Κιμ Καρντάσιαν: Η συμμορία των «παππούδων» λήστεψε την Καρντάσιαν χωρίς να ξέρει ποια ήταν

Ο διαρρήκτης Γιουνίς Αμπάς πήγε σπίτι για να κοιμηθεί λίγο το επόμενο πρωί της ληστείας. Όταν ξύπνησε, η σύζυγός του ήταν κολλημένη στην τηλεόραση. Η κύρια είδηση ​​της ημέρας ήταν ότι η 35χρονη σταρ των ριάλιτι Κιμ Καρντάσιαν είχε πέσει θύμα ληστείας υπό την απειλή όπλου σε ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Παρίσι.

Όλα τα κοσμήματά της αξίας περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του δαχτυλιδιού αρραβώνων που της είχε χαρίσει ο τότε σύζυγός της και ράπερ Κάνιε Γουέστ, το οποίο από μόνο του άξιζε 4 εκατομμύρια δολάρια. Η σύζυγος του Γιουνίς Αμπάς τον κοίταξε άγρια. «Υπάρχεις παντού», γκρίνιαξε. Είχε δίκιο. Ο 62χρονος ασχολούνταν με το έγκλημα σε όλη του τη ζωή, από μικροαδικήματα μέχρι ληστείες τραπεζών.

Η ληστεία της Καρντάσιαν, έγραψε αργότερα σε ένα απόμνημα, επρόκειτο να είναι η τελευταία του δουλειά πριν από τη συνταξιοδότησή του. Αλλά μια σειρά από λάθη σήμαινε ότι η ληστεία ήταν καταδικασμένη από την αρχή και στις αρχές του 2017 - τρεις μήνες μετά τη ληστεία - ο Αμπάς και αρκετοί από τους φερόμενους συνεργούς του συνελήφθησαν.

Δέκα από αυτούς θα εμφανιστούν τώρα στο δικαστήριο στο Παρίσι σε μια δίκη που αναμένεται να διαρκέσει λίγο λιγότερο από τρεις εβδομάδες. Από αυτούς, πέντε κατηγορούνται για συμμετοχή στη ληστεία και έξι κατηγορούνται ως συνεργοί στο έγκλημα. Οι περισσότεροι από αυτούς γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1950, γεγονός που οδήγησε τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης να τους χαρακτηρίσουν «παππούδες ληστές».

O Γιουνίς Αμπάς

Ο Aμπάς και ένας 68χρονος άνδρας, ο Aομάρ Αίτ Χεντάτσι, έχουν ομολογήσει. Οι άλλοι όχι. Ένας έχει έκτοτε πεθάνει και ένας άλλος, ηλικίας 81 ετών, θα δικαιωθεί καθώς πάσχει από προχωρημένη άνοια. Μέχρι να ξεκινήσει η δίκη, θα έχουν περάσει σχεδόν εννέα χρόνια από τη ληστεία.

Τη νύχτα μεταξύ 2ας και 3ης Οκτωβρίου 2016, ο Aμπάς και τέσσερις συνεργοί του φέρονται να παρακολουθούσαν τη σουίτα της Kαρντάσιαν στο Hotel de Pourtalès, στην λαμπερή γειτονιά Madeleine στο Παρίσι, όχι μακριά από την Όπερα και την Place Vendome. Γύρω στις 03:00 τοπική ώρα, εισέβαλαν στην είσοδο του ξενοδοχείου, ντυμένοι αστυνομικοί και κρατώντας όπλο. Απείλησαν και έβαλαν χειροπέδες στον Αλγερινό φοιτητή που αναλάμβανε τακτικά βάρδιες ως νυχτερινός ρεσεψιονίστ, και τον οδήγησαν στο δωμάτιο της Kαρντάσιαν

Η σταρ ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι της, κουρασμένη από τις μέρες που παρακολουθούσε την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, όταν άκουσε να ανεβαίνουν τις σκάλες με τα πόδια. Φώναξε την αδερφή της Kόρτνεϊ και τη στυλίστριά της Στεφανί, αλλά όταν δεν απάντησαν πανικοβλήθηκε. «Ήξερα ότι κάποιος ήταν εκεί για μένα, θυμήθηκε σε μια συνέντευξη με τον Αμερικανό δημοσιογράφο David Letterman χρόνια αργότερα. «Απλά το ένιωθα».

Η Kιμ κάλεσε την άμεση δράση, αλλά ο αριθμός, φυσικά, δεν λειτουργούσε εκτός ΗΠΑ. Καθώς καλούσε τον τότε φύλακα ασφαλείας της Πασκάλ Ντιβιέ - ο οποίος είχε συνοδεύσει την αδερφή της σε ένα κλαμπ - οι άνδρες εισέβαλαν, την έσπρωξαν στο κρεβάτι και άρχισαν να φωνάζουν.

