Ινδία: Προθεσμία οκτώ εβδομάδων για να ελέγξουν τα αδέσποτα σκυλιά έλαβαν οι αρχές του Δελχί

Στην πρωτεύουσα της χώρας ζουν περίπου ένα εκατομμύριο αδέσποτα σκυλιά - Στην Ινδία το 36% των θανάτων από λύσσα

Newsbomb

Ινδία: Προθεσμία οκτώ εβδομάδων για να ελέγξουν τα αδέσποτα σκυλιά έλαβαν οι αρχές του Δελχί

Ένας δημοτικός υπάλληλος πιάνει ένα αδέσποτο σκυλί στην Ινδία, την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023. (AP Photo/Mukhtar Khan)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ανώτατο δικαστήριο της Ινδίας διέταξε τις αρχές του Δελχί και των προαστίων του να μεταφέρουν όλα τα αδέσποτα σκυλιά που βρίσκονται στους δρόμους σε καταφύγια ζώων.

Το δικαστήριο εξέφρασε την ανησυχία του για την αυξανόμενη «απειλή των δαγκωμάτων σκύλων που οδηγούν σε λύσσα» και έδωσε προθεσμία οκτώ εβδομάδων στους αξιωματούχους για να ολοκληρώσουν το έργο.

Ο πληθυσμός των αδέσποτων σκύλων στο Δελχί εκτιμάται σε ένα εκατομμύριο, με τα προάστια Noida, Ghaziabad και Gurugram να σημειώνουν μάλιστα αύξηση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

ινδια αδεσποτα

Ένα αδέσποτο σκυλί πίσω από γυναίκα που κάνει γιόγκα στην Παγκόσμια Ημέρα Γιόγκα στη Βομβάη της Ινδίας, το Σάββατο 21 Ιουνίου 2025. (AP Photo/Rajanish Kakade)

AP

Το 36% των παγκοσμίων θανάτων από λύσσα εντοπίζονται στην Ινδία

Η Ινδία έχει εκατομμύρια αδέσποτα σκυλιά και η χώρα αντιπροσωπεύει το 36% του συνολικού αριθμού θανάτων που σχετίζονται με τη λύσσα στον κόσμο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

«Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά δεν πρέπει, με κανένα τρόπο, να πέφτουν θύματα λύσσας. Η δράση αυτή πρέπει να τους δώσει την αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να κινούνται ελεύθερα χωρίς να φοβούνται ότι θα τους δαγκώσουν αδέσποτα σκυλιά», ανέφερε η ιστοσελίδα νομικών ειδήσεων Live Law, επικαλούμενη δήλωση του δικαστηρίου τη Δευτέρα.

Το δικαστήριο εξέτασε το ζήτημα μετά από αναφορές για αύξηση των δαγκωμάτων σκύλων στο Δελχί και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Το δικαστήριο διέταξε τη δημιουργία πολλαπλών καταφυγίων σε όλη την περιοχή του Δελχί και των προαστίων του, το καθένα με χωρητικότητα τουλάχιστον 5.000 σκύλων. Τα καταφύγια αυτά θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με εγκαταστάσεις στείρωσης και εμβολιασμού, καθώς και με κάμερες κλειστού κυκλώματος.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι στειρωμένοι σκύλοι δεν πρέπει να απελευθερώνονται σε δημόσιους χώρους, παρά τις ισχύουσες διατάξεις που απαιτούν την επιστροφή τους στον τόπο που συνελέχθησαν.

Διέταξε επίσης τη δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας εντός μιας εβδομάδας για την αναφορά περιπτώσεων δαγκωμάτων από σκύλους και κρουσμάτων λύσσας.

3,7 εκατ. δαγκώματα σκύλων σε ένα έτος

Ωστόσο, οι οργανώσεις για την προστασία των ζώων έχουν εκφράσει έντονες ανησυχίες σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου. Ανέφεραν ότι το χρονοδιάγραμμα που έθεσε το δικαστήριο είναι μη ρεαλιστικό.

«Οι περισσότερες πόλεις της Ινδίας δεν διαθέτουν σήμερα ούτε το 1% της χωρητικότητας που απαιτείται για την αποκατάσταση των αδέσποτων σκύλων σε καταφύγια», δήλωσε ο Nilesh Bhanage, ιδρυτής της PAWS, μιας οργάνωσης για τα δικαιώματα των ζώων.

ινδια αδεσποτα

Ένα αδέσποτο σκυλί στέκεται στην οροφή ενός σπιτιού στις όχθες του ποταμού Γάγγη μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις στο Prayagraj της Ινδίας, την Τρίτη 5 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Rajesh Kumar Singh)

AP

«Εάν το δικαστήριο και οι αρχές θέλουν πραγματικά να τερματίσουν την απειλή, θα πρέπει να επικεντρωθούν στην εφαρμογή των υφιστάμενων κανονισμών για τον έλεγχο του πληθυσμού των σκύλων και της λύσσας, οι οποίοι περιλαμβάνουν εμβολιασμό, στείρωση και αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων».

Σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης, το 2024 καταγράφηκαν 3,7 εκατομμύρια περιπτώσεις δαγκωμάτων από σκύλους σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι η πραγματική έκταση των θανάτων που σχετίζονται με τη λύσσα δεν είναι πλήρως γνωστή.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι «το πραγματικό βάρος της λύσσας στην Ινδία δεν είναι πλήρως γνωστό, αν και σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, προκαλεί 18.000-20.000 θανάτους κάθε χρόνο».

