Νέα Στύρα: Ρυμουλκήθηκε το πλοίο που προσέκρουσε σε ξέρα - Ομαδικές μηνύσεις καταθέτουν οι επιβάτες

Oλοκληρώθηκε η διαδικασία της αποκόλλησης στα Νέα Στύρα και το πλοίο ρυμουλκήθηκε, έπειτα από τις σχετικές άδειες που εξασφάλισε η πλοιοκτήτρια εταιρεία από τις αρμόδιες αρχές

Νέα Στύρα: Ρυμουλκήθηκε το πλοίο που προσέκρουσε σε ξέρα - Ομαδικές μηνύσεις καταθέτουν οι επιβάτες

Ρυμουλκήθηκε το πλοίο που προσέκρουσε σε ξέρα

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποκόλλησης του πλοίου που προσάραξε σε ξέρα το απόγευμα της Τρίτης 7 Αυγούστου και εν συνέχεια το πλοίο ρυμουλκήθηκε στο αλιευτικό καταφύγιο των Νέων Στύρων.

Σημειώνεται πως νωρίτερα σήμερα, το πλοίο ελέγχθηκε από νηογνώμονα και διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε βλάβη στα πηδάλια όπως είχε υποστηρίξει ο καπετάνιος ο οποίος απολογείται αύριο.

Ετοιμάζονται για ομαδικές αγωγές οι επιβάτες του φέρι μποτ – Καταγγελίες για απουσία καθοδήγησης και ελλιπή μέτρα ασφαλείας

Ομαδικές αγωγές και μηνύσεις προετοιμάζονται από τους επιβάτες του φέρι μποτ «Παναγιά Παραβουνιώτισσα», το οποίο προσάραξε στα ανοιχτά των Νέων Στύρων, καθώς καταγγέλλουν σοβαρά κενά στα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες αλλά και οπτικοακουστικό υλικό που έχει δει το φως της δημοσιότητας, αρκετοί επιβάτες αναγκάστηκαν να δράσουν μόνοι τους για να διασωθούν, χωρίς καθοδήγηση από το πλήρωμα και χωρίς να τους δοθούν σωσίβια. Όπως υποστηρίζουν, το προσωπικό του πλοίου απουσίαζε από κρίσιμες ενέργειες, αφήνοντάς τους ουσιαστικά αβοήθητους.

Η δικηγόρος Αθηνά Αποστολοπούλου, η οποία εκπροσωπεί μέρος των επιβατών και ήταν και η ίδια επιβάτιδα στο δρομολόγιο, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι επίκειται η άσκηση τόσο ποινικών όσο και αστικών διαδικασιών.

«Κατ’ αρχάς θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και εν συνεχεία θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής, ενώ θα προχωρήσουμε και σε αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, στο αστικό σκέλος οι απαιτήσεις θα αφορούν αποζημιώσεις για υλικές ζημιές, διαφυγόντα κέρδη, αλλά και για ηθική βλάβη. Παράλληλα, στο ποινικό μέρος της υπόθεσης, οι νομικές ενέργειες θα αποσκοπούν στην υποστήριξη της κατηγορίας, με στόχο την απόδοση ευθυνών για το περιστατικό.

«Θα απαντηθούν όλα»

Την ώρα που οι επιβάτες του φέρι μποτ «Παναγιά Παραβουνιώτισσα» εξετάζουν νομικές κινήσεις για την ταλαιπωρία που υπέστησαν, την έλλειψη μέτρων ασφαλείας και την αδυναμία πρόσβασης στα οχήματά τους, η πλοιοκτήτρια εταιρεία προχώρησε σε ανακοίνωση με διευκρινίσεις αλλά και αιχμές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Αναφορικά με το συμβάν προσάραξης του ΦΕΡΥ ΜΠΩΤ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΟΤΙΣΣΑ που έλαβε χώρα στις 5 Αυγούστου 2025 σας ενημερώνουμε περαιτέρω σήμερα 7-8-2025 και ώρα 17:50 ως ακολούθως:

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία και η εταιρεία που έχει αναλάβει την αποκόλληση του πλοίου έχει καταθέσει σχετικό σχέδιο ενεργειών και αναμένεται η έγκρισή του από τις λιμενικές αρχές. Το σχέδιο αυτό προκρίνει τη στεγανοποίηση του πλοίου, την αποκόλληση και τη μεταφορά του, ρυμουλκούμενο στα Νέα Στύρα προκειμένου να εκφορτωθούν τα οχήματα των επιβαινόντων. Κατόπιν το πλοίο θα ρυμουλκηθεί σε ναυπηγείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η επισκευή του.

Οι επιβαίνοντες μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο «Χιωτέλης και Συνεργάτες», Σαχτούρη 5, Πειραιάς Αττικής, στο τηλέφωνο 2104294928 και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1) chiotelis@chiotelisandco.gr 2)mtsakiri@chiotelisandco.gr, 3)ntsantila@chiotelisandco.gr, 4) secretary@chiotelisandco.gr, προκειμένου να καταχωρήσουν τις νόμιμες καταγγελίες και απαιτήσεις τους.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται και από τις δικαστικές αρχές καθώς και από τους επιθεωρητές της πλοιοκτήτριας, του νοηγνώμονα και των ασφαλιστών του πλοίου. Περαιτέρω ενημερώσεις θα ακολουθήσουν όταν υπάρχουν σαφή και ασφαλή πορίσματα.

Τέλος η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος.

Ο νομικός σύμβουλος για την εταιρεία,

Παναγιώτης Χιωτέλης»

