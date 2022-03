Κίνα: Εντοπίστηκαν διαμελισμένοι σοροί από το Boeing 737

Κίνα: Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν το μακάβριο έργο τους στους λόφους της Guanxi όπου συνετρίβη αεροσκάφος με 132 επιβαίνοντες.

Την ώρα που οι κινεζικές Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων της πτήσης MU5735 της China Eastern Airlines με τους 132 επιβαίνοντες, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό σορών.

Ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί πως πιθανότατα δεν θα βρεθεί κάποιο ίχνος και οι σοροί αλλά και τα προσωπικά αντικείμενα των επιβατών έχουν αποτεφρωθεί, εντοπίστηκαν υπολείμματα ανθρώπινης σάρκας.

Αυτό είναι το πρώτο εύρημα από τους επιβαίνοντες και δίνει τη δυνατότητα στις Αρχές να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση κάποιου επιβάτη, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για περαιτέρω πληροφορίες.

Την ίδια ώρα, το ένα από τα δυο «μαύρα κουτιά» του αεροπλάνου έχει εντοπιστεί και σύμφωνα με τους αξιωματούχος ενώ ήταν ολικά κατεστραμμένο εξωτερικά, το εσωτερικό του έχει μείνει ανέγγιχτο και ήδη έχει σταλεί για ανάλυση στο Πεκίνο.

But the recovery of the intact cockpit voice recorder is hoped to yield clues.

The black box was found damaged on the outside but its internal records appeared to be fine, officials said. It has been sent to Beijing for its data to be analysed.

Search teams found the first of the crucial black boxes in difficult circumstances on Wednesday.

Ο πιλότος προσπάθησε να σώσει το αεροσκάφος με τους 132 επιβάτες

Μυστήριο καλύπτει τα αίτια της συντριβής του μοιραίου Boeing που συνετρίβη σε δύσβατη δασική περιοχή της νότιας Κίνας. Εκατόν τριάντα δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη μεγάλη αεροπορική τραγωδία εδώ και μια δεκαετία στη χώρα.

Η πτήση MU5735 της China Eastern Airlines υπέστη ένα καταστροφικό «γεγονός απώλειας ελέγχου» και βυθίστηκε πριν συντριβεί στην κινεζική πλαγιά, μετατρεπόμενη μια τεράστια βολίδα φωτός και προκαλώντας δασική πυρκαγιά ορατή σε δορυφορικές εικόνες της NASA.

Οι διασώστες λένε ότι το αεροπλάνο έχει διαλυθεί εντελώς, ενώ μια φωτιά που προκλήθηκε από τη συντριβή κατέστρεψε μπαμπού και δέντρα πριν σβήσει. Και ενώ οι οικογένειες αγωνιούν να μάθουν λεπτομέρειες για τη μοιραία πτήση, οι ειδικοί λένε ότι ο πιλότος «ίσως να είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του» σε μια τελευταία προσπάθεια να σώσει το αεροπλάνο που βυθιζόταν.

Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24 έδειξε ότι το αεροσκάφος έπεσε από ύψος περίπου 9 χιλιάδων μέτρων στα 2.393 μέτρα σε λίγο περισσότερο από ένα λεπτό. Μετά από μια σύντομη ανοδική πορεία, έπεσε στα 982 μέτρα.

Ο πιλότος της καταδικασμένης κινεζικής πτήσης «ίσως ανέκτησε τις αισθήσεις του και προσπάθησε να σώσει το αεροπλάνο» προτού το Boeing 737-800 χτυπήσει στην πλαγιά του βουνού σκοτώνοντας και τους 132 επιβαίνοντες, λένε οι ειδικοί.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το επιβατικό αεροσκάφος συνετρίβη μετά από ξαφνική κατάδυση και πτώση χιλιάδων μέτρων σε λίγα λεπτά και συνετρίβη στο έδαφος με ταχύτητα 560 χλμ/ώρα. Ένα συγκλονιστικό βίντεο που εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το δείχνει να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα, κάθετα προς το έδαφος.