«Συνέχισαν να λένε: το δαχτυλίδι, το δαχτυλίδι! Και τρόμαξα τόσο πολύ που δεν υπολόγισα ούτε για ένα λεπτό», είπε στον Λέτερμαν. Άρπαξαν το δαχτυλίδι και πολλά άλλα κοσμήματα, καθώς και 1000 ευρώ σε μετρητά. Ένας από τους άντρες την άρπαξε και την τράβηξε προς το μέρος του. Επειδή φορούσε μια ρόμπα χωρίς τίποτα από κάτω, νόμιζε ότι θα της επιτίθετο, είπε αργότερα η Κιμ στον Λέτερμαν, σκουπίζοντας τα δάκρυά της. Αλλά αντ' αυτού ο άντρας την έδεσε με φερμουάρ και ταινία σαν «σαλάμι» και την άφησε στο μπάνιο.

H Kιμ με τον σωματοφύλακά της Πασκάλ Ντιβιέ στο Παρίσι το 2016

Στη συνέχεια, εκείνος και οι υπόλοιποι διαρρήκτες τράπηκαν σε φυγή με ποδήλατα και με τα πόδια. Η Κιμ απελευθερώθηκε από τα δεσμά της και λίγο αργότερα εμφανίστηκε ο φρουρός ασφαλείας της. Τραυματισμένη, η Κιμ έδωσε κατάθεση στη γαλλική αστυνομία τις πρώτες πρωινές ώρες και επέστρεψε στις ΗΠΑ

Μόνο το επόμενο πρωί, όταν ο Aμπάς είδε την οθόνη της τηλεόρασης που παρακολουθούσε η σύζυγός του, κατάλαβε ποιο ήταν το θύμα τους. «Υπήρχαν έκτακτες ειδήσεις που έλεγαν ότι η Kιμ Καρντάσιαν είχε πέσει θύμα ληστείας με την απειλή όπλου - τόσο σημαντικό ήταν», λέει ο δημοσιογράφος με έδρα το Λος Άντζελες Kέι Τζέι Μάθιους.

Τα λάθη σήμαιναν ότι η ληστεία ήταν καταδικασμένη από την αρχή. «Ήμασταν τόσο γοητευμένοι με αυτήν και την οικογένειά της και την άνοδό τους στη φήμη... Όταν συνέβη η ληστεία, ήμασταν τοσο έκπληκτοι. Πώς μπόρεσαν οι διαρρήκτες να την πλησιάσουν τόσο πολύ;» λέει.

Αλλά ενώ έγιναν λάθη όσον αφορά την ασφάλεια της Kαρντάσιαν, έγιναν και σοβαρά λάθη από την πλευρά των διαρρηκτών. Αλλά το 2016 το Παρίσι εξακολουθούσε να ταλανίζεται από τις τρομοκρατικές επιθέσεις του προηγούμενου έτους και υπήρχε ένας τεράστιος αριθμός καμερών CCTV σε όλη την πόλη, πράγμα που σημαίνει ότι η αστυνομία μπόρεσε να εντοπίσει τους κλέφτες να το σκάνε με τα κοσμήματα.

Άλλες λεπτομέρειες αυτής της ιστορίας υποδηλώνουν ότι ο σχεδιασμός των κλεφτών ήταν μάλλον τυχαίος. Καθώς έφευγε από το σημείο με ποδήλατο, ο Aμπάς έπεσε, με αποτέλεσμα να του πέσει μία τσάντα με κοσμήματα. Την επόμενη μέρα, ένας περαστικός βρήκε ένα κολιέ στολισμένο με διαμάντια και το φορούσε όλη μέρα στο γραφείο πριν παρακολουθήσει τις ειδήσεις και συνειδητοποιήσει από πού είχε προέλθει.

Η αστυνομία συνέλαβε τον Aμπάς και αρκετά άλλα άτομα τον Ιανουάριο του 2017 και αργότερα επιβεβαίωσε ότι βρίσκονταν υπό παρακολούθηση για αρκετές εβδομάδες, αφού ίχνη DNA που αφέθηκαν στο σημείο έδειξαν ότι ταίριαζαν με τον Αομάρ Χιντάτσι , γνωστός και ως «Ομάρ ο Γηραιός»

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν μια φωτογραφία από την αστυνομική παρακολούθηση, η οποία δείχνει αρκετούς από τους άνδρες να πίνουν καφέ και να συνομιλούν σε ένα παριζιάνικο καφέ εκείνο τον χειμώνα, λίγο πριν από τη σύλληψή τους. Το ερώτημα που παραμένει - και το οποίο αναμφίβολα θα διερευνηθεί στη δίκη - είναι πώς η συμμορία έμαθε για το πρόγραμμα της Καρντάσιαν.

H Kιμ Καρντάσιαν με το δαχτυλίδι που της είχε χαρίσει ο Κάνιε Γουέστ

Τόσο ο Χεντάτσι όσο και ο Αμπάς δήλωσαν ότι όλες οι πληροφορίες που χρειάζονταν δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο από την ίδια την Καρντάσιαν, της οποίας η καριέρα χτίστηκε στην κοινοποίηση λεπτομερειών για τη ζωή και τις κινήσεις της. Αλλά πώς γνώριζε η συμμορία ότι τη νύχτα της 2ας Οκτωβρίου η Καρντάσιαν θα ήταν μόνη στο δωμάτιό της, χωρίς τον φρουρό ασφαλείας της;

Τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι η αστυνομία πιστεύει ότι ο Γκάρι Μαντάρ, που η εταιρεία του αδελφού Μάικλ παρείχε μεταφορά και ταξί στις Καρντάσιαν για χρόνια, ήταν συνεργός στη ληστεία και ότι είχε δώσει πληροφορίες στη συμμορία για το πού βρισκόταν η Κιμ.

