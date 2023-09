Κέιτ Μίντλετον: Ο τραυματισμός της πριγκίπισσας - Τι συνέβη στη μελλοντική βασίλισσα της Βρετανίας

Η Κέιτ Μίντλετον τραυμνατίστηκε ενώ έπαιζε με τα παιδιά της

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας φωτογραφήθηκε χαμογελαστή και ευδιάθετη καθώς συνομιλούσε με έναν δεσμοφύλακα κατά τη διάρκεια της βασιλικής της επίσκεψης σε μια φυλακή στο Surrey.

Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της ήταν ότι η Κέιτ Μίντλετον, είχε δεμένα τα δάχτυλά της.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Daily Mailη μελλοντική βασίλισσα της Βρετανίας είχε έναν τραυματισμό στο τραμπολίνο.

Εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον επιβεβαίωσε στην Daily Mail ότι τα δάχτυλα που έχει τραυματίσει η πριγκίπισσα ήταν «ένας μικρός τραυματισμός, τίποτα σοβαρό», προσθέτοντας ότι η πριγκίπισσα δεν είχε σπάσει κάποιο κόκκαλο.

Χιλιάδες φίλαθλοι την «αποθέωσαν» στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι στη Γαλλία

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον ταξίδεψαν στη Γαλλία το προηγούμενο Σαββατοκύριακο (09-10/09) για να παρακολουθήσουν τους αγώνες της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο ράγκμπι Ανδρών.

Λαμπερή και χαμογελαστή, η Κέιτ έφθασε μόνη της στη Μασσαλία για να παρακολουθήσει τον αγώνα της Εθνικής και επιδοκιμάστηκε από ένα πλήθος 60.000 ανθρώπων, φορώντας ένα λευκό κοστούμι και κολιέ Alexander McQueen αξίας 1.945 λιρών που είχε φορέσει για πρώτη φορά στη βάπτιση της πριγκίπισσας Σάρλοτ

Η 41χρονη Κέιτ Μίντλετον που είναι προστάτιδα της Ένωσης Ράγκμπι της Αγγλίας, παρακολουθούσε την ομάδα της να νικάει την Αργεντινή με 27-10 στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι στη Γαλλία. Βρέθηκε στις εξέδρες και εμφανίστηκε με καλή διάθεση καθώς συνομιλούσε με τον Μπιλ Μπομόν, τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Ράγκμπι, ενόψει του αγώνα στο Stade de Marseille.

Η μητέρα τριών παιδιών επέλεξε το λευκό μπλέιζερ Alexander McQueen των 1.945 λιρών και το ασορτί παντελόνι της που έχει γίνει βασικό στοιχείο στις δημόσιες εμφανίσεις της. Συμπλήρωσε την εμφάνισή της με ένα εκθαμβωτικό σετ κοσμημάτων που φόρεσε για πρώτη φορά στη βάπτιση της κόρης της Σάρλοτ το 2015.

Γλυκά πλάνα από την εκδήλωση έδειξαν ότι το πλήθος ξέσπασε σε ενθουσιώδη χειροκροτήματα και επευφημίες για την Κέιτ όταν εμφανίστηκε στα γήπεδα. Η Κέιτ εμφανίστηκε έκπληκτη και ενθουσιασμένη με την αντίδραση.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας παρακολούθησε τον αγώνα χωρίς τον σύζυγό του Ουίλιαμ, ο οποίος είναι ο προστάτης της Ουαλικής Ένωσης Ράγκμπι. Ο ίδιος ο διάδοχος του βασιλικού θρόνου θα παρακολουθήσει σήμερα (10/9) τον εναρκτήριο αγώνα της Ουαλίας με τα Φίτζι στο Μπορντό

Χθες έγινε γνωστό οτι η πριγκίπισσα της Ουαλίας ήταν λάτρης της νυχτερινής κολύμβησης στο κρύο νερό - και συζήτησε επίσης πώς παίζει «πινγκ- πονγκ μπύρας» με τον Μάικ Τίνταλ. Ο αθλητικές αποκαλύψεις ήρθαν στο φως με την κυκλοφορία μιας ειδικής έκδοσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι του podcast του πρώην διεθνούς: «The Good, the Bad and the Rugby»

Στο επεισόδιο διάρκειας 50 λεπτών, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας και η πριγκίπισσα Άννα, που είναι προστάτες του ουαλικού, αγγλικού και σκωτσέζικου ράγκμπι, αντίστοιχα - μιλούν με τον Τίνταλ, σύζυγο της κόρης της Aννας Ζάρα και τους συμμπαρουσοιαστές του James Haskell και Alex Payne στο πράσινο σαλόνι στο κάστρο του Windsor. Ο Ουίλιαμ είπε μεταξύ άλλων οτι το σημαντικό μάθημα που ελπίζει να μεταδώσει στα παιδιά του, τον πρίγκιπα Τζορτζ, 10 ετών, την πριγκίπισσα Σάρλοτ, οκτώ, και τον πρίγκιπα Λούις, πέντε ετών είναι να μάθουν να παίζουν ομαδικά αθλήματα.

«Μαθαίνουμε να χάνουμε, στο οποίο νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στις μέρες μας. Νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να χάσουν καλά. Μιλώντας ειδικά για τα παιδιά μας, θέλω να βεβαιωθώ ότι το καταλαβαίνουν αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό από νεαρή ηλικία να καταλάβουμε πώς να χάνουμε και γιατί χάνουμε, και να μεγαλώνουμε, μαθαίνοντας από αυτή τη διαδικασία Αλλά και να κερδίζεις καλά και όχι να καυχιέσαι. Υπάρχουν τόσα πολλά μαθήματα ζωής που μας βοηθούν όλους στη ζωή, στην οικοδόμηση φιλίας, στην οικοδόμηση σχέσεων, στον εργασιακό χώρο, που κερδίζει κανείς από εκείνα τα πρώτα χρόνια του ομαδικού αθλητισμού» είπε

Μία αποκλειστική δημοσκόπηση της MailOnline αποκάλυψε ότι ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας είναι όλο και πιο δημοφιλείς στο βρετανικό κοινό, πολλοί από τους οποίους θέλουν ήδη ο Βασιλιάς Κάρολος Γ' και η Βασίλισσα Καμίλα να αρχίσουν να τους παραδίδουν σταδιακά την εξουσία ή ακόμα και να παραιτηθούν τον επόμενο χρόνο.

Ένα χρόνο μετά τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η μοναρχία θα παραμείνει ισχυρή για δεκαετίες και σε μια περαιτέρω ενίσχυση του βασιλιά, σχεδόν τα δύο τρίτα (60%) είναι υπέρ του να μιλάει δημόσια για θέματα που «έχουν σημασία», όπως η κλιματική αλλαγή.

Το 41% πιστεύει τώρα ότι το στέμμα θα έπρεπε να είχε παρακάμψει μια γενιά και να περάσει στον Ουίλιαμ όταν πέθανε η βασίλισσα – από 35% που ήταν τον Μάρτιο. Η δημοσκόπηση έγινε εβδομάδες αφότου ο Πρίγκιπας της Ουαλίας αποκαλύφθηκε ως το δημοφιλέστερο δημόσιο πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.