρεζ (Selena Quintanilla Perez) σε ένα μεγαλειώδες βιογραφικό αφιέρωμα για την Τεχάνο (Tejano).

Το Hollywood θα την αγκαλιάσει σύντομα

Το 1998, την είδαμε στο πλευρό του Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney) στην ταινία Out Of Sight, ρόλος που την ανακήρυξε ως την πιο ακριβοπληρωμένη λατίνα ηθοποιό της ιστορίας του Hollywood, με αμοιβή που ξεπερνά το ένα εκατομμύριο δολάρια. Στο μεταξύ έχουν προηγηθεί συνεργασίες με τον Όλιβερ Στόουν (Oliver Stone) στο «U Turn», με τον Φράνσις Φορντ Κοπολα (Francis Ford Copolla) στο «Jack» με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς συμπρωταγωνιστή, και το «Ανακόντα» μαζί με τους Γιόν Βόιντ (Jon Voight), Έρικ Στολτζ (Eric Stoltz) και Άις Κιούμπ (Ice Cube).

Μετά το «Out of Sight» η Τζένιφερ δανείζει τη φωνή της στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Antz» (1998), ενώ το 1999 πρωταγωνιστεί στην ταινία «Thieves». Στα τέλη του 2000 έρχεται η ταινία επιστημονικής φαντασίας «The Cell» και ένα χρόνο αργότερα η πετυχημένη κωμωδία «Wedding Planner», το «Angel Eyes» και το «Untitled Frida Kahlo». To 2002, πρωταγωνιστεί σε δύο άκρως επιτυχημένες εμπορικά ταινίες. Ο λόγος για το θρίλερ «Enough» και την ρομαντική κωμωδία «Maid in Manhattan» όπου ενσαρκώνει τον ρόλο μιας μαχόμενης καμαριέρας.

Ακολουθούν πολλά χρόνια επιτυχίας στον κινηματογράφο και σημαντικές συνεργασίες, όπως αυτή με την Τζέιν Φόντα στην ταινία «Monster-in-Law» και με την Κάμερον Ντίαζ στο "What to Expect When You're Expecting" το 2012.

Το 2013 η Τζένιφερ κυκλοφόρησε το θρίλερ Parker , μαζί με τον Jason Statham. Το 2015, κυκλοφορεί το ερωτικό θρίλερ ᾽᾽The Boy Next Door, του οποίου το Box Office, ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια και την δραματική ταινία Lila and Eve, ενώ το 2016 πρωταγωνιστεί στην σειρά Shades Of Blue, στο NBC.

Τον Αύγουστο του 2016, ανακοινώθηκε ότι η Jennifer Lopez θα πρωταγωνιστήσει σε μια επικείμενη παραγωγή του δικτύου HBO με θέμα τη ζωή της εμπόρου ναρκωτικών Griselda Blanco.

Η Jennifer ετοιμάζει νέα ταινία για το τέλος του 2018, μια ρομαντική κομεντί με τίτλο ''Second Act''.

Το πάθος για την μουσική

Εκτός από τρία βραβεία [α) ΑLMA Awards για την καλύτερη ηθοποιό το 1998, β) Lasting Image Award το 1998 και γ) Lone Star Film & Television Award, το 1998] ο «Πυρετός» της Σελένα είχε χτυπήσει και το άλλο αδύνατο σημείο της, το πάθος της για το χορό και το τραγούδι.

Το πρώτο της single (Sony Music’s Work Group Label) με τίτλο «If you had my love» ανέβηκε στο Νο 1 του Billboard chart και έγινε πλατινένιο με πάνω από ένα εκατομμύριο πωλήσεις.

Με το άλμπουμ της «On the 6», εκθρόνισε τον Ρίκι Μάρτιν (Ricky Martin) απο την κορυφή.

Το επόμενο άλμπουμ της Τζένιφερ έρχεται την εποχή της σχέσης με τον Παφ Ντάντι και έχει τίτλο τα αρχικά του ονόματος της «J.Lo». Ο Παφ Ντάντι εκτός από συνοδός της υπογράφει και ως συντελεστής σε μερικά από τα τραγούδια της.

Η Τζένιφερ Λόπεζ ή «J. Lo.» (Τζέι Λο, καθιερώθηκε από τον ομώνυμο τίτλο του δεύτερού της δίσκου) λάνσαρε το προσωπικό της άρωμα.

Οι πωλήσεις των άλμπουμ της ξεπερνούν τα 75 εκατομμύρια. Το album της "Como ama una mujer" (full-spanish album) πουλά 1,2 εκατομμύρια . To album της "LOVE?" δεν γνώρισε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία, αν και αποτέλεσε την μεγάλη επιστροφή της στην δισκογραφια, ενώ περιείχε το Single On The Floor, το πιο επιτυχές εμπορικά τραγούδι της, του οποίου οι πωλήσεις ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια. Επίσης, συμμετείχε για 5 χρόνια στο talent show American Idol ως κριτής.

Το 2012, κυκλοφορεί ένα Greatest Ηits Αlbum. Η Τζένιφερ συνδυάζει την κυκλοφορία του νέο της δίσκου με την πρώτη της παγκόσμια περιοδεία και στις 14 Ιουνίου το Dance Again Tour ξεκινάει απ' τον Παναμά, περιλαμβάνοντας 78 συναυλίες σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Αυστραλία.

Το 2014, κυκλοφορεί το 10ό της άλμπουμ με τίτλο Α.Κ.Α., ενώ τον Ιανουάριο του 2016 έκανε πρεμιέρα το νέο show της στο Λας Βέγκας, με τίτλο All I Have.

Τον Οκτώβριο του 2016, το περιοδικό Billboard ανακοίνωσε ότι η Jennifer θα κυκλοφορήσει το 2017 τον δεύτερο δίσκο της στα ισπανικά, με παραγωγό τον πρώην σύζυγο της Marc Anthony. Το νέο της single με τίτλο Olvídame y Pega la Vuelta κυκλοφόρησε στις 18 Νοεμβρίου 2016.

Το άλμπουμ ονομάζεται "Por Primera Vez" (= για πρώτη φορά) και αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2018. Το lead single, κυκλοφόρησε στις 4 Ιουλίου του 2017 με τίτλο "Ni Tù Ni Yo", ενώ στις 10 Νοεμβρίου 2017 κυκλοφόρησε το δεύτερο single από το άλμπουμ με τίτλο "Amor Amor Amor. Στις 2 Φεβρουαρίου 2018 κυκλοφόρησε το single Us σε παραγωγή του Skrillex, ενώ αναμένεται remix στα ισπανικά με τον J Balvin. Η Τζένιφερ αποφάσισε να ηχογραφήσει νέα τραγούδια και να δώσει έναν διαφορετικό ήχο στο νέο της άλμπουμ. Έτσι, στις 26 Απριλίου 2018, κυκλοφόρησε το νέο της Single ''El Anillo'' σε urban ήχο, ενώ στις 17 Μαΐου κυκλοφορεί νέο σινγκλ, μια συνεργασία με τον DJ Khaled και την ράπερ Cardi B σε αγγλικό και ισπανικό στίχο με τίτλο Dinero.

Το αμερικανικό δίκτυο MTV στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Video Music Awards 2018, αποφάσισε να δώσει το εμβληματικό βραβείο Michael Jackson Vanguard Award στην Jennifer Lopez για τη συνεισφορά της στο χώρο της μουσικής, κάνοντας την παράλληλα τον πρώτο λάτιν καλλιτέχνη που παραλαμβάνει το συγκεκριμένο βραβείο.