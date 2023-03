Συναγερμός στις ΗΠΑ: Εξαιρετικά μεταδοτικός μύκητας εξαπλώνεται στη χώρα με ποσοστό θνητότητας 60%

Ο Candida auris, πρωτοαπομονώθηκε και ταυτοποιήθηκε σε ασθενή με μυκητίαση στο αυτί, στην Ιαπωνία το 2009.

Οι αρμόδιοι υγείας των ΗΠΑ προειδοποιούν για τους κινδύνους ενός θανατηφόρου μύκητα που εξαπλώνεται ταχέως - μόλις μια εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της επιτυχημένης σειράς ζόμπι The Last of Us.

Σύμφωνα με την βρετανική Daily Mail το Αμερικανικό Κολέγιο Ιατρικής (ACAP) δήλωσε ότι η αύξηση της εξάπλωσης του Candida auris, γνωστό και ως C auris, είναι «ανησυχητική».

Πρόκειται για ένα μικροσκοπικό στέλεχος ζυμομύκητα που δεν σχηματίζει μικροβιακούς σωλήνες και δεν έχει ανιχνευθεί στο φυσικό περιβάλλον. Τα Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) περιέγραψαν ήδη τον μύκητα, ο οποίος σκοτώνει έως και το 60% των ανθρώπων που μολύνει, ως «επείγουσα απειλή» το 2019.

Ωστόσο, νέα έρευνα αποκάλυψε ότι οι "αριθμοί των κρουσμάτων υπερτριπλασιάστηκαν σε ολόκληρη την Αμερική μεταξύ 2020 και 2021, με τα στελέχη που είναι ανθεκτικά σε πολλά φάρμακα. "Το μεγαλύτερο μέρος της μετάδοσης συμβαίνει σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, ειδικά μεταξύ ασθενών μακροχρόνιας περίθαλψης ή μεταξύ ατόμων με μηχανικούς αναπνευστήρες. Οι υγιείς άνθρωποι συνήθως δεν αρρωσταίνουν, αλλά μεταξύ των αδύναμων και ευάλωτων, σκοτώνει μεταξύ 30% και 60%".

Ο Candida auris, πρωτοαπομονώθηκε και ταυτοποιήθηκε σε ασθενή με μυκητίαση στο αυτί, στην Ιαπωνία το 2009. Όμως, αναδρομικές μελέτες έδειξαν ότι προϋπήρχε ως αίτιο σηψαιμίας από το 1996, αλλά δεν μπορούσε να αναγνωριστεί με τα τότε διαθέσιμα εργαστηριακά μέσα. Σύμφωνα με τους ειδικούς μύκητας Candida auris βρίσκεται σε νοσοκομειακούς χώρους αλλά και στην κοινότητα. Την τελευταία τριετία, τα προηγμένα συστήματα ανάλυσης που χρησιμοποιούν τα εξειδικευμένα μυκητολογικά εργαστήρια κάνουν ακόμη ευκολότερη την ταυτοποίηση του μύκητα. Αυτό έχει συνεισφέρει στην αύξηση της συχνότητάς του, που παρατηρείται τελευταία.

Δημοσιευμένες ή υπό δημοσίευση μελέτες από το Εργαστήριο Ερευνητικής Μυκητολογίας, της Ιατρικής Σχολής Αθηνών καταδεικνύουν ότι οι κλώνοι Candida auris, που απαντώνται συχνότερα στην Ελλάδα προέρχονται από την Ινδία και ακολουθούν αυτοί από την Αυστρία και το Κουβέιτ.