Ιράν: «Αβάσιμες και πολιτικά υποκινούμενες» οι κατηγορίες για στρατιωτική στήριξη στη Ρωσία

Το Ιράν απορρίπτει κατηγορηματικά τις «αβάσιμες, πολιτικά υποκινούμενες» κατηγορίες των ΗΠΑ που επανέλαβαν -όπως λέει- η Γαλλία και η Ουκρανία περί παροχής βαλλιστικών πυραύλων και UAV στη Ρωσία για χρήση στην Ουκρανία.

Σε επιστολή του προς τον ΓΓ ΟΗΕ και τον Πρόεδρο του ΣΑ του ΟΗΕ, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράν, Αμίρ Ιραβανί τονίζει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν «μέρος μιας εσκεμμένης εκστρατείας παραπληροφόρησης» για να καταστεί το Ιράν «αποδιοπομπαίος τράγος» και να αποσπαστεί η προσοχή από «τις πραγματικές πηγές ανασφάλειας και αστάθειας».

Το Ιράν, σημειώνει, «έχει διαχρονικά υποστηρίξει την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία» μέσω «ειλικρινούς διαλόγου, διπλωματίας, διεθνούς δικαίου και πλήρους σεβασμού της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών».

Επικρίνοντας έντονα τις ΗΠΑ, το Ιράν στην επιστολή κάνει λόγο για «υποκρισία» και «διπλά μέτρα και σταθμά», κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι «φέρει σημαντική ευθύνη για την τροφοδότηση και παράταση του πολέμου» μέσω «αδιάκοπης μεταφοράς προηγμένων όπλων, στρατιωτικής βοήθειας και προκλητικών πολιτικών».

Καταγγέλλει επίσης «την απερίσκεπτη πυρηνική ρητορική» και τις «κλιμακούμενες απειλές» της αμερικανικής κυβέρνησης, περιλαμβανομένης «της ανάπτυξης υποβρυχίων με δυνατότητα πυρηνικών όπλων κοντά στη ρωσική επικράτεια», που αυξάνουν «τον κίνδυνο καταστροφικής αντιπαράθεσης».

Ιράν για Γάζα

Η Τεχεράνη στρέφει τα πυρά της και στην στήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ, το οποίο, όπως αναφέρει, διεξάγει «γενοκτονικό πόλεμο» στη Γάζα, με «πάνω από 60.000 νεκρούς αμάχους, εκ των οποίων τα δύο τρίτα είναι γυναίκες και παιδιά», και «συστηματική καταστροφή μεγάλων περιοχών» μέσω «αδιάκριτων βομβαρδισμών, σκόπιμης λιμοκτονίας και άλλων απάνθρωπων μεθόδων».

Παράλληλα, κατηγορεί τις ΗΠΑ για «απρόκλητη πράξη επιθετικότητας» στις 12 Ιουνίου 2025 μέσω επίθεσης σε «ειρηνικές, υπό επίβλεψη ΔΟΑΕ, πυρηνικές εγκαταστάσεις» του Ιράν, πράξη που, όπως υποστηρίζει, παραβιάζει «κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη του ΟΗΕ» και έθεσε «σε σοβαρό κίνδυνο το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία».

«Είναι το αποκορύφωμα της υποκρισίας εκείνων που στηρίζουν πράξεις επιθετικότητας, κατοχής και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, να κατηγορούν άλλους για αποσταθεροποιητικές ενέργειες», καταλήγει, ο Ιρανός Μόνιμος Αντιπρόσωπος καλώντας το ΣΑ να απορρίψει «τη μεροληπτική, επιλεκτική και πολιτικοποιημένη χρήση αβάσιμων ισχυρισμών για πολιτικούς σκοπούς».