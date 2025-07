Φώτης Ντούλος: «Έλα να τσιμεντώσουμε τη γυναίκα μου» - 6 χρόνια από την πολύκροτη δολοφονία

Εξι ολόκληρα χρόνια μετά τη δολοφονία της Αμερικανίδας Τζένιφερ Φάρμπερ με δράστη τον πρώην σύζυγό της, τον Ελληνοαμερικανό Φώτη Ντούλος, συμμαθητή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κολλέγιο Αθηνών, οι αμερικανικές Αρχές οδηγούνται μοιραία σε αναψηλάφηση της πολύκροτης υπόθεσης.

Και αυτό διότι υπάρχουν νέα στοιχεία που δείχνουν έναν Έλληνα να έφτασε στην Αμερική προκειμένου να βοηθήσει τον Ντούλος στη δολοφονία και την εξαφάνιση του πτώματος, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σήμερα προβάλλει ως πιο πιθανό το ενδεχόμενο το «τσιμεντωμένο» πτώμα της Αμερικανίδας να κρύβεται στα θεμέλια κάποιας μεζονέτας ή πισίνας που έχτιζε ο Ελληνας κατασκευαστής πολυτελών κατοικιών.

Ο Φώτης Ντούλος με τη σύζυγό του Τζένιφερ

Η 50χρονη εκατομμυριούχος, η οποία είχε αποκτήσει πέντε παιδιά με τον 52χρονο Ελληνα golden boy, δολοφονήθηκε στις 20 Μαΐου 2019, αλλά το πτώμα της μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί. Ομως τώρα όλα αλλάζουν, αφού ο βραβευμένος συγγραφέας – ερευνητής Ριτς Κοέν, με αφορμή το νέο του βιβλίο, μιλά για νέες πληροφορίες και την έλευση ενός Ελληνα που ήρθε από την Αθήνα «αποκλειστικά και μόνο» για να βοηθήσει τον ομογενή επιχειρηματία Φώτη Ντούλος στα μοχθηρά σχέδιά του και κυρίως στην εξαφάνιση του πτώματος της συζύγου του, Τζένιφερ Φάρμπερ – Ντούλος.

Ειδικότερα, ο Κοέν, ο οποίος ονόμασε το βιβλίο «Φόνος στο κουκλόσπιτο» (Murder in the Dollhouse), μίλησε στην εκπομπή «This Week in Connecticut» του τηλεοπτικού σταθμού WTNH, τονίζοντας πως, βάσει της δικής του έρευνας, όλα συγκλίνουν πως ο Φώτης Ντούλος δεν ενήργησε μόνος, αλλά ίσως υπάρχει ένα πρόσωπο «κλειδί» που δεν βρέθηκε ποτέ στα ραντάρ της Αστυνομίας. «Μίλησα με κάποιους ανθρώπους και, με βάση τον χρόνο που είχε στη διάθεσή του και την αδυναμία να βρεθεί το πτώμα της πρώην συζύγου του, νιώθω πως υπάρχει κάποιος άλλος εκεί έξω, που δεν γνωρίζουμε, ο οποίος τον βοήθησε. Ισως ακόμα και κάποιος που ήρθε από την Ελλάδα. Θα μπορούσε να έχει αναλάβει να ξεφορτωθεί το πτώμα και, αν το έφερε εις πέρας, δεν πρόκειται να το βρουν μέχρι κάποιος να χτίσει ένα νέο υπόγειο ή μια πισίνα ή κάτι τέτοιο σε εκατό χρόνια. Ξέρεις, και αυτό είναι πραγματικά φρικτό, γιατί νιώθεις πως, μέχρι να βρεθεί το σώμα της, είναι σαν το έγκλημα να συνεχίζει να διαπράττεται με κάποιον τρόπο» κατέληξε ο Κοέν.

Υπενθυμίζεται πως ως συνεργός στο στυγερό έγκλημα καταδικάστηκε στις 31/5/2024 η Μισέλ Τροκόνις, η νέα ερωμένη του Έλληνα, ο οποίος πριν φύγει για σπουδές στο Columbia ήταν λάτρης του θαλάσσιου σκι και αθλητής στον Ναυτικό Ομιλο Βουλιαγμένης. Η Τροκόνις καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξη από το Ανώτατο Δικαστήριο του Στάμφορντ, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες συνέργειας στην υπόθεση εξαφάνισης και δολοφονίας της Τζένιφερ Ντούλος. Η άτυχη γυναίκα εθεάθη τελευταία φορά τον Μάιο του 2019, όταν άφησε τα παιδιά της στο σχολείο. Ο Έλληνας άντρας της όμως, βλέποντας τον κλοιό να σφίγγει, αυτοκτόνησε τον Ιανουάριο του 2020 μέσα στο γκαράζ της βίλας του, διοχετεύοντας με λάστιχο όλο τον καπνό της εξάτμισης στην καμπίνα του αυτοκινήτου του.

Ο Αμερικανός συγγραφέας Ριτς Κοέν, πάντως, προχωρά και ένα βήμα παρακάτω υποστηρίζοντας: «Πιστεύω ότι ο Φώτης Ντούλος ήταν ψυχοπαθής. Και οι ψυχοπαθείς πιστεύουν ότι είναι πιο έξυπνοι απ’ όλους. Πίστευε ότι είχε καταστρώσει το τέλειο έγκλημα. Υποτίμησε την αστυνομία και υποτίμησε την τεχνολογία, σαν ένα αεροπλάνο που χάνεται από τα ραντάρ». Ο 52χρονος «επέστρεψε» στην Ελλάδα μετά θάνατον, αφού η τέφρα του σκορπίστηκε στη θάλασσα της Βουλιαγμένης που τόσο πολύ αγαπούσε.

Η οικογένεια του 52χρονου στην Αθήνα όμως θεωρεί πως ο άνθρωπός τους έπεσε θύμα πλεκτάνης, λέγοντας: «Κάποιος ή κάποιοι εκεί έξω ξέρουν τι έχει συμβεί. Ας μιλήσουν…» Την ίδια στιγμή, η Ρένα, αδελφή του Φώτη Ντούλος, εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για τη στάση που έχει επιδείξει η ερωμένη του, Μισέλ Τροκόνις, μετά τον θάνατο του ομογενούς και αναρωτιέται ποιος είναι ο ρόλος της στην υπόθεση. «Πιστεύω ότι η ερωμένη του Φώτη, η Μισέλ Τροκόνις, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την αγάπη και την αδυναμία που της είχε ο αδελφός μου. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω ποιος ήταν ο ρόλος της σε όλη αυτή την ιστορία. Εχω διάφορες σκέψεις στο πίσω μέρος του μυαλού μου» ανέφερε σε δηλώσεις της η Ρένα Ντούλου.

Πηγή: Εφημερίδα «Espresso»