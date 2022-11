Aντέλ: Το viral σόου της στο Λας Βέγκας- Η «βροχή» απο ροζ κομφετί

Η επιστροφή της Aντέλ στο Λας Βέγκας έγινε viral καθώς η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια ξεσήκωσε το πλήθος όταν εξαφανίστηκε από τη σκηνή μέσα σε μια βροχή από ροζ κομφετί

Στην πολυαναμενόμενη παράστασή της στο Caesars Palace τους Λας Βέγκας, η Αντέλ έκοψε την ανάσα στους θαυμαστές της κατά τις τελευταίες στιγμές του σόου, όταν εξαφανίστηκε κάτω από μια «βροχή» από αστραφτερά ροζ κομφετί.

Το βίντεο του μαγικού φινάλε έχει κατακλύσει τα social media, μαγεύοντας τα εκατομμύρια των θαυμαστών της βραβευμένης τραγουδίστριας. Το «κόλπο» που έγινε viral συνέβη όταν ηνικήτρια των Grammy τραγουδούσε το τελευταίο τραγούδι της βραδιάς «Love is a Game»

Καθώς τραγουδούσε τις τελευταίες νότες της ορχηστρικής της μπαλάντας, μια τεράστια ποσότητα αστραφτερών ροζ κομφετί έπεσε βροχή από το ταβάνι, ακριβώς πάνω από την ερμηνεύτρια. Όταν το κομφετί καθάρισε, η Αντέλ είχε εξαφανιστεί. Η απίστευτη ψευδαίσθηση που έκλεισε το σόου της έκανε τους οπαδούς τους να σχολιάσουν ότι άξιζε η αναμονή.

Το συναρπαστικό πρώτο σόου της Αντέλ στο πλαίσιο των παραστάσεων Weekends with Adele που θα διαρκέσει από τις 18 Νοεμβρίου έως τις 25 Μαρτίου 2023 ολοκληρώθηκε μετά την ακύρωση της τελευταίας στιγμής τον Ιανουάριο.

Στη δακρύβρεχτη ανακοίνωση τότε υποστήριζε ότι πολλοί από τους ανθρώπους της ομάδας της είχαν προσβληθεί από Covid-19, γεγονός που επιβράδυνε τις προετοιμασίες στη χειρότερη δυνατή στιγμή, αλλά μεταγενέστερες αναφορές έδειξαν ότι η σταρ δεν ήταν ευχαριστημένη με το αρχικό στάδιο.

MAGIC pic.twitter.com/XPJwAAddVJ — THE STAN WAR | Adele’s ? Era ³⁰ (@THEESTANWAR) November 19, 2022

Η Βρετανίδα σούπερ σταρ φαινόταν απίστευτη καθώς ανέβηκε στη σκηνή με ένα αριστοκρατικό μαύρο φόρεμα και ερμήνευσε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως Hello, Set Fire To The Rain, When We Were Young, Skyfall και Hometown Glory. Η τραγουδίστρια του Someone Like You είχε στο πλευρό της ton σύντροφό της Ριτς Πολ, ο οποίος καθόταν στο κοινό και την παρακολουθούσε να παίζει, καθώς και τον 10χρονου γιό της Άντζελο.

Η βραβευμένη με Όσκαρ τραγουδίστρια έκανε τη βραδιά μια αξέχαστη και οικεία εμπειρία για τους θαυμαστές της, οι οποίοι ανέφεραν ότι περπάτησε μέσα στο πλήθος και συνομίλησε με πολλούς από αυτούς. Μετά τη viral ψευδαίσθηση που «έκλεισε» το σόου της, τα εισιτήρια για τις παραστάσεις στο Λας Βέγκας θα γίνουν αναμφίβολα ακόμα πιο δυσεύρετα.