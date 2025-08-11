Πτήση – θρίλερ από Ρόδο προς Τελ Αβίβ: Αναγκαστική προσγείωση έπειτα από 3 αποτυχημένες προσπάθειες

Πτήση με 161 επιβάτες της αεροπορικής εταιρείας Arkia από τη Ρόδο προς το Τελ Αβίβ πραγματοποίησε επιτυχώς αναγκαστική προσγείωση στο Ισραήλ, έπειτα από σοβαρή τεχνική βλάβη που προκάλεσε αναστάτωση στο αεροσκάφος και οδήγησε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το αεροσκάφος έκανε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης πριν καταφέρει να προσγειωθεί με ασφάλεια, όπως ανέφερε πηγή με γνώση του περιστατικού, την οποία επικαλείται η Jerusalem Post.

Η πτήση IZ076, η οποία είχε αναχωρήσει από τη Ρόδο, αντιμετώπισε βλάβη στον εξοπλισμό του αεροσκάφους, γεγονός που οδήγησε τις ισραηλινές αρχές να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν τη Δευτέρα.

Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και άλλες μονάδες έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια της προσγείωσης.

Για να εξασφαλιστεί η ασφαλής ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) προχώρησε στη συνοδεία του αεροσκάφους μέχρι την ομαλή ολοκλήρωση της προσγείωσης.