Δεν συνέβη ποτέ - 8 ιστορικοί μύθοι: Από το ύψος του Ναπολέοντα μέχρι τους «300» του Λεωνίδα

Η ιστορία βασίζεται σε αποδεδειγμένα γεγονότα, καταγεγραμμένα, αλλά υπάρχει μία διάσταση που αφορά στη συλλογική λαϊκή φαντασία και την επανάληψη αφηγήσεων από γενιά σε γενιά, αντικαθιστώντας τα πραγματικά δεδομένα με αποτελέσματα που δεν συνέβησαν ποτέ.

Λάτρεις της ιστορίας ντυμένοι με κοστούμια εποχής λαμβάνουν μέρος σε μια αναπαράσταση της περίφημης μάχης του Ναπολέοντα στο Άουστερλιτς με αφορμή την 212η επέτειό της κοντά στο Slavkov u Brna της Τσεχίας - (2017) AP αρχείου/ Petr David Josek

1. Το αληθινό ανάστημα του Ναπολέοντα

Ναπολέων Βοναπάρτης Χ/ twitter

Μία από τις πιο διαδεδομένες περιπτώσεις αφορά στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη και αφορά στο ύψος του. Στη λαϊκή συνείδηση περιγράφεται ως κοντός, σχεδόν μικροσκοπικός, ωστόσο τα αρχεία τον τοποθετούν σε ύψος 1,68 μέτρων, ένας κοινός μέσος όρος των Γάλλων ανδρών τον δέκατο ένατο αιώνα.

Επιπλέον, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο ακαδημαϊκό περιοδικό French History από το Oxford University Press, όχι μόνο επικυρώνει το ανάστημα του Γάλλου, αλλά επίσης διαβεβαιώνει ότι αυτή η ιδέα ενθαρρύνθηκε από τη μεταναπολεόντεια βρετανική προπαγάνδα. Το άρθρο συζητά πώς η εικόνα ενός «κοντού» Ναπολέοντα ήταν μια σκόπιμη κατασκευή για να υπονομεύσει την πολιτική του φιγούρα, παρόλο που το ανάστημά του ήταν απολύτως τυπικό για την εποχή του.

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι η σύγχυση οφειλόταν στη διαφορά μεταξύ των αγγλικών και γαλλικών μονάδων μέτρησης: η ίντσα της Γαλλίας ήταν ελαφρώς μεγαλύτερη. Αυτό οδήγησε σε λάθη μετατροπής όταν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν το ύψος του. Αν και τα ιστορικά στοιχεία καταρρίπτουν αυτόν τον μύθο, η αναπαράσταση του «μικρού Ναπολέοντα» παραμένει στη λαϊκή κουλτούρα και μάλιστα δημιούργησε εκφράσεις όπως το «σύμπλεγμα του Ναπολέοντα», το οποίο παραπέμπει στην υποτιθέμενη χαμηλή αυτοεκτίμηση των ανθρώπων μικρού αναστήματος.

2. Ο Αϊνστάιν δεν απέτυχε στα μαθηματικά

Άλμπερτ Αϊνστάιν Αρχείου AP

Η σχολική γνώση για μεγάλες μορφές της επιστήμης ήταν επίσης γόνιμο έδαφος για εφευρέσεις και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν δεν αποτέλεσε εξαίρεση, καθώς καταγράφηκε ως μια αφηρημένη και αδέξια ιδιοφυΐα για τα μαθηματικά. Η αλήθεια είναι ότι, αν και απέτυχε σε εισαγωγικές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης όταν ήταν 16 ετών, αυτό δεν οφειλόταν σε δυσκολίες με αριθμούς, αλλά επειδή δεν είχε ακόμη κατακτήσει πλήρως όλα τα απαιτούμενα μαθήματα, ειδικά εκείνα εκτός των μαθηματικών και της φυσικής, κλάδους στους οποίους έδειξε πάντα μια εξαιρετική ικανότητα.

Εν τω μεταξύ, η επίσημη ιστοσελίδα των βραβείων Νόμπελ δήλωσε ότι ο Αϊνστάιν, στην ηλικία των δεκαπέντε, είχε ήδη κατακτήσει τον διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό. Ένα επιχείρημα που βασίζεται σε ακαδημαϊκή τεκμηρίωση που επαληθεύτηκε από το ίδιο το σουηδικό ίδρυμα και αντικρούει τον επίμονο μύθο ότι κάποτε ήταν «κακός στα μαθηματικά».

