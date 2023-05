HΠΑ: Πέθανε στα 47 της η διάσημη μπλόγκερ Χέδερ Άρμστρονγκ

ΗΠΑ: Η Χέδερ Άρμστρονγκ «βασίλισσα των blog» για μαμάδες που έγινε διάσημη μέσα απο τις αναρτήσεις και τα βιβλία της, πέθανε στα 47 της χρόνια

Η Χέδερ Άρμστρογνκ, η οποία έγινε διάσημη τη δεκαετία του 2000 καταγράφοντας τα σκαμπανεβάσματα της μητρότητας με το ψευδώνυμο Dooce, πέθανε σε ηλικία 47 ετών. Ο σύντροφός της Πιτ Άσνταουν είπε στο Associated Press ότι βρήκε την Άρμστρονγκ το βράδυ της Τρίτης (9/5) στο σπίτι τους στη Γιούτα.

Η «βασίλισσα του mommy blogging» έγραφε συχνά για τα παιδιά της, τις σχέσεις και τις προσωπικές της μάχες. Στο απόγειο της δημοτικότητάς του, το ιστολόγιο Dooce δεχόταν περισσότερους από οκτώ εκατομμύρια επισκέπτες το μήνα, σύμφωνα με το Vox.

Αυτό έγινε το 2009 ,την ίδια χρονιά η Άρμστρονγκ συμπεριλήφθηκε στην ετήσια λίστα του Forbes με τις 30 γυναίκες με τη μεγαλύτερη επιρροή στα μέσα ενημέρωσης. Η Άρμστρονγκ ίδρυσε το Dooce στις αρχές της δεκαετίας του 2000 για να μιλάει για τη δουλειά, το σεξ και τη φυγή της από την εκκλησία των Μορμόνων.

H Χέδερ Άρμστρονγκ ΑΡ

Το όνομα του ιστότοπου προήλθε από ένα εσωτερικό αστείο που έδειχνε πώς δεν μπορούσε να συλλαβίσει γρήγορα τη λέξη «dude» στις διαδικτυακές συνομιλίες, σύμφωνα με αναφορές από το Associated Press και τους New York Times.

Το 2002, η Άρμστρονγκ απολύθηκε από τη δουλειά της ως σχεδιάστρια ιστοσελίδων στο Λος Άντζελες, αφού ένα κακόβουλο ιστολόγιο όπου έδινε στους συναδέλφους της ψευδώνυμα όπως «αυτός ο συνάδελφος που καταφέρνει να λέει κάτι ηλίθιο κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του» βρέθηκε ότι ήταν δικό της.

Η απομάκρυνσή της, και ο λόγος για αυτήν, πυροδότησε μια δημόσια συζήτηση για το απόρρητο και αύξησε την επισκεψιμότητα στο ιστολόγιό της. Ο ιστότοπος ξεκίνησε ξανά έξι μήνες αργότερα ως ένα διαφορετικό είδος ιστολογίου αφού έμεινε έγκυος τον επόμενο χρόνο. Αγκαλιάζοντας την ειλικρίνεια στα γραπτά της, η Άρμστρονγκ εξέθεσε λεπτομερώς τις εκρήξεις θυμού των παιδιών της, τις προκλήσεις της ψυχικής της υγείας και τους αγώνες της με τον αλκοολισμό και την επιλόχεια κατάθλιψη.

Σύμφωνα με μια εκτίμηση που παρατίθεται στη Wall Street Journal, μέχρι το 2009, το ιστολόγιο μπορεί να είχε έσοδα 40.000 δολαρίων το μήνα από τις πληρωμένες διαφημίσεις. Η Άρμστρονγκ εξαργύρωσε την επιτυχία της με μια ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τρία βιβλία, συμπεριλαμβανομένων των απομνημονευμάτων που έγραψε το 2009 με τίτλο «It Sucked and then I Cried: How I Had a Baby, a Breakdown and a Much Needed Margarita»

Σύμφωνα με το βιβλίο, υπέφερε από χρόνια κατάθλιψη σε όλη της τη ζωή την οποία δεν αντιμετώπισε μέχρι να φτάσει στο κολέγιο. Μια λεζάντα σε μια σελίδα του Dooce στο Instagram την Τετάρτη ανακοινώνει τον θάνατό της και γράφει: «Κρατήστε τους αγαπημένους σας κοντά και αγαπήστε όλους τους άλλους».

Ο Άσντάουν είπε στο AP ότι η σύντροφός του ήταν νηφάλια για περισσότερους από 18 μήνες, αλλά πρόσφατα είχε υποτροπιάσει. Είπε ότι αυτοκτόνησε. Η Άρμστρονγκ έχει μία κόρη τη Λέτα, 19 ετών, τον γιο της Mάρλο, 14 ετών.