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με στοιχεία που υποβλήθηκαν στο κοινοβούλιο από την κυβέρνηση της χώρας, το 2024 καταγράφηκαν 54 θάνατοι από λύσσα, έναντι 50 το 2023.

*Με πληροφορίες από BBC

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Έρχεται στην Ελλάδα ο Γιακουμάκης – Πρόβλημα με Τάισον ενόψει Βολφσμπέργκερ

00:12ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Προθεσμία οκτώ εβδομάδων για να ελέγξουν τα αδέσποτα σκυλιά έλαβαν οι αρχές του Δελχί

23:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στην Ιαπωνία: Πέθανε o θρυλικός, Κουνισίγκε Καμαμότο – Τον είχε αποθεώσει ο Πελέ

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Πλημμύρες στη νότια Ιαπωνία: Πάνω από 3 εκατ. άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος στον λιμένα Αλεξανδρούπολης

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Αιματηρά τροχαία λεωφορείων - 13 νεκροί και περισσότεροι από 60 τραυματίες - Το όχημα έπεσε σε γκρεμό

23:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γερμανία: Καταρρέει η αγορά αυτοκινήτων στην Ευρώπη, προειδοποιεί η Mercedes -«Η τέλεια καταιγίδα»

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Σε Εύβοια και Σποράδες έφτασε ο καπνός από τις φωτιές στην Τουρκία – Δείτε χάρτη

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνες για αγνοούμενο κολυμβητή στη θαλάσσια περιοχή των Δικέλλων Αλεξανδρούπολης

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Ξάνθη – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Ιτέα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα από λουόμενους

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Δασμοί: Απόφαση Τραμπ για παράταση 90 ημερών στην ανακωχή με την Κίνα

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την Adidas: Αποσύρει παπούτσι μετά από κατηγορίες για αντιγραφή παραδοσιακού σχεδίου από το Μεξικό

22:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Τραμπ παρατείνει την προθεσμία επιβολής δασμών στην Κίνα - Αποκλείει τον χρυσό

22:40WHAT THE FACT

Ανησυχητικά ευρήματα: Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες για τη σύνδεση της τηγανητής πατάτας και του διαβήτη

22:32ΚΟΣΜΟΣ

«Όχι» Νετανιάχου σε μερική συμφωνία με τη Χαμάς για απελευθέρωση των ομήρων

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Ολική κατάρρευση στο ηλεκτρικό δίκτυο λόγω θερμοκρασιών που αγγίζουν τους 50 βαθμούς Κελσίου

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Μαίνεται η φωτιά στην Ταρίφα - Εκατοντάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν σπίτια και ξενοδοχεία - «Η μόνη λύση ήταν να κατέβουμε στην παραλία»

22:07ΕΛΛΑΔΑ

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου» – Συγκινεί ο πατέρας του 15χρονου Δημήτρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γερμανία: Καταρρέει η αγορά αυτοκινήτων στην Ευρώπη, προειδοποιεί η Mercedes -«Η τέλεια καταιγίδα»

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Σασμός» ανάμεσα στους δύο Κρητικούς και τον Ελληνοκαναδό που ξυλοκόπησαν άγρια

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη θανατηφόρα σύγκρουση στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Σκοτώθηκε ακαριαία η οδηγός

20:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από τις 20 Αυγούστου - Ετοιμάστε τα μπουφάν

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό τέλος για βασίλισσα ομορφιάς: Τη «βύθισαν» με πέτρες στη θάλασσα - Δεμένη με λουκέτο στον λαιμό και μαύρο πανί στο πρόσωπο

21:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον νέο «Ράμπο»

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Σπάει καρδιές το «αντίο» του Αντώνη Σαμαρά στην κόρη του: «Καλό ταξίδι, Λενάκο μου»

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Σε Εύβοια και Σποράδες έφτασε ο καπνός από τις φωτιές στην Τουρκία – Δείτε χάρτη

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ζοφερή πρόβλεψη: Ο πυρηνικός χειμώνας θα διαρκέσει 10 με 12 χρόνια - Θα φέρει μαζική πείνα και θάνατο

22:07ΕΛΛΑΔΑ

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου» – Συγκινεί ο πατέρας του 15χρονου Δημήτρη

19:39LIFESTYLE

Σπάνια εξομολόγηση της Τζένιφερ Άνιστον για το διαζύγιό της από τον Μπραντ Πιτ

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Άφατη θλίψη στο Α' Νεκροταφείο - Συντετριμμένοι Αντώνης, Γεωργία και Κώστας Σαμαράς

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Το σπαρακτικό αντίο του Αντώνη Σαμαρά στην κόρη του: «Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια - Στο καλό Λένα»

23:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στην Ιαπωνία: Πέθανε o θρυλικός, Κουνισίγκε Καμαμότο – Τον είχε αποθεώσει ο Πελέ

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Ξάνθη – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

07:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Άνδρας νοσηλεύεται με ψύχωση αφού αντικατέστησε το αλάτι κατόπιν συμβουλής του ChatGPT

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την Adidas: Αποσύρει παπούτσι μετά από κατηγορίες για αντιγραφή παραδοσιακού σχεδίου από το Μεξικό

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Σύβοτα: Τράγος ήπιε μοχίτο στη Μπέλλα Βράκα και... έγινε viral - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