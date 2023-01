Ρίτα Όρα: Παντρεύτηκε, ποζάρει τόπλες και κυκλοφόρησε νέο τραγούδι - «Μπήκα σε νέα φάση ζωής»

Η Ρίτα Όρα παντρεύτηκε τον σκηνοθέτη «Τάικα Γουαϊτίτι» και πόζαρε τόπλες, αποκαλύπτοντας ότι δεν μπορεί να αποφασίσει αν θα πάρει ή όχι το όνομα του συζύγου της

Η Ρίτα Όρα επιβεβαίωσε πως είπε τελικά το «ναι» στον Νεοζηλανδό σκηνοθέτη, ηθοποιό και κωμικό Τάικα Ντέιβιντ Κόεν (Τάικα Γουαϊτίτι) περιγράφοντας τον γάμο της ως «τέλειο» και κάνοντας λόγο για μία «ιδιαίτερη μέρα». Η 32χρονη τραγουδίστρια, μιλούσε πρόσφατα στο Heart Radio Breakfast για να προωθήσει το τελευταίο της σινγκλ «You Only Love Me» ενώ προηγουμένως...είχε ποζάρει τόπλες για να γιορτάσει την κυκλοφορία του.

«Ναι [είμαι παντρεμένη]. Είμαι επίσημα εκτός αγοράς παιδιά. Επέλεξα να το κάνω πιο ιδιωτικά και να το κρατήσω περισσότερο για τον εαυτό μου, αλλά με το νέο μου βίντεο παίζω με τι θα μπορούσε να γίνει» είπε. Η σταρ, η οποία αποκάλυψε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα πάρει το επίθετο του διάσημου συζύγου της, πόζαρε αισθησιακά σε ένα κρεβάτι.

«Όταν κυκλοφόρησαν οι φήμες παντρεύτηκε, δεν παντρεύτηκε; Ήθελα να παίξω με όλο αυτό. Ήθελα να κάνω έναν γάμο που δεν θα πήγαινε σύμφωνα με το σχέδιο… αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό συνέβη στην πραγματικότητα» πρόσθεσε.

Μιλώντας στη συνέχεια για τη μεγάλη της μέρα, η Ρίτα Όρα είπε: «Ήταν τέλεια. Ήταν ακριβώς, όπως ακριβώς το ήθελα. Ήταν όμορφο και τέλειο. Είναι ωραίο να κρατάω κάποια πράγματα μόνο για τον εαυτό μου μερικές φορές. Ήταν ωραίο και γλυκό… Συγγνώμη δεν είναι τόσο ενδιαφέρον. Μια μέρα θα κάνω ένα μεγάλο πάρτι ». Όσο για την πιθανή αλλαγή ονόματος παραδέχτηκε: «Σίγουρα έχω σκεφτεί να πάρω το επώνυμό του, αλλά έχω δουλέψει πολύ σκληρά για το όνομα Όρα. Δεν ξέρω… Δεν έχω αποφασίσει ακόμα».

Η Ρίτα Όρα έδειξε την εντυπωσιακή της συλλογή από τατουάζ στο Ιnstagram αφού φόρεσε μία ροζ φούστα με παγιέτες για το λαμπερό στιγμιότυπο. Στη λεζάντα της φωτογραφίας έγραψε: «Η νέα εποχή ξεκινά τώρα… Το You Only Love Me κυκλοφόρησε. Είμαι τόσο περήφανη για τη νέα μουσική που έχω δουλέψει και σκέφτηκα να τη μοιραστώ με όλους σας! Σας αγαπώ πολύ, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μου».

Η τραγουδίστρια ηχογράφησε ένα συναισθηματικό ποπ τραγούδι που μιλάει για το πόσο «ευάλωτη νιώθει στην αρχή του ρομαντικού της ταξιδιού». Οπως είπε ήθελε να αποτυπώσει την ευαισθησία που ένιωθε καθώς άφηνε τον εαυτό της ελεύθερο να βιώσει την αγάπη και έμπαινε σε μια νέα φάση της ζωής.

Η σταρ είχε περάσει προηγουμένως χρόνο στην πατρίδα της, την Αλβανία, δουλεύοντας τη βαθιά προσωπική συνέχεια του «Phoenix» του 2018, υποσχόμενη στους θαυμαστές της ότι μπορούν να περιμένουν πολλές νέες δουλειές και καινούρια εγχειρήματα, καθώς θέλει να αποδείξει ότι είναι δυνατό να «κάνει περισσότερα από ένα πράγμα».

Η τραγουδίστρια-τραγουδοποιός εθεάθη στο νυχτερινό κέντρο Heaven το Σάββατο (28/1) στο Λονδίνο με ένα διαφανές, ροζ φόρεμα από λατέξ για να ερμηνεύσει το τελευταίο της σινγκλ στη σκηνή για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία του.