Whitesnake: Πέθανε ο κιθαρίστας του θρυλικού ροκ συγκροτήματος, Μπέρνι Μάρσντεν

Ο κιθαρίστας των Whitesnake, Μπέρνι Μάρσντεν πέθανε σε ηλικία 72 ετών, όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή.

Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Ντέιβιντ Κόβερντεϊλ, μοιράστηκε τα θλιβερά νέα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απέτισε φόρο τιμής στον «πραγματικά αστείο και προικισμένο άνθρωπο».

Ο 71χρονος Ντέιβιντ έγραψε: «Καλημέρα…Μόλις ξύπνησα με τα φρικτά νέα ότι ο παλιός μου φίλος Μπέρνι Μάρσντεν πέθανε. «Τις ειλικρινείς σκέψεις και τις προσευχές μου στην αγαπημένη του οικογένεια, φίλους και θαυμαστές. Ένας πραγματικά αστείος, προικισμένος άνθρωπος, τον οποίο είχα την τιμή να γνωρίσω και να μοιραστώ τη σκηνή. RIP, Bernie XXX».

Ο Μπέρνι Μάρσντεν.

Οι Whitesnake δημιουργήθηκαν στο Μίντλεσμπρο το 1978, με τους κιθαρίστες Μπέρνι Μάρσντεν και Μίκι Μούντι, τον μπασίστα Νιλ Μάρεϊ, τον κιμπορντίστα Τζον Λορντ και το ντράμερ Ντέιβ Ντάουλ να πλαισιώνουν τον Κόβερντεϊλ.

Τον Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς κυκλοφόρησαν το ΕΡ "Snakebite" και ένα μήνα αργότερα ακολούθησε ο πρώτος τους δίσκος με τίτλο "Trouble", σκαρφαλώνοντας στο # 50 των βρετανικών τσαρτ.

Για την προώθηση του δίσκου, το συγκρότημα περιόδευσε στην Ευρώπη, ενώ το φθινόπωρο του 1979 κυκλοφόρησαν το δίσκο "Lovehunter" ανεβαίνοντας στο # 29 της πατρίδας τους.

Το χειμώνα του 1979, ο πρώην ντράμερ των Deep Purple Ίαν Πέις, πήρε τη θέση του Ντάουλ και το συγκρότημα ηχογράφησε το "Ready an' Willing", το οποίο έφθασε στο # 6 και έγινε χρυσό, στη Μεγάλη Βρετανία.

Ο δίσκος περιείχε την μεγάλη επιτυχία "Fool for Your Loving" και κατά την περιοδεία για την προώθηση του οι Whitesnake εμφανίστηκαν σαν πρώτο όνομα στο φεστιβάλ του Ρέντινγκ, μαζί με το Ρόρι Γκάλαχερ και τους UFO.

Στις 1 Νοεμβρίου 1980 κυκλοφόρησε το "Live...In the Heart of the City", το οποίο σκαρφάλωσε στο # 5 στο Ηνωμένο Βασίλειο και έγινε πλατινένιο.

Πέντε μήνες αργότερα, το συγκρότημα επέστρεψε με το "Come an' Get It", το οποίο ανέβηκε στη δεύτερη θέση στην πατρίδα τους και συνοδευόταν από την επιτυχία "Don't Break My Heart Again".

Το 1982, ο Μπέρνι Μάρσντεν αντικαταστάθηκε από τον Μελ Γκάλεϊ των Trapeze, το μπάσο ανέλαβε ο Κόλιν Χόντγκινσον και τα τύμπανα ο Κόζι Πάουελ. Η νέα σύνθεση κυκλοφόρησε το "Saints & Sinners" στις 20 Νοεμβρίου του 1982, ανεβαίνοντας για τέταρτη συνεχόμενη φορά στο βρετανικό Top-10.

Κατά την περιοδεία του δίσκου, οι Whitesnake εμφανίστηκαν σαν πρώτο όνομα στο φεστιβάλ "Monsters of Rock" του 1983, μαζί με τους ZZ Top, Dio, Twisted Sister, Diamond Head, Meat Loaf, κ.α.

Στα τέλη του 1983, το συγκρότημα ηχογράφησε το δίσκο "Slide It In" ο οποίος έγινε το πρώτο τους άλμπουμ που έφθασε στο αμερικάνικο Top-40.

Ο δίσκος περιείχε τις επιτυχίες "Guilty of Love", "Give Me More Time" και "Love Ain't No Stranger". Λίγο πριν τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ ο Τζον Σάικς είχε πάρει τη θέση του Μίκι Μούντι, ενώ κατά τη διάρκεια της περιοδείας ο Μελ Γκάλεϊ έσπασε το χέρι του, με αποτέλεσμα ο Σάικς να αναλάβει όλα τα κιθαριστικά μέρη για τις υπόλοιπες εμφανίσεις τους.