Nέα μελέτη για τη Σινδόνη του Τορίνο - Το αποτύπωμα ίσως δεν είναι ανθρώπινο

Το πιο αμφιλεγόμενο αρχαιολογικό τεχνούργημα επανέρχεται στο προσκήνιο με μία ανατρεπτική εξήγηση

Newsbomb

Nέα μελέτη για τη Σινδόνη του Τορίνο - Το αποτύπωμα ίσως δεν είναι ανθρώπινο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα στοιχεία δίνει μία μελέτη στο αρχαιολογικό τεχνούργημα της Σινδόνης του Τορίνο, καθώς υποστηρίζει ότι ίσως το αποτύπωμα της ανθρώπινης φιγούρας, να μην είναι πραγματικό, αλλά να προέρχεται από ένα γλυπτό.

Το σάβανο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1350, φέροντας την αχνή εικόνα ενός ανθρώπου που πολλοί πιστεύουν ότι είναι το αποτύπωμα του Ιησού Χριστού.

Εμφανίζει τις μετωπικές και ραχιαίες φιγούρες ενός ενήλικου άνδρα με σημάδια σωματικής βίας.

Οι ερευνητές έχουν από καιρό συζητήσει την προέλευση του λινού υφάσματος, με μερικούς να το χρονολογούν περίπου την εποχή της σταύρωσης του Ιησού Χριστού και άλλους να το θεωρούν μεσαιωνική πλαστογραφία.

Τώρα, μια μελέτη από έναν Βραζιλιάνο σχεδιαστή ισχυρίζεται ότι το σάβανο είναι πιθανότατα «ένα μεσαιωνικό έργο τέχνης».

Ο Cicero Morares είναι γνωστός για τη χρήση 3D ψηφιακής μοντελοποίησης για να αναλύσει πώς διαφορετικοί τύποι υφασμάτων καλύπτουν διάφορα σχήματα ή φιγούρες και να χαρτογραφήσουν τις αντίστοιχες περιοχές επαφής τους.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Archaeometry, χρησιμοποιεί ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα για να αξιολογήσει πώς το ύφασμα σχηματίζει αποτυπώματα από ένα πλήρες τρισδιάστατο ανθρώπινο σώμα σε σύγκριση με ένα γλυπτό χαμηλού ανάγλυφου που σχηματίζεται από την ανύψωση μιας φιγούρας ελαφρώς από ένα επίπεδο φόντο.

«Δύο σενάρια συγκρίθηκαν», λέει η μελέτη, «η προβολή ενός τρισδιάστατου ανθρώπινου μοντέλου και ενός μοντέλου χαμηλού ανάγλυφου».

Η χαμηλή ανάγλυφη φιγούρα παρήγαγε ένα αποτύπωμα στο ύφασμα παρόμοιο με αυτό στο σάβανο του Τορίνο.

Ο σχεδιαστής υποψιάζεται ότι ένα τέτοιο γλυπτό μπορεί να έχει κατασκευαστεί από ξύλο, πέτρα ή μέταλλο και πιθανότατα χρωματισμένο μόνο στις περιοχές επαφής για να παράγει το είδος του μοτίβου που φαίνεται στο σάβανο.

Τα ευρήματα, σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο ερευνητή, υποστηρίζουν μια υπόθεση για την προέλευση της σινδόνης «ως μεσαιωνικό έργο τέχνης».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Γλυφάδα: Νεκρή 74χρονη κολυμβήτρια που αγνοούνταν

16:23ME TO N & ME TO Σ

Αλλάξτε τις ποινές για παιδόφιλους και παιδοβιαστές!

