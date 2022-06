Γουινόνα Ράιντερ: «Δεν πρόσεχα τον εαυτό μου» -Τι αποκάλυψε για τον θυελλώδη έρωτα με τον Τζόνι Ντεπ

Σπάνιες πληροφορίες για την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον Τζόνι Ντεπ τη δεκαετία του 90 δίνει η ηθοποίος Γουινόνα Ράιντερ που φιγουράρει στο νέο τεύχος του περιοδικού Harpers BAZAAR.

Η Γουινόνα Ράιντερ μίλησε στο νέο τεύχος του Harper's BAZAAR για την καριέρα της, την πρόσφατη επιτυχία της στην επιτυχία του Netflix, Stranger Things αλλά και τη δύσκολη περίοδο που πέρασε όταν εκείνη και ο Τζόνι Ντεπ έληξαν τον αρραβώνα τους στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Ο 59χρονος Ντεπ και η Ράιντερ άρχισαν να βγαίνουν το 1989, μετά τη γνωριμία τους στην πρεμιέρα του Great Balls of Fire στη Νέα Υόρκη. Βγήκαν πρώτο ραντεβού δύο μήνες αργότερα. Το ζευγάρι, που πρωταγωνίστησε στην ταινία «Ο Ψαλιδοχέρης» (1990) αρραβωνιάστηκε πέντε μήνες μετά το πρώτο ραντεβού και ο Ντεπ έκανε ακόμη και τατουάζ που έγραφε «Γουινόνα για πάντα» (Winona Forever)- αν και, μετά τον χωρισμό τους τον Ιούνιο του 1993, το άλλαξε σε «Wino Forever»

Μιλώντας στο Harper's Bazaar, η Ράιντερ αποκάλεσε τον χωρισμό και την κουλτούρα του Χόλιγουντ της δεκαετίας του '90 ως σκηνή από την ταινία «Το κορίτσι που άφησα πίσω», αναφέροντας την ταινία του 1999 για τους αγώνες ψυχικής υγείας. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι ένας «απίστευτος» θεραπευτής της πρότεινε να προσπαθήσει να αγκαλιάσει το νεότερο εαυτό της και να είναι πιο ευγενική με αυτό το κορίτσι.

«Θυμάμαι, έπαιζα αυτόν τον χαρακτήρα που καταλήγει να βασανίζεται σε μια φυλακή της Χιλής [στο δράμα του 1994 The House of the Spirits]. Έβλεπα αυτούς τους ψεύτικους μώλωπες και κοψίματα στο πρόσωπό μου [από το γύρισμα] και έλεγα: «Θα συμπεριφερόσουν σε αυτό το κορίτσι όπως φέρεσαι στον εαυτό σου;» Θυμάμαι να κοιτάζω τον εαυτό μου και να λέω: «Αυτό κάνω στον εαυτό μου μέσα μου». Γιατί απλά δεν πρόσεχα τον εαυτό μου», θυμάται.

Η Ράιντερ πρόσθεσε: «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι' αυτό. Υπάρχει αυτό το κομμάτι του εαυτού μου που είναι πολύ ιδιωτικό. Έχω μια θέση στην καρδιά μου για εκείνες τις μέρες. Αλλά για κάποιον νεότερο που μεγάλωσε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι δύσκολο να το περιγράψω»

Το 2016, όταν η πρώην σύζυγος του Τζόνι Ντεπ, Άμπερ Χερντ, έλαβε περιοριστική εντολή για ενδοοικογενειακή βία κατά του ηθοποιού εν μέσω του διαζυγίου τους, η Ράιντερ είπε στο περιοδικό Time ότι ο Ντεπ δεν ήταν ποτέ βίαιος στη σχέση τους που είχε τελειώσει δεκαετίες πριν.

«Μπορώ να μιλήσω μόνο από τη δική μου εμπειρία, η οποία ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι λέγεται», είπε τότε η Ράιντερ. «Δεν ήταν ποτέ, ποτέ έτσι απέναντί ​​μου. Ποτέ δεν ήταν κακοποιητικός απέναντί ​​μου. Τον ξέρω μόνο ως έναν πολύ καλό, στοργικό, άνδρα που είναι πολύ, πολύ προστατευτικός με τους ανθρώπους που αγαπά»

«Δεν ήμουν εκεί. Δεν ξέρω τι συνέβη. Δεν αποκαλώ κανέναν ψεύτη. Απλώς λέω, είναι δύσκολο και ενοχλητικό για μένα να φανταστώ κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, ήταν πολύς καιρός πριν, αλλά ήμασταν μαζί τέσσερα χρόνια, και ήταν μια μεγάλη σχέση για μένα. Φανταστείτε αν κάποιος με τον οποίο βγήκατε ραντεβού όταν ήσασταν —ήμουν 17 όταν τον γνώρισα— κατηγορήθηκε γι' αυτό. Είναι απλά σοκαριστικό. Δεν τον είχα ξαναδεί να είναι βίαιος απέναντι σε ένα άτομο πριν».

Είχε επίσης πει στο Time για «κατάθλιψη» και οτι «περνούσε κάτι» κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Έλεγε για την εποχή εκείνη: «Δεν μπορείς να κοιτάς τη βιομηχανία για να σε επικυρώσει ως άτομο γιατί αυτό μπορεί απλώς να οδηγήσει σε απίστευτη απογοήτευση. Θα παραδεχτώ ότι ήμουν ένοχη γι' αυτό όταν ήμουν νεότερη επειδή σε πιάνει. Περιτριγυρισμένη από ανθρώπους που σου λένε ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα, και εσύ είσαι νέος και το πιστεύεις».

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr