Αίγυπτος: Καταγγελίες για κακοποίηση ζώων στις Πυραμίδες - «Να τις αποφύγετε με κάθε κόστoς»

Οι τουρίστες θα πρέπει να μείνουν μακριά από τις Αιγυπτιακές πυραμίδες για να στείλουν ένα μήνυμα στους κακοποιητές ζώων, προειδοποίησαν οι ακτιβιστές.

Μια έρευνα της οργάνωσης People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), διαπίστωσε περιστατικά κακοποίησης και κακομεταχείρισης ζώων, με γαϊδούρια που μαστιγώθηκαν, ξυλοκοπήθηκαν και αφέθηκαν να πεθάνουν στην άκρη του δρόμου, καθώς αποκάλυψε τη σκοτεινή πλευρά των μεγάλων και εντυπωσιακών πυραμίδων που για χρόνια αποτελούν τουριστική ατραξιόν.

Ο αντιπρόεδρος της PETA Asia, Jason Baker δήλωσε: "Η PETA έχει καταγράψει χτυπήματα, κλωτσιές, μαστιγώματα και λιμοκτονία αλόγων αλλά και καμήλων στις πυραμίδες. Ιππεύουν τα ζώα κυριολεκτικά μέχρι θανάτου και στη συνέχεια τα πετούν σαν σκουπίδια έξω από την πύλη. Οι Πυραμίδες της Γκίζας θα έπρεπε να συμβολίζουν την ομορφιά και την ιστορία της Αιγύπτου - όχι την ανεξέλεγκτη κακοποίηση ζώων. Η αιγυπτιακή κυβέρνηση πρέπει να δράσει για να απομακρύνει αυτά τα ταλαιπωρημένα ζώα από τη Γκίζα. Στο μεταξύ μεταξύ, οι τουρίστες πρέπει να ψηφίσουν με το πορτοφόλι τους και να αποφύγουν αυτά τα αξιοθέατα με κάθε κόστος», δήλωσε.

Κρυφά βίντεο που τράβηξε η φιλοζωϊκή οργάνωση και έδωσε στη δημοσιότητα δείχνουν ζώα που φαίνονται υποσιτισμένα να δέχονται τακτικά κλωτσιές και χτυπήματα. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί κανείς να δει τα λείψανα των ζώων που πετάχτηκαν στην άκρη του δρόμου, μετά τον θάνατό τους.

Τα πλάνα που έχουν γίνει έκτοτε viral έρχονται καθώς μια Ολλανδή ομογενής, η Joke Van der Post γρονθοκοπεί τον χειριστή του ζώου πριν τον κυνηγήσει με ένα μαστίγιο.

Αφού είδε ένα ζώο να υφίσταται σκληρή μεταχείριση, ο διευθυντής κτηνιατρείου αρπάζει ένα μαστίγιο από έναν άλλο χειριστή, καθώς ο άνδρας προσπαθεί να το σκάσει.

Ο άντρας αργότερα υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία που οδήγησε στη σύλληψη της Ολλανδέζας.

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Η κ. Van der Post, η οποία είναι παντρεμένη με Αιγύπτιο και ζει στο Κάιρο, λέει ότι η κακοποίηση των ζώων είναι συνηθισμένο φαινόμενο στη χώρα.