Ωστόσο, περισσότερες από 18 ώρες αφότου χάθηκε η επικοινωνία με το αεροπλάνο, οι οικογένειες των επιβατών και τα μέλη του πληρώματος δεν είχαν μάθει τίποτα περισσότερο για την καταστροφή.

Οι ντόπιοι χωρικοί ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο της συντριβής τη Δευτέρα, όπου το αεροσκάφος πυροδότησε μια φωτιά αρκετά μεγάλη ώστε να καταγραφεί από δορυφορικές εικόνες της NASA. Εκατοντάδες εργάτες διάσωσης απεστάλησαν στη συνέχεια από το Γκουανγκσί στη γειτονική επαρχία Γκουανγκντόνγκ.

To σημείο της τραγωδίας

Συγγενείς των μελών του πληρώματος έφτασαν επίσης σε γραφείο της Ανατολικής Κίνας κοντά στο αεροδρόμιο Κουνμίνγκ όπου το αεροπλάνο απογειώθηκε, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Ο τηλεοπτικός σταθμός αναφέρει ότι η China Eastern έχει δημιουργήσει εννέα ομάδες για να ασχοληθούν με την αεροπορική τραγωδία, τη διερεύνηση ατυχήματος, την οικογενειακή βοήθεια και άλλα πιεστικά ζητήματα. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας (CAAC) και η China Eastern λένε ότι έχουν στείλει αξιωματούχους στο σημείο της συντριβής.

Το μοντέλο είναι ο προκάτοχος του αμφιλεγόμενου μοντέλου 737 Max, αλλά θεωρείται ασφαλές παρά μια σειρά ατυχημάτων στη μακρά ιστορία του. Μιλώντας στη Sun Online, η ειδικός σε θέματα αεροπορίας Sally Gethin είπε ότι τα δεδομένα πτήσης υποδηλώνουν ότι υπήρξε ένα διάστημα 10 έως 20 δευτερολέπτων όπου ένας ή περισσότεροι από τους πιλότους ανέκτησαν τις αισθήσεις τους και προσπάθησαν να σώσουν το αεροπλάνο" πριν αυτό συντριβεί στο έδαφος.

Τα πιθανά αίτια και το startle effect

Όλοι όσοι επέβαιναν στο πλοίο «θα ήταν αναίσθητοι» σε αυτήν την τελική βουτιά, τονίζει η Gethin. Και πρόσθεσε: «Οι πιλότοι εκπαιδεύονται πάρα πολύ, μεγάλο μέρος της εκπαίδευσής τους γίνεται σε προσομοιωτές. Αλλά στον πραγματικό κόσμο, μπορεί να κατακλυστούν ή να αποπροσανατολιστούν από ξαφνικά γεγονότα. Αυτό είναι γνωστό ως startle effect και είναι πολύ δύσκολο να εκπαιδευτείς γι' αυτό.

«Ακόμα και οι έμπειροι πιλότοι μπορούν να παρασυρθούν απροειδοποίητα και τότε μπορούν να κάνουν κακές κρίσεις. Πλέον γίνονται προσπάθειες να αναγνωριστεί αυτό και να προσφερθεί πρόσθετη εκπαίδευση ».

Η Gethin είπε ότι είναι «πολύ νωρίς για να κάνουμε εικασίες» σχετικά με το τι μπορεί να προκάλεσε τη συντριβή, αλλά ορισμένες πιθανότητες θα μπορούσαν να ήταν μια δυσλειτουργία στην ουρά, ο καιρός ή μια μυριάδα προβλημάτων που μπορεί να επηρέασαν το αεροσκάφος, όπως μια «μικρή φωτιά επί του σκάφους» ή ένα πρόβλημα καλωδίωσης.

Πρόσθεσε ότι ένα αρκετά «ασυνήθιστο» στοιχείο είναι ότι ο συγκυβερνήτης είχε 30.000 ώρες εμπειρίας πτήσης ενώ ο πιλότος είχε μόνο 7.000 ώρες στο βιογραφικό του. Στο αεροπλάνο βρισκόταν και ένας τρίτος εκπαιδευόμενος πιλότος, ο οποίος είχε μόνο μερικές εκατοντάδες πτητική εμπειρία.

