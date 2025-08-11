Πτήση – θρίλερ από Ρόδο προς Τελ Αβίβ: Αναγκαστική προσγείωση έπειτα από 3 αποτυχημένες προσπάθειες

Συναγερμός στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ

Newsbomb

Πτήση – θρίλερ από Ρόδο προς Τελ Αβίβ: Αναγκαστική προσγείωση έπειτα από 3 αποτυχημένες προσπάθειες
GETTY, φωτογραφία αρχείου.
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πτήση με 161 επιβάτες της αεροπορικής εταιρείας Arkia από τη Ρόδο προς το Τελ Αβίβ πραγματοποίησε επιτυχώς αναγκαστική προσγείωση στο Ισραήλ, έπειτα από σοβαρή τεχνική βλάβη που προκάλεσε αναστάτωση στο αεροσκάφος και οδήγησε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το αεροσκάφος έκανε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης πριν καταφέρει να προσγειωθεί με ασφάλεια, όπως ανέφερε πηγή με γνώση του περιστατικού, την οποία επικαλείται η Jerusalem Post.

Η πτήση IZ076, η οποία είχε αναχωρήσει από τη Ρόδο, αντιμετώπισε βλάβη στον εξοπλισμό του αεροσκάφους, γεγονός που οδήγησε τις ισραηλινές αρχές να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν τη Δευτέρα.

Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και άλλες μονάδες έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια της προσγείωσης.

Για να εξασφαλιστεί η ασφαλής ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) προχώρησε στη συνοδεία του αεροσκάφους μέχρι την ομαλή ολοκλήρωση της προσγείωσης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τουλάχιστον ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι από έκρηξη σε εργοστάσιο της US Steel

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αυτοκίνητο τυλίγεται στις φλόγες στον κόμβο Ατσιποπούλου – Βίντεο

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Μέχρι και φυλάκιση σε όσους πετάνε σκουπίδια από το αυτοκίνητο - Ισχύει και για τουρίστες

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Άνδρας ζούσε για δύο χρόνια με το πτώμα της συντρόφου του

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε από καταφύγιο σε ασφαλές σημείο

21:04LIFESTYLE

Κάιλι Τζένερ: Γιόρτασε τα 28α γενέθλια της με ένα κομψό δείπνο που διοργάνωσε η αδελφή της, Κένταλ

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη Βρετανία: Οι καλύτερες χρυσές βίζες για διαμονή - Γιατί επιλέγουν την Ελλάδα

20:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από τις 20 Αυγούστου - Ετοιμάστε τα μπουφάν

20:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Παρών» στη ρεβάνς με τη Σαχτάρ ο Φώτης Ιωαννίδης – Επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς

20:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

19χρονος, μέλος συμμορίας, συνελήφθη για ληστείες στη Βορειοανατολική Αττική

20:48LIFESTYLE

Παντρεύονται Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Ένα εντυπωσιακό μονόπετρο «σφραγίζει» τον έρωτά τους

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη θανατηφόρα σύγκρουση στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Σκοτώθηκε ακαριαία η οδηγός

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Δύο Γάλλοι καταζητούμενοι για φόνο, εμπορία ναρκωτικών και όπλων, συνελήφθησαν σε θέρετρο

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Οι... μέδουσες έκλεισαν τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τρία παιδιά συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φόνο στο Κεντ

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Σε ύφεση σε Καλλιτεχνούπολη, Βόλβη, Πετράλωνα Μεσσηνίας

20:24ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Φωτιά στην Ανδριανούπολη: Ο άνεμος μπορεί να μεταφέρει τις φλόγες στα σύνορα με την Ελλάδα

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Περισσότεροι από 40 νεκροί από επίθεση παραστρατιωτικών σε καταυλισμό εκτοπισμένων

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Γουατεμάλα: Πιάστηκαν στα πράσα με ενάμιση τόνο κοκαΐνης - Έξι συλλήψεις

20:12LIFESTYLE

Από τη σκηνή της Eurovision στους στίβους μάχης: Η Stefania στο ολλανδικό Survivor

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη θανατηφόρα σύγκρουση στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Σκοτώθηκε ακαριαία η οδηγός

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Σασμός» ανάμεσα στους δύο Κρητικούς και τον Ελληνοκαναδό που ξυλοκόπησαν άγρια

20:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από τις 20 Αυγούστου - Ετοιμάστε τα μπουφάν

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Το σπαρακτικό αντίο του Αντώνη Σαμαρά στην κόρη του: «Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια - Στο καλό Λένα»

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε από καταφύγιο σε ασφαλές σημείο

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό τέλος για βασίλισσα ομορφιάς: Τη «βύθισαν» με πέτρες στη θάλασσα - Δεμένη με λουκέτο στον λαιμό και μαύρο πανί στο πρόσωπο

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Πτήση – θρίλερ από Ρόδο προς Τελ Αβίβ: Αναγκαστική προσγείωση έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες

20:24ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Φωτιά στην Ανδριανούπολη: Ο άνεμος μπορεί να μεταφέρει τις φλόγες στα σύνορα με την Ελλάδα

19:39LIFESTYLE

Σπάνια εξομολόγηση της Τζένιφερ Άνιστον για το διαζύγιό της από τον Μπραντ Πιτ

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ζοφερή πρόβλεψη: Ο πυρηνικός χειμώνας θα διαρκέσει 10 με 12 χρόνια - Θα φέρει μαζική πείνα και θάνατο

16:41LIFESTYLE

Πέθανε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Λευτέρης Κορδιάος: Ο αποχαιρετισμός του Αντώνη Κανάκη

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Σύβοτα: Τράγος ήπιε μοχίτο στη Μπέλλα Βράκα και... έγινε viral - Δείτε βίντεο

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Σπάει καρδιές το «αντίο» του Αντώνη Σαμαρά στην κόρη του: «Καλό ταξίδι, Λενάκο μου»

20:48LIFESTYLE

Παντρεύονται Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Ένα εντυπωσιακό μονόπετρο «σφραγίζει» τον έρωτά τους

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Άνδρας ζούσε για δύο χρόνια με το πτώμα της συντρόφου του

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

19:29ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Τραμπ: Μόνο ο Πούτιν θα είναι στη συνάντηση στην Αλάσκα, «μετά θα μιλήσω με τον Ζελένσκι»

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στέλνει εθνοφρουρούς στην Ουάσινγκτον - Υπό ομοσπονδιακό έλεγχο η αστυνομία της

19:37LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Φέρνει τον «καύσωνα» στην Άνδρο με τις καλοκαιρινές εμφανίσεις της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