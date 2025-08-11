Χαβάη: Σκάφος «ξεβράστηκε» σε παραλία της Χονολουλού λόγω ισχυρών ανέμων

Ένα επιβατηγό σκάφος μεγέθους θαλαμηγού προσάραξε σε μια παραλία της Χαβάης το Σαββατοκύριακο, αφού παρασύρθηκε από ισχυρά κύματα με εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου να δείχνουν το σκάφος σχεδόν αναποδογυρισμένο πριν καταλήξει στην ακτή.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο KHON-TV ανέφερε ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 8 το πρωί του Σαββάτου, όταν τα κύματα βρίσκονταν στο αποκορύφωμά τους και η παλίρροια ήταν στο χαμηλότερο σημείο της.

Δύο μέλη του πληρώματος βρίσκονταν στο σκάφος - το οποίο ονομάζεται Discovery - μήκους 18 μέτρων, όταν προσάραξε κοντά στο λιμάνι Kewalo Basin της Χονολουλού, σύμφωνα με δήλωση της Αμερικανικής Ακτοφυλακής.

Ο λόγος για τον οποίο το Discovery αντιμετώπισε τέτοια προβλήματα παραμένει υπό έρευνα, ενώ δεν υπάρχουν εμφανείς μηχανικές βλάβες πριν από το συμβάν, σύμφωνα με την Ακτοφυλακή. Ο χειριστής του σκάφους ανέφερε ότι δύο μεγάλα κύματα χτύπησαν την πρύμνη, τα οποία διακόψαν την πορεία του. Μετά την προσάραξη, το σκάφος έχασε την πρόωση.

Το καύσιμο, το λάδι και οι μπαταρίες του σκάφους αφαιρέθηκαν, αποτρέποντας τον κίνδυνο ρύπανσης, σύμφωνα με την Ακτοφυλακή, ενώ μια εταιρεία ρυμούλκησε το σκάφος με την παλίρροια το απόγευμα της Κυριακής. Η Atlantis Adventures, ιδιοκτήτρια του Discovery, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι τα δύο έμπειρα μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν στο σκάφος δεν τραυματίστηκαν.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, με μάρτυρες να ακούγονται να φωνάζουν καθώς το σκάφος παρασυρόταν από τα κύματα, γύριζε στο πλάι και τελικά ακούμπησε σε τσιμεντένιο τοίχωμα της ακτής.

Ο 41χρονος Ραμόν Μπρόκινγκτον, κινηματογραφιστής σέρφινγκ, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο και κατέγραψε το συμβάν, δήλωσε ότι η θάλασσα ήταν πολύ ρηχή καθώς σε κάποια σημεία το βάθος δεν ξεπερνούσε τα 60 εκατοστά.

«Ουσιαστικά προσπάθησαν να προλάβουν το κύμα, αλλά δεν είχαν αρκετή ισχύ. Το κύμα σήκωσε το σκάφος και ο καπετάνιος έχασε κάθε έλεγχο στο τιμόνι», ανέφερε.

