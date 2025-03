Five Eyes: Το πιο μυστικό δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών, που έγινε παγκόσμιο δίκτυο επιτήρησης

Η Συμμαχία των Πέντε Ματιών (FVEY), που ιδρύθηκε το 1946, είναι το πιο αποκλειστικό δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών στον κόσμο, επηρεάζοντας παγκόσμιες συγκρούσεις, αλλαγές καθεστώτων και οικονομικές πολιτικές. Από την κατασκοπεία του Ψυχρού Πολέμου έως τη σύγχρονη επιτήρηση, οι επιχειρήσεις του έχουν διαμορφώσει την παγκόσμια ιστορία - μερικές φορές με τρόπους που παραμένουν βαθιά αμφιλεγόμενοι.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών από διάφορες χώρες συγκεντρώθηκαν στο Δελχί στις 16 Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένων τριών εκπροσώπων της συμμαχίας των Πέντε Ματιών (FVEY).

Μαζί, οι χώρες των Five Eyes έχουν διαμορφώσει διεθνείς συγκρούσεις, όπως ο πόλεμος του Βιετνάμ, ο πόλεμος του Κόλπου, ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η συμμαχία έχει επίσης συνδεθεί με την ανατροπή δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων στο Ιράν και τη Χιλή, την παροχή βοήθειας σε Κινέζους αντιφρονούντες, τον επηρεασμό εμπορικών συμφωνιών και τη διενέργεια παρακολουθήσεων που παραβιάζουν τα δικαιώματα ιδιωτικότητας των ίδιων των πολιτών και των συμμάχων της.

Η προέλευση των Five Eyes

Η συμμαχία έχει τις ρίζες της σε μια ημερολογιακή καταχώρηση του Σκωτσέζου αποκωδικοποιητή Alastair Denniston τον Φεβρουάριο του 1941, ο οποίος σημείωνε: «Οι Ys (Γιάνκηδες) έρχονται!». Εκείνη την εποχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν ακόμη εισέλθει στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά είχαν στείλει μια ομάδα αξιωματούχων των μυστικών υπηρεσιών στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Με την έγκριση του πρωθυπουργού Ουίνστον Τσόρτσιλ, οι κατάσκοποι από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ θα μοιράζονταν ένα μνημειώδες μυστικό - ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε σπάσει τον γερμανικό κώδικα Enigma και οι ΗΠΑ τον ιαπωνικό Purple code, και τα δύο κρυπτογραφημένα συστήματα επικοινωνίας. Μελλοντικές ημερολογιακές εγγραφές αποκαλύπτουν ότι οι συναντήσεις αυτές συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Joseph P. Kennedy αποχαιρετά τον πρωθυπουργό Winston Churchill μετά την επίσκεψή του στην Downing Street 10 στο Λονδίνο, Αγγλία, τον Οκτώβριο του 1940. Ο Κένεντι, ο οποίος ήταν πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Μεγάλη Βρετανία από το 1937, παραιτείται από τη θέση του και επιστρέφει στην πατρίδα του Αρχείου AP

Μετά την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ αντιμετώπισαν μια νέα απειλή από έναν παλιό σύμμαχο - τον Ιωσήφ Στάλιν. Πριν προλάβουν να αντιμετωπίσουν αυτή τη σύγκρουση, η Σοβιετική Ένωση είχε ήδη κλέψει πληροφορίες από τα αμερικανικά και βρετανικά πυρηνικά προγράμματα. Θορυβημένα, το 1946, τα δύο έθνη διεύρυναν τη συνεργασία τους στις υπηρεσίες πληροφοριών σημάτων.

Κατά την επόμενη δεκαετία, η συμμαχία επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει τις χώρες της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και του Καναδά, ενώ σε κάθε μία από αυτές ανατέθηκαν τομείς εστίασης των μυστικών υπηρεσιών.

Η Αυστραλία ανέλαβε να επικεντρωθεί στη Νότια και Ανατολική Ασία, η Νέα Ζηλανδία στον Ειρηνικό και ο Καναδάς στη Λατινική Αμερική, την Ανατολική Ρωσία και τον Βόρειο Ατλαντικό.

Έτσι γεννήθηκε η Συμμαχία των Πέντε Ματιών, μια συμμαχία που θα μπορούσε να παρακολουθεί τον κόσμο όλο το εικοσιτετράωρο.