Η δίκη θα προσπαθήσει επίσης να προσδιορίσει πού κατέληξαν τα κοσμήματα. Η παρακολούθηση των τηλεφώνων της συμμορίας από την αστυνομία έδειξε ότι λίγο μετά τη ληστεία, ο «Ομάρ» ταξίδεψε από το Παρίσι στην Αμβέρσα του Βελγίου, όπου πωλείται το 50% των επεξεργασμένων διαμαντιών παγκοσμίως και το 80% των ακατέργαστων διαμαντιών.

Πολλά κοσμήματα φέρονται να έλιωσαν ή να έσπασαν και να πουλήθηκαν. Ο Αμπάς πήρε 75.000 ευρώ, άλλοι πολύ λιγότερα. Όσο για το δαχτυλίδι αρραβώνων της Κιμ Καρντάσιαν, ο «Ομάρ ο Γηραιός» είπε ότι η συμμορία φοβόταν πολύ να το πουλήσει, καθώς ήταν πολύ εύκολο να εντοπιστεί. Δεν βρέθηκε ποτέ.

Η Κιμ Καρντάσιαν αναμφίβολα τρομοκρατήθηκε από το γεγονός, το οποίο σηματοδότησε την έναρξη του διαλείμματος της από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ένα επεισόδιο του Keeping Up With The Kardashians, θυμήθηκε με δάκρυα στα μάτια τη νύχτα της ληστείας και είπε ότι φοβόταν για τη ζωή της. Αργότερα είπε επίσης ότι η ληστεία την είχε κάνει ένα «λιγότερο υλιστικό άτομο».

Λίγο μετά το περιστατικό, η αδερφή της, Κλόι δήλωσε στην Έλεν ντε Τζενέρις ότι, για λόγους ασφαλείας, η οικογένεια Καρντάσιαν έκανε κάποιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ανέβαζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η μεγαλύτερη αλλαγή ήταν η ομάδα ασφαλείας της. «Έχουν να αντιμετωπίσουν μια τεράστια διασημότητα και δεν ξέρουν καν ποια είναι».

Η Patricia Tourancheau, συγγραφέας του βιβλίου για τη ληστεία, είπε ότι «γοητεύτηκε» από τη «σύγκρουση μεταξύ αυτών των παλαιών διαρρηκτών από τα παριζιάνικα προάστια και αυτής της παγκόσμιας σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης». «Έφυγαν με ποδήλατα και αυτή πετάει με ιδιωτικά τζετ», γέλασε.

«Αυτή είναι μια ομάδα ηλικιωμένων κλεφτών, είναι πάντα άφραγκοι, είναι πάντα μπλεγμένοι σε περίπλοκα σχέδια... και αντιμετωπίζουν μια τεράστια διασημότητα και δεν ξέρουν καν ποια είναι». Η συμμορία δεν ήταν «ελίτ» όπως είχε υποστηριχθεί στις πρώτες μέρες, πρόσθεσε.

«Δεν πρόκειται για την αφρόκρεμα των ληστών της Γαλλίας. Είναι λίγο χαμένοι, στην πραγματικότητα. Είναι το ίδιο είδος ανθρώπων που στις δεκαετίες του '60 και του '70 έκαναν διαρρήξεις σε τράπεζες ή ταχυδρομεία και στη συνέχεια μεταπήδησαν στην εμπορία ναρκωτικών και στη συνέχεια προχώρησαν σε κοσμήματα επειδή ήταν πιο εύκολο», είπε.

Γύρω στα μέσα Μαΐου, η Κιμ θα αντιμετωπίσει τους υπόπτους για πρώτη φορά μετά από χρόνια, όταν θα καταθέσει ως μάρτυρας. Οι κάμερες δεν επιτρέπονται στα γαλλικά δικαστήρια, αλλά η άφιξή της στο δικαστήριο στο Ile de la Cité θα πυροδοτήσει αναπόφευκτα την ίδια φρενίτιδα στα μέσα ενημέρωσης που την συνοδεύει για πάνω από μια δεκαετία.

Στα απομνημονεύματά του, ο Αμπάς εξέφρασε την ελπίδα ότι η κατάσταση του θύματος και η παγκόσμια απήχηση της υπόθεσης δεν θα επηρέαζαν υπερβολικά τους δικαστές. Ωστόσο, είπε επίσης ότι την τελευταία ημέρα της δίκης θα έφερνε μια τσάντα με τα πράγματά του, έτοιμη να σταλεί στη φυλακή. «Το πρόβλημα με το παρελθόν», έγραψε, «είναι ότι σε συντροφεύει για όσο ζεις».

