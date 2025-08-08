Νέα Στύρα: Απομακρύνθηκαν τα πρώτα οχήματα από το πλοίο - Στον ανακριτή ο καπετάνιος

Στο νέο λιμάνι των Νέων Στύρων παραμένει φυλασσόμενο το πλοίο «Παναγία Παραβουνιώτισσα», το οποίο προσάραξε σε ύφαλο, ενώ περιμετρικά υπάρχει φράγμα για αντιρρυπαντική προστασία. Λόγω του απαγορευτικού απόπλου, που ισχύει και για τα φέρι από την Αγία Μαρίνα, οι επιβάτες που επιθυμούν να παραλάβουν τα οχήματά τους πρέπει να ταξιδέψουν 2,5 ώρες οδικώς. Η αρχή έγινε αργά το βράδυ, όταν δύο οχήματα απομακρύνθηκαν από το φέρι.

Ο καπετάνιος που κρατείται στο Λιμεναρχείο Χαλκίδας, παρουσιάζεται στον ανακριτή, ενώ ήδη νηογνώμονες, αναφέρουν ότι επί της ουσίας καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί του για βλάβη στα πηδάλια.

Το πλοίο ρυμουλκήθηκε αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποκόλλησης διάρκειας τριών ωρών.

Η δικηγόρος μέρους των επιβατών, επιβάτιδα και η ίδια κατά το δρομολόγιο του συμβάντος, Αθηνά Αποστολοπούλου, μίλησε για παράσταση πολιτικής αγωγής, προκειμένου να αποζημιωθούν οι επιβάτες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες», είπε.

Διαβάστε επίσης