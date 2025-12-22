«Στέγη» για την ηλικιωμένα αιλουροειδή - Δύο ιαγουάροι μετακόμισαν σε ειδική μονάδα φροντίδας

Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο «γηροκομείο» εντός του Ζωολογικού Κήπου του Τσέστερ (Chester Zoo) στη Μεγάλη Βρετανία, καλωσορίστηκαν πρόσφατα δύο ιδιαίτεροι ένοικοι: η 16χρονη Bonita και ο 11χρονος γιος της, Remi. Η περίπτωση των δύο αιλουροειδών χαρακτηρίζεται σπάνια, καθώς οι ιαγουάροι στη φύση ζουν κατά μέσο όρο 12 χρόνια, ενώ ο Remi αποτελεί ένα πραγματικό «ιατρικό θαύμα», έχοντας επιβιώσει από μια επιθετική μορφή καρκίνου.

Μια αδιατάρακτη σχέση στοργής

Μητέρα και γιος ζούσαν μαζί σε πάρκο από τη γέννηση του Remi και η διασφάλιση της κοινής τους πορείας αποτέλεσε προτεραιότητα για τους ειδικούς. «Η Bonita υπήρξε μια αφοσιωμένη μητέρα και το να παραμείνουν μαζί ήταν ο πρωταρχικός μας στόχος», δήλωσε ο Dave Hall, υπεύθυνος σαρκοφάγων του Chester Zoo.

Η περίπτωση του Remi προκαλεί ιδιαίτερο θαυμασμό στην επιστημονική κοινότητα. Το 2019 διαγνώστηκε με αιμαγγειοσάρκωμα, έναν εξαιρετικά επιθετικό κακοήθη όγκο. Η επιτυχημένη αφαίρεση του όγκου από το κεφάλι του και η εξαιρετική κατάσταση της υγείας του σήμερα θεωρούνται εντυπωσιακά επιτεύγματα.

Σχεδιασμός με ευρωπαϊκά πρότυπα

Η μεταφορά των δύο ιαγουάρων ήταν αποτέλεσμα μηνών προγραμματισμού σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διατήρησης Ιαγουάρων. Ο νέος τους χώρος έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες των ηλικιωμένων ζώων, προσφέροντάς τους ασφάλεια και ερεθίσματα.

«Είναι φανταστικό να τους βλέπουμε να εγκαθίστανται ήδη και να εξερευνούν το νέο τους περιβάλλον ο ένας δίπλα στον άλλο», συμπλήρωσε ο Hall, με τον ζωολογικό κήπο να δίνει στη δημοσιότητα βίντεο από τις πρώτες τους βόλτες.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

