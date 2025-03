Κιμ Καρντάσιαν - Κάνιε Γουεστ: Νέα διαμάχη για το πρώην ζευγάρι με «φόντο» τον Diddy

Ο Sean «Diddy» Combs δεν γνώριζε ότι το τηλεφώνημα που είχε στη φυλακή με τον Kanye West καταγραφόταν και θα δημοσιοποιούνταν, δήλωσε άνθρωπος από το περιβάλλον του ράπερ στην «The Post».

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο Combs αισθάνεται σαν «παράπλευρη απώλεια στην πανωλεθρία για το νέο τραγούδι του "Ye"», στη δημοσίευση του οποίου η Κιμ Καρντάσιαν ήταν αντίθετη, καθώς συμμετείχε η μεγαλύτερη κόρη της με τον Γουέστ, η North.

«Ο καυγάς είναι πραγματικά με την Κιμ», πρόσθεσε η ίδια πηγή, ενώ επιβεβαίωσαν ότι «το τηλεφώνημα ήταν αληθινό και όχι τεχνητή νοημοσύνη», αφού πολλοί ήταν εκείνοι που αμφισβήτησαν τη νομιμότητά του.

Τη Δευτέρα, το Shade Room δημοσίευσε ένα βίντεο με τον West να μιλάει στο τηλέφωνο με τον Combs, ο οποίος αυτή τη στιγμή καρατείται στις φυλακές του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματός τους, ο ράπερ προειδοποίησε τον φίλο του για τους ανθρώπους που προσπαθούν να τους «τελειώσουν».

«Να προσέχεις εκεί έξω γιατί σίγουρα προσπαθούν να μας τελειώσουν», είπε ο 55χρονος Combs στον φίλο του.

Σε άλλο σημείο της κλήσης, ο Combs είπε: «Θα σας πω την αλήθεια. Αυτό το πράγμα είναι κακό, γι' αυτό να είστε προσεκτικοί».

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Ο Combs ενθάρρυνε επίσης τον Γουέστ να «διασκεδάσει» με αυτούς που «σπαταλούν» τον χρόνο του.

Τον περασμένο μήνα, ο ερμηνευτής του «Gold Digger» τάχθηκε υπέρ της ελευθερίας του Combs στο X και δημιούργησε μια σειρά από μπλουζάκια συνεργασίας με το brand Sean John του τελευταίου.

Για να δείξει περαιτέρω την υποστήριξή του, ο West κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τίτλο «Lonely Roads Still Go to Sunshine», στο οποίο συμμετείχ η 11χρονη κόρη της Καρντάσιαν, North.

Στη συνέχεια, η 44χρονη συνιδρύτρια των Skims προσπάθησε να πείσει έναν δικαστή να σταματήσει την κυκλοφορία του τραγουδιού, επειδή δεν ήθελε η κόρη της να συνδεθεί με τα νομικά προβλήματα του Combs.

Μια πηγή δήλωσε στο Page Six: «Προτεραιότητα της Κιμ είναι η ευημερία και η ασφάλεια των παιδιών της και η προστασία τους από το να βρίσκονται κοντά στην αμφιλεγόμενη συμπεριφορά του Κάνιε».

Παρά τις ανησυχίες της Καρντάσιαν, ο Γουέστ κυκλοφόρησε το κομμάτι ούτως ή άλλως.

Η ριάλιτι σταρ φέρεται τώρα να εξετάζει το ενδεχόμενο να αλλάξει τη συμφωνία επιμέλειας με τον αστέρα του χιπ-χοπ.

Σχετικές ειδήσεις