Ο Άρθουρ Ρόου, ειδικός συνεργάτης στο κέντρο απόδοσης και λειτουργικότητας αεριοστροβίλων για μηχανική πρόωσης στο Πανεπιστήμιο Cranfield, είπε στη MailOnline: «Φαίνεται πιθανότατα ως συμβάν απώλειας ελέγχου, πιθανώς μετά από ακινητοποίηση του αεροσκάφους σε μεγάλο ύψος. «Ως συνήθως υπάρχουν πολλές πιθανές αιτίες. Οι επιφάνειες ελέγχου που έχουν κολλήσει ή δεν ανταποκρίνονται, ειδικά στην ουρά είναι μία.

«Ένας ακατάλληλος συνδυασμός ρυθμίσεων αυτόματου πιλότου είναι άλλος - δεν είμαι εξοικειωμένος όμως με τις λεπτομέρειες των χειριστηρίων πτήσης αυτού του αεροσκάφους. «Σαμποτάζ, αν και αυτό είναι μάλλον απίθανο σε μια πτήση εσωτερικού της Κίνας, δεδομένου των περιορισμών για την είσοδο στη χώρα από την Covid-19.

«Είναι απίθανο να σχετίζεται με τον κινητήρα, καθώς τα αεροσκάφη μπορούν να πετάξουν τέλεια χωρίς ισχύ κινητήρα - προφανώς για περιορισμένο χρονικό διάστημα». Ο καθηγητής Bharath Ganapathisubramani, από το τμήμα μηχανικών και φυσικών επιστημών του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον πρόσθεσε: «Έχοντας εξετάσει αυτό και συζητήσαμε με συναδέλφους, πιστεύουμε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη και να κάνουμε εικασίες για πιθανές αιτίες.

Ο Τάο Γιανγκ, αναπληρωτής καθηγητής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ, δήλωσε: «Το αεροπλάνο ήταν εντελώς εκτός ελέγχου και σε αυτό το στάδιο είναι πολύ δύσκολο να πούμε τι έχει συμβεί. «Ωστόσο, τα περισσότερα από τα αεροπορικά ατυχήματα σχετίζονται με αστοχία αισθητήρων - η όταν η προστασία από πάγο αποτυγχάνει».

Οι μετοχές της Boeing βυθίστηκαν κατά περισσότερο από 4% σήμερα το πρωί (22/3) στην τελευταία καταστροφή που έπληξε την εταιρεία μετά τις συντριβές του 737 Max που προκλήθηκαν από ελαττωματικό λογισμικό ελέγχου πτήσης που οδήγησε στη δίωξη του κορυφαίου πιλότου της Boeing, σε διακανονισμό 225 εκατομμυρίων δολαρίων με επενδυτές και 2,5 δισεκατομμύρια δολαρίων στις οικογένειες των νεκρών.

Οι έρευνες με τη συνδρομή των ΗΠΑ

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είπε ότι ήταν «σοκαρισμένος» από το περιστατικό και κάλεσε για «εντατική προσπάθεια» διάσωσης, καθώς και για τη διεξαγωή έρευνας για τη συντριβή και τη διασφάλιση της πλήρους ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι επέλεξε έναν ανώτερο ερευνητή για να βοηθήσει στην έρευνα του δυστυχήματος.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ, η οποία πιστοποίησε το 737-800 τη δεκαετία του 1990, δήλωσε ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στην έρευνα, εάν της ζητηθεί. Η Boeing Co., με έδρα το Σικάγο, δήλωσε ότι ήταν σε επαφή με το συμβούλιο ασφαλείας των ΗΠΑ «και οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες είναι έτοιμοι να βοηθήσουν στην έρευνα που ηγείται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας».

Οι έρευνες συντριβής διευθύνονται συνήθως από αξιωματούχους της χώρας όπου συνέβη το δυστύχημα, αλλά συνήθως περιλαμβάνουν τον κατασκευαστή του αεροπλάνου και τον ερευνητή ή τον ρυθμιστή στη χώρα καταγωγής του κατασκευαστή.