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής

16:18LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Η επίσημη ανακοίνωση για τη νέα σειρά

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω πτώσης σηματοδότη

16:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επ' αυτοφώρω σύλληψη δύο διαρρηκτών στον Άλιμο

15:58ΕΛΛΑΔΑ

«Αγνοώ την εντολή, δεν σε αφήνω μόνο»: Η ηρωική επέμβαση πυροσβέστη στο φλεγόμενο διαμέρισμα στον Χολαργού

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν για συνάντηση με Ζελένσκι: «Ναι μεν αλλά...» - Στα ΗΑΕ το κρίσιμο ραντεβού με τον Τραμπ

15:47LIFESTYLE

«Wednesday»: Πρεμιέρα για τον δεύτερο κύκλο της σειράς στο Netflix - Πώς τη βαθμολόγησε ο Τύπος

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Αισθητικός και οδοντίατρος «σφάζονται» για κληρονομιά 1,8 εκατ. λιρών - Παντρεύτηκαν τον ίδιο άνδρα στο Λας Βέγκας

15:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Φόρεσε το «Τριφύλλι» ο Ρογκαβόπουλος

15:31LIFESTYLE

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου με τη μητέρα της στη Μύκονο - Δείτε βίντεο

15:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πάει για το… κόλπο γκρόσο με Νταβίντε Καλάμπρια

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο πιο διαβόητος φυγάς στις ΗΠΑ παραμένει 50 χρόνια άφαντος: 50.000 δολάρια η αμοιβή που είναι ακόμα σε ισχύ

15:13ΚΟΣΜΟΣ

Nέα μελέτη για τη Σινδόνη του Τορίνο - Το αποτύπωμα ίσως δεν είναι ανθρώπινο

15:11ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Καλαμάτα: Ίσως είναι το ρήγμα που έδωσε τα 6,5 Ρίχτερ το 1947, εκτιμά ο Παπαδόπουλος

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστός ο Εθνικός Κήπος σήμερα λόγω ισχυρών ανέμων

15:07ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Βόλεϊ: Βαρύτατη ποινή στον Κουμεντάκη, 4 χρόνια λόγω χρήσης απαγορευμένης ουσίας

15:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάθιου Μακόναχι: Πώς έχασε το ρόλο του Λεονάρντο Ντι Κάπριο στον «Τιτανικό»

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για κακούργημα στον 37χρονο και την 24χρονη για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτεινή αλήθεια: Influencers και στρατολόγοι του Ντουμπάι - Πώς η «Γκρέις» δραπέτευσε απο την κόλαση του porta potty

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για κακούργημα στον 37χρονο και την 24χρονη για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

15:58ΕΛΛΑΔΑ

«Αγνοώ την εντολή, δεν σε αφήνω μόνο»: Η ηρωική επέμβαση πυροσβέστη στο φλεγόμενο διαμέρισμα στον Χολαργού

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Οι γιαγιάδες της Κρήτης επιστρέφουν: Viral το νέο επεισόδιο του «Καλοκαίρι Στο Νότο»

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν για συνάντηση με Ζελένσκι: «Ναι μεν αλλά...» - Στα ΗΑΕ το κρίσιμο ραντεβού με τον Τραμπ

12:35LIFESTYLE

Πασχάλης Τερζής: Πώς είναι σήμερα ο σπουδαίος τραγουδιστής – Η σπάνια φωτογραφία του

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προφητεία των Δελφών που επαληθεύτηκε σε όλα - Τι έλεγε για το μέλλον

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιός Chikungunya: Όσα γνωρίζουμε για τον νέο ιό της Κίνας - Πώς μεταδίδεται και τα συμπτώματά του

13:52ΚΟΣΜΟΣ

«Μέρες κορονοϊού» σε τουριστικά ιταλικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες

14:15ΥΓΕΙΑ

Σπουδαία ανακάλυψη του Χάρβαρντ για το Αλτσχάιμερ: Είναι το λίθιο ο χαμένος κρίκος;

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Αισθητικός και οδοντίατρος «σφάζονται» για κληρονομιά 1,8 εκατ. λιρών - Παντρεύτηκαν τον ίδιο άνδρα στο Λας Βέγκας

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Ντουμπάι: Οι 3 Ελληνίδες influencer που πρωταγωνιστούν στα porta potty party των «σεΐχηδων»

13:41ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Καλαμάτα: Η πρώτη εκτίμηση Λέκκα για τα 4,7 Ρίχτερ στη Μεσσήνη

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Κύθηρα: Φέρι μποτ δεν έδεσε λόγω «θυελλωδών» ανέμων – Καταγγελία για 10ωρη ταλαιπωρία δεκάδων επιβατών

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ακινητοποιούσε τη 10χρονη κόρη της για να τη βιάζει ο σύντροφός της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