Πώς «βλέπουν» ο ένας τον άλλον φάλαινες και δελφίνια - Ένα επιστημονικό συμπέρασμα

Φάλαινες και δελφίνια σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και μία νέα μελέτη έρχεται να το επιβεβαιώσει.

Μετά την ανάλυση βίντεο και φωτογραφιών από 199 περιπτώσεις αλληλεπιδράσεων φαλαινών-δελφινιών μεταξύ 19 ειδών σε όλο τον κόσμο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το ένα τέταρτο όλων των συναντήσεων φαλαινών-δελφινιών θα μπορούσε να είναι «μια πιθανή θετική αλληλεπίδραση», σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Discover Animals, σύμφωνα με το National Geographic.

Δεν είναι σαφές πόσο ακριβώς γνωρίζουν τα ζώα το ένα για το άλλο ή αν αυτά είναι σημάδια παιχνιδιάρικης διάθεσης.

Στο 80% των συναντήσεων, τα δελφίνια κολύμπησαν κοντά στα κεφάλια των φαλαινών, υποδηλώνοντας μια αμοιβαία συνειδητοποίηση ή ακόμα και ότι τα δελφίνια μπορεί να προσπαθούν να προσελκύσουν την προσοχή των φαλαινών, λέει ο Olaf Meynecke, συν-συγγραφέας της μελέτης που ηγείται του προγράμματος φαλαινών και κλίματος στο Πανεπιστήμιο Griffith στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας. Σε μερικά παραδείγματα, τα δελφίνια φάνηκαν να τρίβουν ή να αγγίζουν τη φάλαινα επίτηδες.

Η κοντινή απόσταση των ζώων «θα έδειχνε ότι αναζητούν είτε άμεση επαφή, είτε τουλάχιστον οπτική επαφή», λέει.

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα δελφίνια έκαναν ιππασία με τόξο - εξοικονομώντας ενέργεια σερφάροντας στο κύμα που δημιουργήθηκε μπροστά από τη φάλαινα κολύμβησης - κοντά στο κεφάλι της φάλαινας, ή στο ρύγχος της, με τον ίδιο τρόπο που κάνουν συχνά με τις βάρκες.

Τα δελφίνια συχνά παρατηρούνται να χοροπηδούν γύρω από φάλαινες, αλλά αυτή η συμπεριφορά έχει «ιστορικά θεωρηθεί ως τα δελφίνια που παίζουν με αυτό το μεγάλο πράγμα στον ωκεανό», λέει η Thea Taylor, διευθύνουσα σύμβουλος του Sussex Dolphin Project στην Αγγλία, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη, «αλλά δεν έχει υπάρξει μεγάλη καταγραφή των φαλαινών που αλληλεπιδρούν και παίζουν».

Όταν ο Meynecke και οι συνεργάτες του ανέλυσαν προσεκτικά το βίντεο, συνειδητοποίησαν ότι κάποιες φάλαινες φαινόταν να ανταποκρίνονται.

Οι φάλαινες αναζητούν δελφίνια;

Με βάση τις τεκμηριωμένες συμπεριφορές, ορισμένα είδη φαλαινών φαίνεται να ανταποδίδουν τις φιλικές προσεγγίσεις των δελφινιών περισσότερο από άλλα. Ειδικά οι μεγάπτερες φάλαινες - που πιστεύεται ότι έχουν συγγένεια με άλλα είδη επειδή μερικές φορές παρεμβαίνουν όταν οι όρκες επιτίθενται σε φάλαινες, φώκιες, ακόμη και ηλιόψαρα - ήταν πιο δεκτικές στη συσχέτιση.

Από όλα «τουλάχιστον το ένα τρίτο των αλληλεπιδράσεων ταξινομήσαμε ως θετικές, με τις μεγάπτερες φάλαινες να αναζητούν πραγματικά κολύμπι προς τα δελφίνια», λέει ο Meynecke.

Σε δύο απίστευτες περιπτώσεις, φάλαινες σήκωσαν ένα ρινοδέλφινο πάνω στο ρύγχος τους. Αλλά η επαφή μεταξύ των κητωδών δεν είναι πάντα θετική.

Στην Αγγλία, οι ερευνητές έχουν καταγράψει δελφίνια να σκοτώνουν φώκιες πριν εγκαταλείψουν το κουφάρι - οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν το γιατί, αλλά, καθώς δεν τρώνε το κρέας, μπορεί να είναι απλώς διασκεδαστικό. "Αυτή είναι μια ελαφρώς πιο σκοτεινή πλευρά αυτού που θα μπορούσε να είναι παιχνίδι", λέει.

Ορισμένα είδη, όπως οι γαλάζιες φάλαινες, που τεκμηριώθηκαν από τη μελέτη εντυπωσιάστηκαν λιγότερο από τα δελφίνια από ό, τι οι καταδεκτικές μεγάπτερες φάλαινες .