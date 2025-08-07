Nέα μελέτη για τη Σινδόνη του Τορίνο - Το αποτύπωμα ίσως δεν είναι ανθρώπινο

Νέα στοιχεία δίνει μία μελέτη στο αρχαιολογικό τεχνούργημα της Σινδόνης του Τορίνο, καθώς υποστηρίζει ότι ίσως το αποτύπωμα της ανθρώπινης φιγούρας, να μην είναι πραγματικό, αλλά να προέρχεται από ένα γλυπτό.

Το σάβανο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1350, φέροντας την αχνή εικόνα ενός ανθρώπου που πολλοί πιστεύουν ότι είναι το αποτύπωμα του Ιησού Χριστού.

Εμφανίζει τις μετωπικές και ραχιαίες φιγούρες ενός ενήλικου άνδρα με σημάδια σωματικής βίας.

Οι ερευνητές έχουν από καιρό συζητήσει την προέλευση του λινού υφάσματος, με μερικούς να το χρονολογούν περίπου την εποχή της σταύρωσης του Ιησού Χριστού και άλλους να το θεωρούν μεσαιωνική πλαστογραφία.

Τώρα, μια μελέτη από έναν Βραζιλιάνο σχεδιαστή ισχυρίζεται ότι το σάβανο είναι πιθανότατα «ένα μεσαιωνικό έργο τέχνης».

Ο Cicero Morares είναι γνωστός για τη χρήση 3D ψηφιακής μοντελοποίησης για να αναλύσει πώς διαφορετικοί τύποι υφασμάτων καλύπτουν διάφορα σχήματα ή φιγούρες και να χαρτογραφήσουν τις αντίστοιχες περιοχές επαφής τους.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Archaeometry, χρησιμοποιεί ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα για να αξιολογήσει πώς το ύφασμα σχηματίζει αποτυπώματα από ένα πλήρες τρισδιάστατο ανθρώπινο σώμα σε σύγκριση με ένα γλυπτό χαμηλού ανάγλυφου που σχηματίζεται από την ανύψωση μιας φιγούρας ελαφρώς από ένα επίπεδο φόντο.

«Δύο σενάρια συγκρίθηκαν», λέει η μελέτη, «η προβολή ενός τρισδιάστατου ανθρώπινου μοντέλου και ενός μοντέλου χαμηλού ανάγλυφου».

Η χαμηλή ανάγλυφη φιγούρα παρήγαγε ένα αποτύπωμα στο ύφασμα παρόμοιο με αυτό στο σάβανο του Τορίνο.

Ο σχεδιαστής υποψιάζεται ότι ένα τέτοιο γλυπτό μπορεί να έχει κατασκευαστεί από ξύλο, πέτρα ή μέταλλο και πιθανότατα χρωματισμένο μόνο στις περιοχές επαφής για να παράγει το είδος του μοτίβου που φαίνεται στο σάβανο.

Τα ευρήματα, σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο ερευνητή, υποστηρίζουν μια υπόθεση για την προέλευση της σινδόνης «ως μεσαιωνικό έργο τέχνης».

