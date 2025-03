Αυτό είναι το σημαντικό για να κρατήσετε την σχέση σας διασκεδαστική και ζωντανή

Οι ανθρώπινες σχέσεις αποτελούν πολύ σημαντικό μέρος της ζωής μας και οι ερωτικές σχέσεις κρίνονται σχεδόν απαραίτητες για την ευτυχία μας. Ωστόσο, εξίσου σημαντικό πέρα από την σύναψη σχέσεων είναι και η διατήρησή τους.

Πολλές φορές όταν είμαστε σε σχέση για χρόνια με κάποιον ενδέχεται να νιώθουμε πως έχουμε «βαλτώσει» ή έχουμε συνηθίσει την ρουτίνα και την ζωή με τον σύντροφό μας και ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα.

Όταν είστε ενήλικας, το παιχνίδι μπορεί να μην είναι πάντα φυσικό. Αλλά το παιχνίδι σας βοηθά να αντιμετωπίσετε το άγχος και αυξάνει την ικανοποίηση στη ζωή σας. Βοηθά επίσης τους ανθρώπους στις σχέσεις να νιώθουν πιο κοντά. Οι παιχνιδιάρικες συμπεριφορές όπως το χιούμορ, τα πειράγματα ή το φλερτ μπορεί επίσης να σας θυμίζουν τις πρώτες μέρες της σχέσης σας, δήλωσαν ο John Kim και η Vanessa Bennett, ένα ζευγάρι θεραπευτών που έγραψε το βιβλίο «It's Not Me, It's You».

Αλλά οι παιχνιδιάρικες σχέσεις δεν συμβαίνουν πάντα φυσικά, δήλωσε η Roslyn Ashford, επαγγελματίας σύμβουλος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στο Μισισιπή. Πρέπει να επινοήσετε ή να αναζητήσετε αυτές τις στιγμές διασκέδασης, πρόσθεσε.

Δείτε ορισμένους εύκολους, γρήγορους και διασκεδαστικούς τρόπους για να δώσετε μια φρέσκια πνοή στην σχέση σας.

Εσωτερικά αστεία

Η έρευνα έχει επιβεβαιώσει αυτό που διαισθητικά γνωρίζουμε: Το χιούμορ είναι βασικό στοιχείο του παιχνιδιού των ενηλίκων. Αναζητήστε λοιπόν μικρές ευκαιρίες για να προσθέσετε λίγη χαλάρωση κατά τη διάρκεια της ημέρας, δήλωσε η Gaya Kodiyalam, θεραπεύτρια στη Νέα Υόρκη.

Μπορείτε να καλλιεργήσετε τη δική σας ανάλαφρη γλώσσα, είπε η Kodiyalam. Εκείνη και ο σύζυγός της έχουν τόσα πολλά παρατσούκλια ο ένας για τον άλλον, είπε, που σπάνια αποκαλούν ο ένας τον άλλον με τα κανονικά τους ονόματα.

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Έχουν επίσης αναπτύξει μια σειρά από αστεία τελετουργικά. Το ζευγάρι έχει μια ειδική πρωινή αγκαλιά που την ονομάζουν «waggle» Αυτές οι λέξεις και οι συνήθειες, «χτίζουν πραγματικά την οικειότητα», πρόσθεσε.

Παιχνιδιάρικα μηνύματα

Η Δρ Ashford και ο σύντροφός της έστελναν μηνύματα με memes και emojis ο ένας στον άλλον για να γελάσουν, είπε.

Επίσης, αντί να στέλνετε μηνύματα με προτάσεις, είπε η Δρ Άσφορντ, «θα μπορούσατε να μιλάτε μόνο στη γλώσσα των emoji» και να αφήνετε τον σύντροφό σας να ξεδιαλύνει το αινιγματικό σας μήνυμα.

Προγραμματίστε ένα ραντεβού - έκπληξη

Για να δημιουργήσετε μια σπίθα ενθουσιασμό με το ταίρι σας μπορείτε να προγραμματίσετε ένα ραντεβού έκπληξη. Οι κανόνες είναι πάρα πολύ απλοί. Το ένα άτομο κάνει όλο τον προγραμματισμό, και το μόνο που έχει να κάνει το άλλο είναι να πάει.

Κάντε ένα παιχνίδι από μια τετριμμένη κατάσταση.

Προσθέστε λίγη ανεμελιά στην ημέρα σας αναζητώντας τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μετατρέψετε τις οικιακές εργασίες σε παιχνίδι, είπε η Kodiyalam. Μπορείτε να κάνετε έναν διαγωνισμό για το ποιος μπορεί να φτιάξει το πιο δημιουργικό πιάτο χρησιμοποιώντας υλικά που έχετε ήδη στο ψυγείο ή στο ντουλάπι ή ποιος μπορεί να τακτοποιήσει πιο γρήγορα έναν χώρο στο σπίτι σας.