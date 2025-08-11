Τουρκία - Φωτιά στην Ανδριανούπολη: Ο άνεμος μπορεί να μεταφέρει τις φλόγες στα σύνορα με την Ελλάδα
Μια δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ενέζ της επαρχίας Αδριανούπολης εξαπλώνεται ραγδαία λόγω των ισχυρών ανέμων
Δασική πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στο μεσημέρι ανάμεσα στα χωριά Βακιφλάρ και Μπουγιουκεβρέν στην περιοχή Ενέζ της Αδριανούπολης. Λόγω των ισχυρών ανέμων, οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα, απειλώντας την δασική περιοχή.
Πολυάριθμα ελικόπτερα πυρόσβεσης και επίγεια πληρώματα, υπό τον συντονισμό του υπουργείου Γεωργίας και Δασοκομίας της Τουρκίας εργάζονται ακούραστα για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Οι ομάδες δίνουν αγώνα με τον χρόνο για να αποτρέψουν τις φλόγες από το να φτάσουν σε κατοικημένες περιοχές και τα σύνορα.
Οι αρχές προειδοποίησαν ότι εάν οι άνεμοι δεν αλλάξουν κατεύθυνση, η φωτιά θα μπορούσε να εξαπλωθεί και να φτάσει στα ελληνικά σύνορα, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα.
Οι κάτοικοι της περιοχής ετοιμάζονται να εκκενώσουν την περιοχή προληπτικά.
Ενώ η τουρκική Προεδρία και τα αρμόδια υπουργεία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, όλες οι δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί υπό τον συντονισμό του Κυβερνήτη της Αδριανούπολης.