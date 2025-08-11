Λιβυκά ΜΜΕ: «Ο Χαφτάρ δίνει υπηκοότητα σε ένα εκατομμύριο Παλαιστινίους - Συμφωνούν ΗΠΑ και Τουρκία

Ο Χαλίφα Χάφταρ φέρεται να προσφέρθηκε να χορηγήσει υπηκοότητα σε ένα εκατομμύριο Παλαιστινίους σε αντάλλαγμα για μεγαλύτερο έλεγχο των πετρελαϊκών πόρων της χώρας, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Nova.

Επικαλούμενο μάλιστα ανώνυμη πηγή, το ίδιο μέσο τόνισε τι η πρόταση έχει την υποστήριξη των ΗΠΑ αλλά και τη μεσολάβηση της Τουρκίας.

Το δημοσίευμα ανέφερε επίσης τον Ισραηλινό υπουργό Γεωργίας Avi Dichter, ο οποίος χαρακτήρισε τη Λιβύη ως «ιδανικό προορισμό» για ένα σχέδιο μετεγκατάστασης περίπου 1,5 εκατομμυρίου Παλαιστινίων από τη Γάζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός δήλωσε στην ισραηλινή εφημερίδα Maariv ότι οι γεωγραφικές και γλωσσικές ομοιότητες μεταξύ της Γάζας και της Λιβύης καθιστούν το σχέδιο εφικτό, ότι θα κοστίσει μόνο μερικά δισεκατομμύρια δολάρια και ότι οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της.

Η αμερικανική πρεσβεία στην Τρίπολη έχει ήδη απορρίψει τις αναφορές ότι η Ουάσιγκτον προωθεί σχέδιο μετεγκατάστασης από τη Γάζα στη Λιβύη, χαρακτηρίζοντάς τις «ψευδείς φήμες».

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο Nova, το φερόμενο σχέδιο προβλέπει επίσης τη μετεγκατάσταση 800.000 κατοίκων της Γάζας στη Συρία, με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας, η οποία φέρεται να ενδιαφέρεται για μελλοντικά έργα ακίνητης περιουσίας και πιθανά υπεράκτια κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην περιοχή.

*Με πληροφορίες από libyaobserver