3. Οι μάγισσες του Σάλεμ δεν κάηκαν

Αυτή η εικόνα που παρέχεται από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου δείχνει τον πίνακα "Δίκη του George Jacobs του Σάλεμ για μαγεία" το 1692 με την υπογραφή "T.H. Matteson, 1855". Από τις δίκες μαγισσών του Σάλεμ μέχρι τους φόβους για τους Ιλλουμινάτι και από τον Κόκκινο Τρόμο μέχρι το QAnon, οι θεωρίες συνωμοσίας χρησίμευαν πάντα ως σκοτεινός αντιπρογραμματισμός στην αμερικανική ιστορία που διδάσκεται στα βιβλία ιστορίας Tompkins Harrison Matteson/Library of Congress via AP

Ο μύθος γύρω από τις μάγισσες του Σάλεμ είναι ίσως ένας από τους πιο ζοφερούς. Η επαναλαμβανόμενη εικόνα μιλά για γυναίκες που καταδικάστηκαν στην πυρά το 1692, αλλά τα τεκμηριωμένα γεγονότα διαφέρουν ριζικά. Σύμφωνα με το National Geographic, από τους περίπου 150 ανθρώπους που κατηγορούνται για μαγεία στο Σάλεμ και σε άλλες πόλεις της Μασαχουσέτης, μόνο 20 καταδικάστηκαν σε θάνατο και κανένας δεν κάηκε.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law επιβεβαίωσε ότι 19 άνθρωποι απαγχονίστηκαν και ένας λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου, αλλά ότι δεν υπήρξε εκτέλεση με φωτιά στο Σάλεμ. Η διατήρηση της εικόνας των πυρκαγιών οφείλεται πιθανώς στη συσχέτιση με κοινές πρακτικές στην Ευρώπη, αλλά όχι στη Νέα Αγγλία.

4. Ο Νέρωνας δεν έπαιξε λύρα

Στην περίπτωση της Μεγάλης Πυρκαγιάς της Ρώμης το 64 μ.Χ., η λαϊκή αφήγηση δείχνει τον Νέρωνα ως αυτόν που «έπαιζε λύρα» ενώ η πόλη καιγόταν. Αυτή η ιστορία, τόσο δραματική όσο και επιρροή, χάνει τη δύναμή της υπό το φως της ιστορίας. Σύγχρονοι συγγραφείς του αυτοκράτορα, όπως ο Τάκιτος, υποστηρίζουν ότι ο αυτοκράτορας δεν ήταν στη Ρώμη όταν άρχισαν οι φλόγες, αλλά στο Antium.

Σε αυτό το ύφος, μια ανάλυση που αναπτύχθηκε στο βιβλίο Rome Is Burning, που δημοσιεύθηκε από το Princeton University Press, αναφέρει λεπτομερώς ότι η ιστορία για τη λύρα ήταν μεταγενέστερη κατασκευή και ότι οι σύγχρονες πηγές όχι μόνο προειδοποιούν ότι ο Νέρωνας δεν ήταν στη Ρώμη, αλλά ότι επέστρεψε για να συντονίσει τη βοήθεια. Μια άλλη λεπτομέρεια; Η λύρα ως όργανο δεν υπήρχε καν εκείνη την ιστορική στιγμή.

5. Δεν ήταν μόνο 300 στις Θερμοπύλες

Το χάλκινο άγαλμα του Σπαρτιάτη βασιλιά Λεωνίδα φαίνεται πίσω από ένα χάλκινο δάφνινο στεφάνι και ένα μαρμάρινο άγαλμα του Ευρώτα στις Θερμοπύλες, σηματοδοτώντας την τοποθεσία όπου σύμφωνα με το θρύλο 300 Σπαρτιάτες απέκρουσαν εκατοντάδες χιλιάδες εισβολείς Πέρσες το 480 π.Χ. . AP/Petros Giannakouris

Οι επικές ιστορίες υπέστησαν επίσης προσαρμογές και παραμορφώσεις. Στην περίφημη μάχη των Θερμοπυλών, η εικόνα του Λεωνίδα να μάχεται εναντίον του περσικού στρατού με μόλις 300 Σπαρτιάτες είναι περιορισμένη. Αν και διοικούσε αυτούς τους στρατιώτες, ήταν στην πραγματικότητα επικεφαλής ενός ελληνικού συνασπισμού αποτελούμενου από άνδρες από τη Θήβα, τη Θεσπιέα, την Κορινθία και άλλες πόλεις.

