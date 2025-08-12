Ινδία: Προθεσμία οκτώ εβδομάδων για να ελέγξουν τα αδέσποτα σκυλιά έλαβαν οι αρχές του Δελχί

Το ανώτατο δικαστήριο της Ινδίας διέταξε τις αρχές του Δελχί και των προαστίων του να μεταφέρουν όλα τα αδέσποτα σκυλιά που βρίσκονται στους δρόμους σε καταφύγια ζώων.

Το δικαστήριο εξέφρασε την ανησυχία του για την αυξανόμενη «απειλή των δαγκωμάτων σκύλων που οδηγούν σε λύσσα» και έδωσε προθεσμία οκτώ εβδομάδων στους αξιωματούχους για να ολοκληρώσουν το έργο.

Ο πληθυσμός των αδέσποτων σκύλων στο Δελχί εκτιμάται σε ένα εκατομμύριο, με τα προάστια Noida, Ghaziabad και Gurugram να σημειώνουν μάλιστα αύξηση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ένα αδέσποτο σκυλί πίσω από γυναίκα που κάνει γιόγκα στην Παγκόσμια Ημέρα Γιόγκα στη Βομβάη της Ινδίας, το Σάββατο 21 Ιουνίου 2025. (AP Photo/Rajanish Kakade) AP

Το 36% των παγκοσμίων θανάτων από λύσσα εντοπίζονται στην Ινδία

Η Ινδία έχει εκατομμύρια αδέσποτα σκυλιά και η χώρα αντιπροσωπεύει το 36% του συνολικού αριθμού θανάτων που σχετίζονται με τη λύσσα στον κόσμο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

«Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά δεν πρέπει, με κανένα τρόπο, να πέφτουν θύματα λύσσας. Η δράση αυτή πρέπει να τους δώσει την αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να κινούνται ελεύθερα χωρίς να φοβούνται ότι θα τους δαγκώσουν αδέσποτα σκυλιά», ανέφερε η ιστοσελίδα νομικών ειδήσεων Live Law, επικαλούμενη δήλωση του δικαστηρίου τη Δευτέρα.

Το δικαστήριο εξέτασε το ζήτημα μετά από αναφορές για αύξηση των δαγκωμάτων σκύλων στο Δελχί και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Το δικαστήριο διέταξε τη δημιουργία πολλαπλών καταφυγίων σε όλη την περιοχή του Δελχί και των προαστίων του, το καθένα με χωρητικότητα τουλάχιστον 5.000 σκύλων. Τα καταφύγια αυτά θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με εγκαταστάσεις στείρωσης και εμβολιασμού, καθώς και με κάμερες κλειστού κυκλώματος.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι στειρωμένοι σκύλοι δεν πρέπει να απελευθερώνονται σε δημόσιους χώρους, παρά τις ισχύουσες διατάξεις που απαιτούν την επιστροφή τους στον τόπο που συνελέχθησαν.

Διέταξε επίσης τη δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας εντός μιας εβδομάδας για την αναφορά περιπτώσεων δαγκωμάτων από σκύλους και κρουσμάτων λύσσας.

3,7 εκατ. δαγκώματα σκύλων σε ένα έτος

Ωστόσο, οι οργανώσεις για την προστασία των ζώων έχουν εκφράσει έντονες ανησυχίες σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου. Ανέφεραν ότι το χρονοδιάγραμμα που έθεσε το δικαστήριο είναι μη ρεαλιστικό.

«Οι περισσότερες πόλεις της Ινδίας δεν διαθέτουν σήμερα ούτε το 1% της χωρητικότητας που απαιτείται για την αποκατάσταση των αδέσποτων σκύλων σε καταφύγια», δήλωσε ο Nilesh Bhanage, ιδρυτής της PAWS, μιας οργάνωσης για τα δικαιώματα των ζώων.

Ένα αδέσποτο σκυλί στέκεται στην οροφή ενός σπιτιού στις όχθες του ποταμού Γάγγη μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις στο Prayagraj της Ινδίας, την Τρίτη 5 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Rajesh Kumar Singh) AP

«Εάν το δικαστήριο και οι αρχές θέλουν πραγματικά να τερματίσουν την απειλή, θα πρέπει να επικεντρωθούν στην εφαρμογή των υφιστάμενων κανονισμών για τον έλεγχο του πληθυσμού των σκύλων και της λύσσας, οι οποίοι περιλαμβάνουν εμβολιασμό, στείρωση και αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων».

Σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης, το 2024 καταγράφηκαν 3,7 εκατομμύρια περιπτώσεις δαγκωμάτων από σκύλους σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι η πραγματική έκταση των θανάτων που σχετίζονται με τη λύσσα δεν είναι πλήρως γνωστή.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι «το πραγματικό βάρος της λύσσας στην Ινδία δεν είναι πλήρως γνωστό, αν και σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, προκαλεί 18.000-20.000 θανάτους κάθε χρόνο».

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με στοιχεία που υποβλήθηκαν στο κοινοβούλιο από την κυβέρνηση της χώρας, το 2024 καταγράφηκαν 54 θάνατοι από λύσσα, έναντι 50 το 2023.

*Με πληροφορίες από BBC

