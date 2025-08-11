Τουρκία - Φωτιά στην Ανδριανούπολη: Ο άνεμος μπορεί να μεταφέρει τις φλόγες στα σύνορα με την Ελλάδα

Δασική πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στο μεσημέρι ανάμεσα στα χωριά Βακιφλάρ και Μπουγιουκεβρέν στην περιοχή Ενέζ της Αδριανούπολης. Λόγω των ισχυρών ανέμων, οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα, απειλώντας την δασική περιοχή.

Πολυάριθμα ελικόπτερα πυρόσβεσης και επίγεια πληρώματα, υπό τον συντονισμό του υπουργείου Γεωργίας και Δασοκομίας της Τουρκίας εργάζονται ακούραστα για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Οι ομάδες δίνουν αγώνα με τον χρόνο για να αποτρέψουν τις φλόγες από το να φτάσουν σε κατοικημένες περιοχές και τα σύνορα.

Οι αρχές προειδοποίησαν ότι εάν οι άνεμοι δεν αλλάξουν κατεύθυνση, η φωτιά θα μπορούσε να εξαπλωθεί και να φτάσει στα ελληνικά σύνορα, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα.

? #Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkmak üzere. Enez'e acil yardım acil yayalım yangın çok hızlı büyüyor ‼️#EdirneYanıyor, #ÇanakkaleYanıyor, #ManisaYanıyor pic.twitter.com/vKG4JoV57D — hawaeather (@hawaeather) August 11, 2025

Οι κάτοικοι της περιοχής ετοιμάζονται να εκκενώσουν την περιοχή προληπτικά.

Edirne Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü sahilinde de ormanlık bölgede yangın başladı. Yangın hem köy bölgesine hem de yazlık sitelere doğru ilerliyor pic.twitter.com/OASCjTs4D0 — emrecaptug (@ecaptug) August 11, 2025

Ενώ η τουρκική Προεδρία και τα αρμόδια υπουργεία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, όλες οι δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί υπό τον συντονισμό του Κυβερνήτη της Αδριανούπολης.