Ο ιστορικός Paul Cartledge, σε ένα βιβλίο που δημοσιεύθηκε από το Oxford University Press, αναφέρει λεπτομερώς ότι οι 300 Σπαρτιάτες δεν ήταν μόνοι. Αν και ο ακριβής αριθμός είναι άγνωστος, υπάρχουν εκτιμήσεις για την ελληνική συμμαχία που, σύμφωνα με τις αναφορές του Ηροδότου και άλλες πηγές της εποχής, βεβαιώνουν ότι υπήρχαν μεταξύ 5.000 και 11.000 Έλληνες υπερασπιστές που αντιμετώπισαν τους Πέρσες, στις τάξεις των οποίων υπήρχαν μεταξύ 70.000 και 300.000 πολεμιστές.

6. Τα κράνη των Βίκινγκς δεν είχαν κέρατα

Ένα άλλο εικονικό σύμβολο του δυτικού πολιτισμού, το κερασφόρο κράνος των Βίκινγκς, επίσης δεν έχει αρχαιολογική υποστήριξη. Τα κράνη που φορούσαν οι Σκανδιναβοί πολεμιστές ήταν απλά και λειτουργικά, χωρίς διακοσμητικά στοιχεία τόσο ανέφικτα όσο τα κέρατα, τα οποία θα περιόριζαν την κίνηση και θα αποτελούσαν κίνδυνο στη μάχη. Η εικόνα των κεράτων στα κράνη γεννήθηκε τον 19ο αιώνα, οδηγούμενη από θεατρικές και ποιητικές παραγωγές που προσπάθησαν να προσθέσουν δράμα στη φιγούρα των Βίκινγκς.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Scandia: Journal of Medieval Norse Studies εντοπίζει την προέλευση του μύθου στη βαγκνερική όπερα και την εθνικιστική αισθητική του δέκατου ένατου αιώνα, σημειώνοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχουν αρχαιολογικά στοιχεία για κράνη με κέρατα που φορούσαν πραγματικοί Βίκινγκς.

7. Στα συμπόσια δεν έτρωγαν μέχρι αναγούλας

Η υπερβολή που αποδίδεται στα ρωμαϊκά συμπόσια περιλαμβάνει την πεποίθηση ότι οι συμμετέχοντες έκαναν σκόπιμα εμετό για να συνεχίσουν να τρώνε. Αυτή η ιδέα, ευρέως διαδεδομένη αλλά λανθασμένη, συγχέει τον όρο «vomitorium» – τις μεγάλες εξόδους των ρωμαϊκών σταδίων – με ένα γκροτέσκο έθιμο που δεν βρίσκει καμία υποστήριξη στις πηγές της εποχής. Οι Ρωμαίοι δεν διέκοπταν τα γεύματά τους για να κάνουν εμετό. Αντίθετα, εκτιμούσαν την αφθονία και τον χρόνο μετά το δείπνο.

Η Mary Beard, σε ένα βιβλίο που δημοσιεύθηκε από το Harvard University Press, επιβεβαιώνει ότι το "vomitorium" ήταν ένας αυστηρά αρχιτεκτονικός όρος και ότι ποτέ δεν συνδέθηκε στην αρχαιότητα με διατροφικές πρακτικές.

8. Η Lady Godiva δεν ήταν γυμνή

Lady Godiva - Πίνακας ζωγραφικής X/Twitter

Τέλος, η ιστορία της Lady Godiva που κυκλοφορεί γυμνή στους δρόμους ως σύμβολο εξέγερσης ενάντια στους καταπιεστικούς φόρους δεν έχει καμία βάση στα αρχεία της εποχής της. Αν και η μορφή της υπήρχε στην Αγγλία, η ιστορία του διάσημου ταξιδιού της εμφανίζεται για πρώτη φορά σε χρονικά και ποιήματα που γράφτηκαν δύο αιώνες αργότερα.

Μια ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο ακαδημαϊκό περιοδικό Albion, στο Cambridge University Press, επιβεβαιώνει ότι η ιστορία του γυμνού περπατήματος της Godiva εμφανίστηκε μόλις τον δέκατο τρίτο αιώνα και ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία στα αρχεία από τον ενδέκατο αιώνα που να την υποστηρίζουν.

Διαβάστε επίσης