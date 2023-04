Υπόθεση Μαντλίν: Μετανιωμένη η 21χρονη Πολωνή για την προσπάθεια εξαπάτησης - Το είχε ξανακάνει

Αποκαλύφθηκε η αλήθεια πίσω από την απατεώνισσα Πολωνή που προσπάθησε να ξεγελάσει τον κόσμο ότι αυτή είναι η Μαντλίν - Το συγνώμη της 21χρονης στους ΜακΚάν

Η Mαντλίν ήταν μόλις τριών ετών το 2007 όταν εξαφανίστηκε ενώ έκανε διακοπές με την οικογένειά της σε ένα θέρετρο της Πορτογαλίας.

Οι γονείς της, Kέιτ και Τζέρι, και οι δύο 54 ετών σήμερα, ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς έρευνες και υποθέσεις αγνοούμενων παιδιών και εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η κόρη τους είναι ζωντανή.

Πρόσφατα μια Πολωνή, η Τζούλια Γουέντελ, που ισχυρίστηκε ότι ήταν η Μαντλίν ΜακΚάν ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς του κοριτσιού που εξαφανίστηκε. Σύμφωνα με την Daily Mail, η Τζούλια, που έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο και αργότερα αποδείχθηκε ότι έλεγε ψέματα είχε προηγουμένως ισχυριστεί ότι... ήταν άλλα τρία κορίτσια που αγνοούνταν.

Σήμερα είπε σε μια δήλωση της: «Δεν ήταν πρόθεσή μου να φέρω θλίψη ή οποιοδήποτε άλλο αρνητικό συναίσθημα σε κανέναν, ειδικά στην οικογένεια της ΜακΚάν».

Η Γουέντελ εξέδωσε επίσης μια δήλωση 17 σελίδων στην οποία ζήτησε συγγνώμη για τη «λύπη» που προκάλεσε στους γονείς του αγνοούμενου κοριτσιού.

Η ίδια έγραψε: «Δεν θυμάμαι τις περισσότερες από τις αναμνήσεις μου, αλλά μπορώ να θυμηθώ κάποια πράγματα και δεν είπα ποτέ ότι είμαι η Μαντλίν. «Το έκανα για να δημιουργήσω ένα ψευδώνυμο για τον παλιό μου λογαριασμό στο Instagram, ήταν λάθος μου και το ξέρω και ζητώ συγγνώμη για αυτό γιατί θα έπρεπε να γράψω «Am I Madeleine McCann;» όχι «I Am». «Λοιπόν, έφταιγα εγώ….. Ο κύριος σκοπός μου ήταν πάντα να μάθω ποια είμαι και τι ακριβώς συνέβη στο παρελθόν μου».

Χαρακτηριστικό είναι πάντως το γεγονός ότι παρά τη συγγνώμη της και τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν ήταν η Μαντλίν, συνέχισε παραδόξως να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ήταν το χαμένο κορίτσι, υπονοώντας ότι τα αποτελέσματα του DNA αμαυρώθηκαν.

Το βιβλίο κρατήσεων του Ocean Club

Η Mαντλίν εξαφανίστηκε από το εξοχικό διαμέρισμα της οικογένειάς της, ενώ οι γονείς της και οι φίλοι τους δειπνούσαν στο εστιατόριο Ocean Club του ίδιου ξενοδοχείου.

Δώδεκα χρόνια αργότερα, το 2019, η σειρά ντοκιμαντέρ «The Disappearance of Madeleine McCann» (Η εξαφάνιση της Μαντλίν Μακάν) κυκλοφόρησε στο Netflix. Προς το τέλος της σειράς, αποκαλύπτεται μια μικρή αλλά εκρηκτική λεπτομέρεια στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Ρόμπιν Σουάν η οποία συνέγραψε το «Looking for Madeleine» το 2014, και η οποία μοιράζεται τις γνώσεις της σε όλο το ντοκιμαντέρ, η Kέιτ δεν συνήλθε ποτέ από αυτό που είδε στο βιβλίο κρατήσεων του εστιατορίου.

Η Σουάν περιέγραψε τις πληροφορίες ως «εφιάλτη» για τους Μακάν. Στο δικό της βιβλίο του 2011 με τίτλο «Madeleine: Our Daughter’s Disappearance» με θέμα τη συνεχιζόμενη αναζήτηση της, η Kέιτ αποκαλύπτει ποια ήταν αυτή η λεπτομέρεια και ο αντίκτυπός της σε αυτήν.

Εξήγησε ότι επειδή τα παιδιά της παρέας θα κοιμόντουσαν όλα στα διαμερίσματα του ξενοδοχείου τους την ώρα του δείπνου, έκαναν κράτηση στο ίδιο τραπέζι κάθε βράδυ, αυτό με την καλύτερη θέα στα διαμερίσματα.

Αλλά μόνο μετά την εξαφάνιση της Mαντλίν, η μητέρα της ανακάλυψε τι έγραψε το άτομο που έκανε την κράτηση στο ανοιχτό βιβλίο κρατήσεων στην είσοδο του εστιατορίου. Συνειδητοποίησε ότι ήταν ξεκάθαρο σε όποιον εργαζόταν στο εστιατόριο, ή σε κάθε περίεργο μέλος του κοινού, ότι τα παιδιά ήταν χωρίς επίβλεψη στα δωμάτιά τους.

Η συντετριμμένη μητέρα έγραψε: «Προς φρίκη μου, είδα ότι, αναμφίβολα με όλη της την αθωότητα και απλώς για να εξηγήσει γιατί ακριβώς ξέφευγε λίγο από τους κανόνες, η ρεσεψιονίστ είχε προσθέσει τον λόγο για το πάγιο αίτημα της κράτησης: θέλαμε να φάμε κοντά στα διαμερίσματά μας καθώς αφήναμε τα μικρά μας παιδιά μόνα τους εκεί και τα ελέγχαμε κατά διαστήματα». «Τώρα το μετανιώνουμε πικρά και αυτό θο κάνουμε μέχρι το τέλος των ημερών μας».

