Διαζύγιο για την Άσλεϊ Μπάιντεν - Χωρίζει μετά από 13 χρόνια γάμου η πρώην Πρώτη Κόρη

Αίτηση διαζυγίου μετά από 13 χρόνια γάμου από τον σύζυγό της πλαστικό χειρουργό Δρ Howard Krein κατέθεσε η κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, Άσλεϊ.

Η 44χρονη πρώην Πρώτη Κόρη υπέβαλε την αίτηση διαζυγίου από τον 59χρονο σύζυγό της, στη Φιλαδέλφεια, όπως ανέφερε το The Philadelphia Inquirer.

Για να σηματοδοτήσει τη στιγμή, η Ashley δημοσίευσε μια ιστορία στο Instagram που αργότερα διέγραψε που την έδειχνε να περπατά σε ένα πάρκο καθώς έδινε ένα μπράβο στη μελωδία του τραγουδιού Freedom της Beyoncé.

Ο αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ακολουθούμενος από την κόρη του Άσλεϊ Μπάιντεν,, και τον γιο του Μπο Μπάιντεν, βγαίνουν από το Air Force Two κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο Lexington Blue Grass, στο Λέξινγκτον για το ντιμπέιτ των αντιπροέδρων. (2012) AP/Pablo Martinez Monsivais

Η Άσλεϊ αναδημοσίευσε επίσης ένα απόσπασμα στο Instagram που έγραφε: «Νέα ζωή, σημαίνει νέα όρια. Νέοι τρόποι ύπαρξης που δεν θα μοιάζουν ή δεν θα ακούγονται όπως πριν».

Συνόδευσε το απόσπασμα με το τραγούδι της Lauryn Hill Freedom Time.

Η Άσλεϊ, η μικρότερη κόρη του Τζο Μπάιντεν παντρεύτηκε τον Krein στο Greenville του Delaware, το 2012.

Joe Biden’s daughter, Ashley, files for divorce from Dr. Howard Krein after 13 years of marriage https://t.co/lLzi26bhjo pic.twitter.com/mFxvpTB6tT — Page Six (@PageSix) August 12, 2025

Το πρώην ζευγάρι γνωρίστηκε δύο χρόνια νωρίτερα μέσω του αείμνηστου αδελφού της Άσλεϊ, Μπο, ο οποίος πέθανε από καρκίνο το 2015.

Ζούσαν σε ένα σπίτι αξίας 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων στη Φιλαδέλφεια, όπου ο Krein εργάζεται ως ωτορινολαρυγγολόγος και πλαστικός χειρουργός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Thomas Jefferson.

Η Άσλεϊ έχει μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και έχει εργαστεί για τη μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης στην πολιτεία.

Η Άσλεϊ μίλησε για τη γαμήλια δεξίωση στο παραλίμνιο κτήμα του Μπάιντεν στο Γουίλμινγκτον όταν παρουσίασε τον πατέρα της στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών το 2024.

«Εκείνη την εποχή, ο πατέρας μου ήταν αντιπρόεδρος, αλλά ήταν επίσης αυτός όπου κυριολεκτικά έστησε ολόκληρη τη δεξίωση», είπε στην ομιλία της.

Η Πρώτη Κυρία Τζιλ Μπάιντεν φτάνει με την Άσλεϊ Μπάιντεν για να μιλήσει σε μια εκδήλωση για τον Μήνα Υπερηφάνειας στο Νότιο Γκαζόν του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον(2024) AP/Mark Schiefelbein

Η Άσλεϊ είναι η μόνη βιολογική κόρη της πρώην Πρώτης Κυρίας Τζιλ Μπάιντεν, η οποία παντρεύτηκε τον Τζο Μπάιντεν μετά τον τραγικό θάνατο της πρώτης συζύγου του και μητέρας των δύο γιων του.

Εκείνη και ο εν διαστάσει σύζυγός της βρίσκονταν στο Οβάλ Γραφείο καθώς ο Μπάιντεν μιλούσε στο έθνος τον Ιούνιο του 2024 για να ανακοινώσει ότι δεν θα επιδιώξει επανεκλογή.

Ήταν η τελευταία φορά που το ζευγάρι εθεάθη δημόσια μαζί.

Ενώ έχει μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, νωρίτερα φέτος η Άσλεϊ υπερασπίστηκε ανοιχτά τον Τζο Μπάιντεν ενάντια στους ισχυρισμούς ότι ήταν γνωστικά ακατάλληλος κατά τους τελευταίους μήνες του στον Λευκό Οίκο.