Περιγράφεται από τον καθηγητή Andrew O'Neil του Καθολικού Πανεπιστημίου της Αυστραλίας στο βιβλίο Five Eyes and the Perils of an Asymmetric Alliance (2017), ως «η πιο διαρκής και ισχυρή συμμαχία του κόσμου», η ύπαρξη της FVEY δηλώθηκε δημοσίως μόλις το 2010 σε ένα έγγραφο που είχε υποστεί έντονη επεξεργασία και τα δύο τρίτα περίπου των σελίδων του ήταν κενά.

Διαφορές μεταξύ των μελών

Παρά τη συνεργασία τους στον τομέα των πληροφοριών, οι χώρες των Five Eyes είχαν εντάσεις. Η αποκάλυψη του υποστηριζόμενου από τη Σοβιετική Ένωση κατασκοπευτικού κυκλώματος Cambridge Five οδήγησε την Ουάσινγκτον να αμφισβητήσει την ακεραιότητα των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών. Ο Καναδάς έθεσε σε κίνδυνο τη συμμαχία όταν ένας αξιωματικός του ναυτικού αποκαλύφθηκε ως Ρώσος κατάσκοπος και προηγουμένως αντιμετώπισε την αποκοπή των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ μετά την άρνησή του να συμμετάσχει στην εισβολή στο Ιράκ.

Η Νέα Ζηλανδία αντιμετώπισε μερικό αποκλεισμό για πάνω από δύο δεκαετίες αφού αντιτάχθηκε στις πυρηνικές πολιτικές των ΗΠΑ. Η αποκοπή των πληροφοριών ήταν μια επαναλαμβανόμενη τακτική. Το 1973, ο Ρίτσαρντ Νίξον και ο Χένρι Κίσινγκερ ανέστειλαν την ανταλλαγή πληροφοριών με το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της φιλοευρωπαϊκής στάσης του πρωθυπουργού Έντουαρντ Χιθ. Ομοίως, ο Καναδάς τέθηκε για λίγο στο περιθώριο το 1990, όταν δίστασε να αναπτύξει ναυτικές δυνάμεις στον πόλεμο του Κόλπου.

Οι ΗΠΑ κυριαρχούν στη συμμαχία, αποκρύπτοντας συχνά πληροφορίες από τους εταίρους τους. Όταν ο Έντουαρντ Σνόουντεν διέρρευσε απόρρητες πληροφορίες, η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA) τον αναγνώρισε ως ένοχο, αλλά κράτησε τους συμμάχους της στο σκοτάδι. Ένας Βρετανός αξιωματούχος παρατήρησε: «Αν οι ρόλοι αντιστρέφονταν, θα κάναμε τα πάντα για να καθησυχάσουμε τις Η.Π.Α. Οι Η.Π.Α. δεν αισθάνονται την ανάγκη να λογοδοτήσουν σε κανέναν».

Οι πολιτικές εντάσεις έχουν επίσης απειλήσει τη συμμαχία. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου Πίτερ Ναβάρο πίεσε για την αποπομπή του Καναδά από τα Πέντε Μάτια.

Αυτές οι διαφωνίες, ωστόσο, δεν έχουν εμποδίσει τη FVEY να επηρεάσει μια σειρά από διεθνείς συγκρούσεις.

Συγκεκαλυμμένες επιχειρήσεις και επεμβάσεις

Πάνω από πενήντα χρόνια πριν, οι ΗΠΑ διαδραμάτισαν βασικό ρόλο στον τερματισμό της προεδρίας του εκλεγμένου μαρξιστή ηγέτη της Χιλής, Σαλβαδόρ Αλιέντε.

Η Αυστραλία έπαιξε επίσης ρόλο. Η μυστική της υπηρεσία κατασκοπείας, ASIS, δημιούργησε μια βάση στο Σαντιάγο για να βοηθήσει τις προσπάθειες της CIA να αποσταθεροποιήσει την κυβέρνηση του Αλιέντε.

Το 1953, η CIA και η βρετανική MI6 ενορχήστρωσαν πραξικόπημα κατά του πρωθυπουργού του Ιράν Μοχάμεντ Μοσαντέγκ, φοβούμενοι ότι οι αποτυχημένες διαπραγματεύσεις για το πετρέλαιο θα έσπρωχναν την Τεχεράνη προς τη Μόσχα. Υποκίνησαν διαδηλώσεις στις οποίες σκοτώθηκαν πάνω από 200 άτομα, εκδίωξαν τον Μοσαντέγκ και εγκατέστησαν τον φιλοδυτικό Σάχη.

Τρία χρόνια αργότερα, η CIA, και πάλι με τη βοήθεια της MI6, σχεδίασε ένα πραξικόπημα κατά του φιλοσοβιετικού καθεστώτος της Συρίας για να περιορίσει την επιρροή της Μόσχας στη Μέση Ανατολή..