Το ιστορικό ασφαλείας της Κίνας

Η κρατική China Eastern Airlines είναι η έκτη μεγαλύτερη στον κόσμο σε προγραμματισμένη εβδομαδιαία χωρητικότητα θέσεων και η μεγαλύτερη στην Κίνα. Είχε σχετικά ισχυρές επιδόσεις στην εγχώρια αγορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού παρά τους αυστηρούς περιορισμούς στις διεθνείς πτήσεις, ανέφερε η OAG.

Είναι μία από τις τρεις κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες της Κίνας, εκτελώντας πληθώρα δρομολογίων εσωτερικού και εξωτερικού που εξυπηρετούν 248 προορισμούς. Το αεροσκάφος παραδόθηκε στην China Eastern από την Boeing τον Ιούνιο του 2015 και πετούσε για περισσότερα από έξι χρόνια.

Το δικινητήριο Boeing 737 ενός διαδρόμου είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αεροπλάνα στον κόσμο για πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων. Η China Eastern διαθέτει πολλαπλές εκδόσεις του κοινού αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένων των 737-800 και 737 Max. Η έκδοση 737 Max προσγειώθηκε παγκοσμίως μετά από δύο θανατηφόρα ατυχήματα.

Το ιστορικό ασφάλειας της αεροπορικής βιομηχανίας της Κίνας ήταν από τα καλύτερα στον κόσμο την τελευταία δεκαετία. Αλλά είναι επίσης λιγότερο διαφανές από ό,τι σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία όπου οι ρυθμιστικές αρχές δημοσιεύουν λεπτομερείς αναφορές για μη θανατηφόρα περιστατικά, δήλωσε ο Greg Waldron, διευθυντής σύνταξης στην Ασία στη βιομηχανική έκδοση Flightglobal.

«Αυτό καθιστά δύσκολο να κατανοήσουμε την πραγματική κατάσταση με τους κινέζους αερομεταφορείς», είπε. «Υπήρξαν ανησυχίες ότι υπάρχει κάποια υποαναφορά για κενά ασφαλείας στην ηπειρωτική χώρα.

Σύμφωνα με το Aviation Safety Network, το τελευταίο θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα στην Κίνα ήταν το 2010, όταν 44 από τους 96 ανθρώπους σκοτώθηκαν όταν ένα περιφερειακό αεροσκάφος Embraer E-190 που πετούσε η Henan Airlines συνετρίβη κατά την προσέγγιση του αεροδρομίου Yichun σε χαμηλή ορατότητα.

Η Boeing αναγκάστηκε να σταματήσει το 737 Max μετά τις συντριβές στην Ινδονησία και την Αιθιοπία που συνέβησαν με διαφορά λιγότερο από έξι μήνες. Η πρώτη καταστροφή συνέβη στις 29 Οκτωβρίου 2018, όταν ένα αεροσκάφος έπεσε στη Θάλασσα της Ιάβας 15 λεπτά μετά την απογείωσή του από την Τζακάρτα.

Και οι 189 επιβαίνοντες στο αεροπλάνο πέθαναν. Το δεύτερο ήταν στις 10 Μαρτίου του 2019, όταν το ελαφρύ ET 302 της Ethiopian Airlines απογειώθηκε από την πρωτεύουσα της Αιθιοπίας και συνετρίβη. Και οι 157 επιβαίνοντες στο αεροπλάνο πέθαναν. Το αεροπλάνο καθηλώθηκε σε όλο τον κόσμο και χιλιάδες παραθεριστές και ταξιδιώτες έχασαν τις πτήσεις τους. Το 1992, ένα αεροσκάφος China Southern 737-300 που πετούσε από το Guangzhou στο Guilin συνετρίβη κατά την κάθοδο, σκοτώνοντας και τους 141 επιβαίνοντες, σύμφωνα με το Aviation Safety Network.

