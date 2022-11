Τζένιφερ Λόπεζ για τον χωρισμό με τον Άφλεκ: «Ένιωθα ότι θα πέθαινα»

H Tζένιφερ Λόπεζ λίγο πριν απο την κυκλοφορία του νέου της δίσκου μίλησε για τον πόνο του χωρισμού με τον Μπεν Άφλεκ προ 20ετίας αλλά και τον έρωτά τους που παραμένει δυνατός και ανθίζει, «μία αγάπη πραγματική» όπως λέει η ίδια

Ο δρόμος της Tζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ προς την ευτυχία δεν ήταν στραμμένος με ροδοπέταλα. Σε μια νέα συνέντευξή της στο Apple Music 1, η τραγουδίστρια του «Marry Me» μίλησε για τον αναζωπυρωμένο της έρωτα με τον ηθοποιό του «Deep Water» και θυμήθηκε τον πόνο που ένιωσε μετά το αιφνίδιο τέλεος του πρώτου τους αρραβώνα το 2004.

«Ήταν τόσο οδυνηρό όταν χωρίσαμε», είπε η 53χρονη Λόπεζ στον οικοδεσπότη Ζέιν Λόου. «Μόλις ακυρώσαμε εκείνον τον γάμο πριν από 20 χρόνια, η καρδιά μου πήγε να σπάσει. Ειλικρινά ένιωθα ότι θα πέθαινα». Και συνέχισε: «Με έστειλε σε μια πορεία για τα επόμενα 18 χρόνια, όπου απλά δεν μπορούσα να τα καταφέρω. Αλλά τώρα, 20 χρόνια μετά, είχε αίσιο τέλος. Έχει το πιο...δεν θα γινόταν ποτέ στο Χόλιγουντ, τέλος».

Η Λόπεζ - η οποία ξαναζεί τον έρωτά της με τον 50χρονο Άφλεκ 17 χρόνια μετά τον χωρισμό τους, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα κυκλοφορήσει το ένατο άλμπουμ της με τίτλο «This Is Me… Now», ένα σίκουελ κατά κάποιο τρόπο του άλμπουμ του 2002, με τίτλο «This Is Me... Then» . Η ίδια είπε οτι το νέο της άλμπουμ έχει να κάνει με την επανασύδεσή της με τον «έρωτα της ζωής της», όπως τον αποκάλεσε, τον Μπεν Άφλεκ.

«Αιχμαλωτίσαμε εμένα τη στιγμή που ξαναβρέθηκα με την αγάπη της ζωής μου και αποφασίσαμε ότι θα είμαστε μαζί για πάντα. Το όλο μήνυμα του άλμπουμ είναι ότι αυτή η αγάπη υπάρχει», είπε. «Αυτή είναι μια πραγματική αγάπη». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της, παραδέχτηκε πόσο την επηρέασε πραγματικά ο χωρισμός τους πριν από δύο δεκαετίες και γιατί αρνήθηκε όλα αυτά τα χρόνια να ερμηνεύσει τα τραγούδια που αφορούσαν άμεσα τον ηθοποιό.

https://www.instagram.com/p/ClYsm3ajAD0

Η Λόπεζ λέει επίσης οτι ο σύζυγός της «λατρεύει αυτό το άλμπουμ. Του αρέσει αυτή η μουσική. Ξέρει όλες τις λέξεις», είπε. «Ήταν επίσης μαζί μου ενώ το δημιουργούσα… Είναι ο μεγαλύτερος θαυμαστής μου, κάτι που είναι φοβερό». Η «Jenny From the Block» ανακοίνωσε πρόσφατα τη νέα της δουλειά με ένα βίντεο όπου αναδημιουργεί το εξώφυλλο του άλμπουμ της 2002 και μετά μεταμορφώνεται στην καλλιτέχνιδα που είναι σήμερα.

«Αυτή είμαι εγώ», λέει στο βίντεο, καθώς η κάμερα κάνει ζουμ στο πρόσωπό της στο εξώφυλλο του LP. Αφαιρεί το καπέλο της για να δείξει τη Λόπεζ σήμερα, με μια πιο σέξι εμφάνιση καθώς λέει: «Αυτή είμαι εγώ τώρα». Η κάμερα κάνει σμίκρυνση για να δείξει την τραγουδίστρια που φοράει ένα λευκό κρόπτοπ και δερμάτινο μπουφάν, να ποζάρει σε κάτι που φαίνεται να είναι ένα νέο εξώφυλλο άλμπουμ.

Οι λέξεις «The Musical Experience 2023» εμφανίζονται στην οθόνη και τελειώνει το σύντομο κλιπ. Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου, το άλμπουμ θα περιλαμβάνει νέα μουσική από τη Λόπεζ φόρο τιμής στο «συναισθηματικό, πνευματικό και ψυχολογικό ταξίδι που έχει κάνει τις δύο τελευταίες δεκαετίες».