Δεκαετίες αργότερα, η συμμαχία Five Eyes συνέχισε και πάλι μυστικές επιχειρήσεις στην περιοχή, αυτή τη φορά στη Λιβύη. Μυστικά έγγραφα που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της λιβυκής επανάστασης του 2011 αποκάλυψαν τη βαθιά συνεργασία ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου με την υπηρεσία πληροφοριών του Μουαμάρ Καντάφι, τον Οργανισμό Εξωτερικής Ασφάλειας.

Το 2002, η MI6 και η CIA βοήθησαν πράκτορες της Λιβύης να απαγάγουν δύο εξέχουσες προσωπικότητες της αντιπολίτευσης, μία από το Χονγκ Κονγκ και μία από την Ταϊλάνδη, μαζί με τις οικογένειές τους. Και οι δύο άνδρες βασανίστηκαν και η MI6 παρείχε στη Λιβύη ανακριτικές ερωτήσεις, οδηγώντας σε περαιτέρω καταστολή των εξόριστων αντιφρονούντων.

Η συνεργασία έφερε μια διπλωματική νίκη με την ανακοίνωση του Καντάφι να εγκαταλείψει τα προγράμματα όπλων μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ). Ιδιωτικά, επέτρεψε την κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μετά την πτώση του, το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο της Λιβύης ανακάλυψε αποθέματα αερίου μουστάρδας και πρόδρομων χημικών όπλων, αποδεικνύοντας ότι ο Καντάφι δεν είχε ποτέ πραγματικά διαλύσει το οπλοστάσιό του. Είχε εξαπατήσει τη Δύση, ενώ εκείνη ενίσχυε το καθεστώς του.

Μια από τις σημαντικότερες αποτυχίες των Five Eyes στις πληροφορίες ήρθε με την εισβολή στο Ιράκ το 2003. Η εισβολή βασίστηκε σε λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με τα υποτιθέμενα όπλα μαζικής καταστροφής του Σαντάμ Χουσεΐν. Οι επικριτές υποστήριξαν αργότερα ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών της συμμαχίας γνώριζαν τους ισχυρισμούς περί ΟΜΚ και ότι το πραγματικό κίνητρο για την εισβολή ήταν οικονομικό, λόγω των πετρελαϊκών αποθεμάτων του Ιράκ.

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 30ής Δεκεμβρίου 1974, ο τότε πρωθυπουργός της Γαλλίας Ζακ Σιράκ, αριστερά, και ο Σαντάμ Χουσεΐν του Ιράκ συνομιλούν πριν από ένα επίσημο δείπνο στη Βαγδάτη Αρχείου AP

Η έκταση της χειραγώγησης των μυστικών υπηρεσιών έγινε εμφανής μέσω της δράσης της πληροφοριοδότριας Katharine Gun. Μια 27χρονη μεταφράστρια μανδαρινικών στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Gun διέρρευσε ένα απόρρητο υπόμνημα της NSA που αποκάλυπτε τις προσπάθειες των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου να κατασκοπεύσουν τους αντιπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών για να τους πιέσουν να υποστηρίξουν την εισβολή στο Ιράκ.

Οι αποκαλύψεις της, που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα The Observer λίγες εβδομάδες πριν από την εισβολή, αποκάλυψαν την προθυμία των Five Eyes να χρησιμοποιούν την κατασκοπεία όχι μόνο εναντίον αντιπάλων αλλά και για να χειραγωγούν την παγκόσμια πολιτική.

Υπερβολική επιτήρηση και παγκόσμιες αντιδράσεις

Η συμμαχία Five Eyes είχε μνημειώδη επιρροή και, δεδομένης της κυριαρχίας των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, προστατεύθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη διεθνή κριτική. Ωστόσο, έχει κατηγορηθεί από το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔΔ) για οικονομική κατασκοπεία εναντίον του Ανατολικού Τιμόρ και από τους συμμάχους της για παραβίαση της κρατικής κυριαρχίας.

Το 2004, καθώς το Ανατολικό Τιμόρ αγωνιζόταν για ένα δίκαιο μερίδιο από τα υπεράκτια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι αυστραλιανές μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν κρυφά τα κυβερνητικά γραφεία του. Η Μυστική Υπηρεσία Πληροφοριών της Αυστραλίας (ASIS) υπέκλεψε συζητήσεις υψηλού επιπέδου, δίνοντας στην Αυστραλία πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις για κοιτάσματα αξίας 40-50 δισεκατομμυρίων δολαρίων - πόρους ζωτικής σημασίας για την έξοδο του Ανατολικού Τιμόρ από τη φτώχεια.

