Θραύσμα μετεωρίτη έπεσε σε σπίτι στις ΗΠΑ - Το αστρικό αντικείμενο είναι αρχαιότερο της Γης

Μία πύρινη σφαίρα διέσχισε τον ουρανό πάνω από την πολιτεία της Τζόρτζια

Μία πύρινη σφαίρα διέσχισε τον ουρανό πάνω από την πολιτεία της Τζόρτζια

Το θραύσμα μετεωρίτη έπεσε σε οροφή σπιτιού.

Ένα θραύσμα από μετεωρίτη που έπεσε στη Γη, καταλήγοντας στην οροφή ενός σπιτιού στη πολιτεία Τζόρτζια των ΗΠΑ τον περασμένο Ιούνιο, διαπιστώθηκε πως είναι δισεκατομμυρίων ετών, και η ηλικία του είναι μεγαλύτερη από αυτή του πλανήτη μας, σύμφωνα με έναν καθηγητή γεωλογίας.

«Πολλοί άνθρωποι είδαν την πύρινη σφαίρα», δήλωσε στο Fox News Digital ο γεωλόγος του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, Σκοτ Χάρις, για το θραύσμα μετεωρίτη που, όπως είπε, προήλθε από μια ζώνη αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία και έπεσε στη Γη στις 26 Ιουνίου κοντά στην Ατλάντα.

Είπε ότι ειδοποιήθηκε αμέσως για το περιστατικό και πήγε να εξετάσει τι είχε συμβεί, ψάχνοντας στη σοφίτα για το σημείο εισόδου του θραύσματος.

«Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν ήξερε ότι στην πραγματικότητα είχε μια τρύπα στην οροφή», συνέχισε.

Είπε ότι ο μετεωρίτης είχε αφήσει μια τρύπα στο πάτωμα «περίπου στο μέγεθος μιας μικρής ντομάτας».

Ο Χάρις είπε ότι το αρχαίο θραύσμα έσπασε για ένα μικρό χρονικό διάστημα το φράγμα του ήχου όταν εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης.

«Αυτά είναι αντικείμενα που ανάγονται στο αρχικό υλικό που σχηματίστηκε πριν από 4,56 δισεκατομμύρια χρόνια», εξήγησε ο Χάρις.

«Λοιπόν, στις ημέρες λίγο πριν από τον σχηματισμό των ίδιων των πλανητών, και τουλάχιστον των βραχωδών εσωτερικών πλανητών. Και, ξέρετε, αυτοί είναι οι βασικοί δομικοί λίθοι των βραχωδών πλανητών μας και, αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι επιστήμονες ενδιαφέρονται να τους μελετήσουν, επειδή μας δείχνουν μερικές από τις διεργασίες που ήταν ενεργές κατά τις πρώτες ημέρες του ηλιακού συστήματος».

Η ηλικία της Γης πιστεύεται ότι είναι 4,54 δισεκατομμύρια χρόνια.

