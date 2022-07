Κονγκό: Eλεύθερος αφέθηκε ο Ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος Σταύρος Νικόλαος Νιάρχος

Ο Σταύρος Νικόλας Νιάρχος, εγγονός του εφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου, που κρατούνταν εδώ και έξι ημέρες από τις μυστικές υπηρεσίες του Κονγκό, αφέθηκε ελεύθερος

Ο Ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος βρέθηκε στο στόχαστρο της υπηρεσίας πληροφοριών επειδή, σύμφωνα με υψηλόβαθμο κυβερνητικός αξιωματούχο, προσέγγισε ένοπλες οργανώσεις που δρουν στα νοτιοανατολικά της χώρας.

Ο δημοσιογράφος, που είναι εγγονός του εφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου, καθώς και ένας Κογκολέζος συνάδελφός του είχαν συλληφθεί την Τετάρτη στο Λουμπούμπασι, στο νοτιοανατολικό Κονγκό, και εν συνεχεία οδηγήθηκαν στην πρωτεύουσα Κινσάσα.

Nous saluons la libération, hier soir, du journaliste américain Stavros NIARCHOS, qui a quitté la RDC pour les USA. Mais demandons la libération de journaliste Joseph KAZADI et consorts détenus par l’ANR sans droit de visite ni d’assistance de conseil ⁦@KapiambaGeorges⁩ pic.twitter.com/QORc9aiMJj — ACAJ (@acajasbl) July 19, 2022

Ο 33χρονος είχε συλληφθεί μαζί με έναν Κογκολέζο συνάδελφό του, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κράτηση. Ο Νιάρχος που συνεργάζεται με τα αμερικανικά περιοδικά The Nation και The New Yorker, είχε έρθει σε επαφή με τοπικές ένοπλες οργανώσεις, σύμφωνα με τις αρχές του Κονγκό.

Ο Νικόλας είναι ο πρωτότοκος γιος του μεγιστάνα Σπύρου Νιάρχου και της Δάφνης Γκίνες, κληρονόμου της ομώνυμης αυτοκρατορίας.