Μια δεκαετία αργότερα, το 2014, η Αυστραλία έγινε το πρώτο έθνος των Five Eyes που αμφισβητήθηκε νομικά για τις επιχειρήσεις πληροφοριών της. Το Διεθνές Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Αυστραλία πρέπει να σταματήσει να κατασκοπεύει το Ανατολικό Τιμόρ και τους νομικούς της συμβούλους. Στην απόφαση, που υποστηρίχθηκε από 12 δικαστές, αντιτάχθηκαν τέσσερις εκπρόσωποι της Αυστραλίας, των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Νέας Ζηλανδίας, αναδεικνύοντας την αντίσταση της συμμαχίας στην εξωτερική εποπτεία.

Άλλοι σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Βραζιλίας, έχουν επίσης ανακαλύψει προγράμματα παρακολούθησης των Five Eyes που στοχεύουν τους ηγέτες και τους πολίτες τους.

Η πιο προβεβλημένη αποκάλυψη έγινε όταν προέκυψε ότι η NSA είχε παρακολουθήσει το τηλέφωνο της Γερμανίδας καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ. Εξοργισμένη, η Μέρκελ ήρθε αντιμέτωπη με τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα. Αλλά η διφορούμενη απάντηση του Λευκού Οίκου, που αρνήθηκε την τρέχουσα και μελλοντική παρακολούθηση, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει παρελθούσες ενέργειες, μόνο εμβάθυνε τις εντάσεις.

Πέρα από την Ευρώπη, ανερχόμενες δυνάμεις όπως η Βραζιλία και η Νότια Αφρική βρέθηκαν επίσης υπό την παρακολούθηση της FVEY. Η πρόεδρος της Βραζιλίας Ντίλμα Ρούσεφ εξοργίστηκε όταν έμαθε ότι η NSA είχε υποκλέψει τις επικοινωνίες της. Σε απάντηση, ακύρωσε μια επίσημη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον και κατήγγειλε τις δραστηριότητες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ως παραβιάσεις της βραζιλιάνικης κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου σε ομιλία της στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Αμερικανός πληροφοριοδότης Έντουαρντ Σνόουντεν

Όμως οι διαρροές του Έντουαρντ Σνόουντεν το 2013 αποκάλυψαν το τεράστιο εύρος της παρακολούθησης των Five Eyes. Οι διαρροές αποκάλυψαν ότι η Αυστραλία είχε επιχειρήσει να παρακολουθήσει τα τηλέφωνα του προέδρου της Ινδονησίας Susilo Bambang Yudhoyono και του στενού του κύκλου. Η Νέα Ζηλανδία πιάστηκε να κατασκοπεύει αδιακρίτως τους συμμάχους της στον Ειρηνικό και να ανταλλάσσει πληροφορίες με τους εταίρους της στα Πέντε Μάτια. Εν τω μεταξύ, το Communications Security Establishment (CSE) του Καναδά βοήθησε την NSA στην παρακολούθηση περίπου 20 χωρών «υψηλής προτεραιότητας» και βοήθησε ακόμη και τις ΗΠΑ να κατασκοπεύσουν τη σύνοδο κορυφής της G20 στην Οτάβα το 2010.

Τα έγγραφα του Σνόουντεν έδειξαν ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών των Five Eyes είχαν δημιουργήσει τεράστιες δυνατότητες υποκλοπής παγκόσμιων επικοινωνιών χωρίς σχεδόν καμία ευαισθητοποίηση του κοινού και με ελάχιστη εποπτεία.

Η συμμαχία χρησιμοποίησε επίσης συμμαχικές υπηρεσίες πληροφοριών για να παρακάμψει τους εγχώριους νόμους περί παρακολούθησης. Για παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούσε να ζητήσει από τις ΗΠΑ να κατασκοπεύουν Βρετανούς πολίτες και να μοιράζονται τα δεδομένα, παρακάμπτοντας ουσιαστικά τους νομικούς περιορισμούς.

Το Five Eyes, που κάποτε ήταν ένα μυστικό δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών, εξελίχθηκε σε έναν εκτεταμένο παγκόσμιο μηχανισμό επιτήρησης, ο οποίος λειτουργεί με ελάχιστη λογοδοσία. Ενώ ορισμένα έθνη έχουν αμφισβητήσει την υπερπροσπάθειά του, η κυριαρχία των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου έχει εξασφαλίσει ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ενέργειές του παραμένουν προστατευμένες από ουσιαστικές συνέπειες.

