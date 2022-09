Met Gala 2023: Αποκαλύφθηκε του θέμα του παγκόσμιου event της μόδας – Θα τιμήσουν τον Karl Lagerfeld

To Met Gala δεν είναι μόνο ένα από τα μεγαλύτερα events της μόδας, είναι μία βραδιά η οποία ανήκει (πια) στην pop κουλτούρα και στους celebrities που παίρνουν το "πράσινο φως" κάθε χρονιά για να παραστούν.

Όμως, το δημοφιλές fashion event, με το πιο πολυπληθές, ποικιλόμορφο και φαντασμαγορικό κόκκινο χαλί, δεν ήταν πάντα αυτό. Ξεκίνησε ως ένα απλό δείπνο με φιλανθρωπικό χαρακτήρα πριν εξελιχθεί σε μία παρέλαση δημιουργιών υψηλής ραπτικής, που συνήθως ξεπερνούν τα όρια της φαντασίας και συνδιαλέγονται ενίοτε με το camp (ακόμα κι όταν δεν το επιδιώκει το dress code της βραδιάς), δοκιμάζοντας τους κανόνες του σικ.

Το 2023 το θέμα του Met Gala θα είναι ο Karl Lagerfeld που πέθανε τον Φεβρουάριο του 2019, σε ηλικία 85 ετών και θα τιτλοφορείτε τιτλοφορείται Karl Lagerfeld: A Line of Beauty.

Ποιος ήταν ο Karl Lagerfeld

Ο Karl Lagerfeld γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αμβούργο. Ο σχεδιαστής μετακόμισε στο Παρίσι το 1952. Ήταν μια πασαρέλα του Κριστιάν Ντιόρ, που τον ενέπνευσε να ανακαλύψει το πρώτο του πάθος: την μόδα. Δύο χρόνια αργότερα, μαγνήτισε τον σχεδιαστή μόδας Πιέρ Μπαλμέν στον διαγωνισμό Secretariat International de la Laine και έγινε προσωπικός βοηθός του.

Στη συνέχεια ασχολήθηκε με την διεύθυνση του οίκου Jean Patou το 1959, ενώ ταυτόχρονα ακολούθησε μια ελεύθερη σταδιοδρομία. Έρχεται το 1964 και εντάσσεται στο γαλλικό οίκο Chloe, όπου παράγει έτοιμα ενδύματα και αξεσουάρ μέχρι το 1983. Τα κομμάτια του ήταν πολυτελή, άνετα, μποέμ, ρομαντικά, καταγράφοντας πιστά τον ριζοσπαστισμό της δεκαετίας του ’70.

Το 1965, εντάχθηκε στην Fendi, όπου ασχολήθηκε κυρίως με τη γούνα. Μέχρι το τέλος του, δημιούργησε μόδα γεμάτη χιούμορ, στιλ και ειρωνεία. Ο ίδιος πρόσφατα μείωσε τη χρήση της γούνας και πειραματίστηκε με άλλα στυλ και υλικά, έτσι και αλλιώς για αυτόν δεν υπήρχαν εμπόδια, μόνο νέες. Το καλοκαίρι του 2015, ίδρυσε εκθέσεις «haute fourrure», με το ακρωνύμιο «FF», ακόμα δημοφιλές σήμερα, έδωσε στην γούνα μια διάσταση διασκεδαστική. Μετά από αυτό η γούνα δεν απευθυνόταν μόνο στις κυρίες της υψηλής κοινωνίας, αλλά και στους millenials. Αναμφίβολα υπήρξε ο μεγαλύτερος πυλώνας του ιταλικού οίκου Fendi, μέχρι σήμερα.

Η ωραιότερη ιστορία του, όμως, ήταν αυτή που έγραψε με τον οίκο Chanel, τον οίκο που διαφέντεψε πιστά από το 1983. Μέχρι την τελευταία του εμφάνιση εκεί, εξέφρασε ένα όραμα, δουλεύοντας ακούραστα τις κολεξιόν με ακλόνητη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ευλογημένος με ένα εξαιρετικό ταλέντο για σκηνικά που κόβουν την ανάσα, ονειρεύτηκε συναρπαστικά σύνολα για κάθε πασαρέλα του. Επίσης, ο ίδιος φωτογράφησε και τις διαφημιστικές εκστρατείες του Chanel από τον Ιανουάριο του 1987. Ο Karl Lagerfeld δεν ήταν απλώς σχεδιαστής, αλλά ένας οραματιστής με προσέγγιση 360 μοιρών στη μόδα, από τα περίφημα σκίτσα του στο μολύβι, στο διαφημιστικό του έργο. Ένα ταλέντο να «μυρίζεται» την εποχή του πολύ πριν από πολλούς από τους συγχρόνους του. Ένας αληθινός στοχαστής, δημιούργησε το επάγγελμα του στυλίστα, όπως ασκείται σήμερα, πολύ πριν από την εποχή του.

Ένα-προς-ένα τα θέματα του Met Gala:

1971– Fashion Plate

1972– Untailored Garments

1973– The World of Balenciaga

1974– Romantic and Glamorous Hollywood Design

1975– American Women of Style

1976– The Glory of Russian Costume

1977– Vanity Fair: A Treasure Trove

1978– Diaghilev: Costumes and Designs of the Ballets Russes

1979– Fashions of the Habsburg Era: Austria-Hungary

1980– The Manchu Dragon: Costumes of China, the Chi’ng Dynasty

1981– The Eighteenth Century Woman

1982– La Belle Époque

1983– Yves Saint Laurent: 25 Years of Design

1984– Man and the Horse

1985– Costumes of Royal India

1986– Dance

1987– In Style: Celebrating Fifty Years of the Costume Institute

1988– From Queen to Empress: Victoria Dress 1837-187

1989– The Age of Napoleon: Costume from Revolution to Empire, 1789-1815

1990– Théâtre de la Mode: Fashion Dolls: The Survival of Haute Couture

1991– The gala was held without a theme

1992– Fashion and History: A Dialogue

1993– Diana Vreeland: Immoderate Style

1994– Orientalism: Visions of the East in Western Dress

1995– Haute Couture

1996– Christian Dior

1997– Gianni Versace

1998– Cubism and Fashion

1999– Rock Style

2000– No costume exhibition gala presented

2001– Jacqueline Kennedy: The White House Years

2002– No costume exhibition gala presented

2003– Goddess: The Classical Mode

2004– Dangerous Liaisons: Fashion and Furniture in the 18th Century

2005– The House of Chanel

2006– AngloMania: Tradition and Transgression in British Fashion

2007– Poiret: King of Fashion

2008– Superheroes: Fashion and Fantasy

2009– The Model As Muse: Embodying Fashion

2010– American Woman: Fashioning a National Identity

2011– Alexander McQueen: Savage Beauty

2012– Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations

2013– Punk: Chaos to Couture

2014– Charles James: Beyond Fashion

2015– China: Through the Looking Glass

2016– Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology

2017– Comme des Garçons’s Rei Kawakubo

2018– Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination

2019– Camp: Notes on Fashion

2020– About Time: Fashion and Duration

2022- In America: A Lexicon of Fashion