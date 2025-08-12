Διαζύγιο για την Άσλεϊ Μπάιντεν - Χωρίζει μετά από 13 χρόνια γάμου η πρώην Πρώτη Κόρη

Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την αιτία του διαζυγίου της 44χρονης από τον 59χρονο πλαστικό χειρουργό

Newsbomb

Διαζύγιο για την Άσλεϊ Μπάιντεν - Χωρίζει μετά από 13 χρόνια γάμου η πρώην Πρώτη Κόρη
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αίτηση διαζυγίου μετά από 13 χρόνια γάμου από τον σύζυγό της πλαστικό χειρουργό Δρ Howard Krein κατέθεσε η κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, Άσλεϊ.

Η 44χρονη πρώην Πρώτη Κόρη υπέβαλε την αίτηση διαζυγίου από τον 59χρονο σύζυγό της, στη Φιλαδέλφεια, όπως ανέφερε το The Philadelphia Inquirer.

Για να σηματοδοτήσει τη στιγμή, η Ashley δημοσίευσε μια ιστορία στο Instagram που αργότερα διέγραψε που την έδειχνε να περπατά σε ένα πάρκο καθώς έδινε ένα μπράβο στη μελωδία του τραγουδιού Freedom της Beyoncé.

Joe Biden, Ashley Biden, Beau Biden

Ο αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ακολουθούμενος από την κόρη του Άσλεϊ Μπάιντεν,, και τον γιο του Μπο Μπάιντεν, βγαίνουν από το Air Force Two κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο Lexington Blue Grass, στο Λέξινγκτον για το ντιμπέιτ των αντιπροέδρων. (2012)

AP/Pablo Martinez Monsivais

Η Άσλεϊ αναδημοσίευσε επίσης ένα απόσπασμα στο Instagram που έγραφε: «Νέα ζωή, σημαίνει νέα όρια. Νέοι τρόποι ύπαρξης που δεν θα μοιάζουν ή δεν θα ακούγονται όπως πριν».

Συνόδευσε το απόσπασμα με το τραγούδι της Lauryn Hill Freedom Time.

Η Άσλεϊ, η μικρότερη κόρη του Τζο Μπάιντεν παντρεύτηκε τον Krein στο Greenville του Delaware, το 2012.

Το πρώην ζευγάρι γνωρίστηκε δύο χρόνια νωρίτερα μέσω του αείμνηστου αδελφού της Άσλεϊ, Μπο, ο οποίος πέθανε από καρκίνο το 2015.

Ζούσαν σε ένα σπίτι αξίας 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων στη Φιλαδέλφεια, όπου ο Krein εργάζεται ως ωτορινολαρυγγολόγος και πλαστικός χειρουργός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Thomas Jefferson.

Η Άσλεϊ έχει μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και έχει εργαστεί για τη μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης στην πολιτεία.

Η Άσλεϊ μίλησε για τη γαμήλια δεξίωση στο παραλίμνιο κτήμα του Μπάιντεν στο Γουίλμινγκτον όταν παρουσίασε τον πατέρα της στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών το 2024.

«Εκείνη την εποχή, ο πατέρας μου ήταν αντιπρόεδρος, αλλά ήταν επίσης αυτός όπου κυριολεκτικά έστησε ολόκληρη τη δεξίωση», είπε στην ομιλία της.

Jill Biden

Η Πρώτη Κυρία Τζιλ Μπάιντεν φτάνει με την Άσλεϊ Μπάιντεν για να μιλήσει σε μια εκδήλωση για τον Μήνα Υπερηφάνειας στο Νότιο Γκαζόν του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον(2024)

AP/Mark Schiefelbein

Η Άσλεϊ είναι η μόνη βιολογική κόρη της πρώην Πρώτης Κυρίας Τζιλ Μπάιντεν, η οποία παντρεύτηκε τον Τζο Μπάιντεν μετά τον τραγικό θάνατο της πρώτης συζύγου του και μητέρας των δύο γιων του.

Εκείνη και ο εν διαστάσει σύζυγός της βρίσκονταν στο Οβάλ Γραφείο καθώς ο Μπάιντεν μιλούσε στο έθνος τον Ιούνιο του 2024 για να ανακοινώσει ότι δεν θα επιδιώξει επανεκλογή.

Ήταν η τελευταία φορά που το ζευγάρι εθεάθη δημόσια μαζί.

Ενώ έχει μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, νωρίτερα φέτος η Άσλεϊ υπερασπίστηκε ανοιχτά τον Τζο Μπάιντεν ενάντια στους ισχυρισμούς ότι ήταν γνωστικά ακατάλληλος κατά τους τελευταίους μήνες του στον Λευκό Οίκο.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Νέο μπαράζ εκκενώσεων - Κάτοικοι 4 οικισμών καλούνται να απομακρυνθούν

18:47ΚΟΣΜΟΣ

«Τα ανθρωπιστικά βάσανα έχουν φτάσει σε αδιανόητα επίπεδα»: 27 χώρες υπέγραψαν κοινή δήλωση απαιτώντας επείγουσα δράση στη Γάζα

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» – Επεισόδιο με δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Διαζύγιο για την Άσλεϊ Μπάιντεν - Χωρίζει μετά από 13 χρόνια γάμου η πρώην Πρώτη Κόρη

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Τρεις διαφορετικές πυρκαγιές, ριπές 9 μποφόρ - Πηγές υπουργείου Κλιματικής Κρίσης

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Νέα ενεργοποίηση του 112 - Εκκένωση 4 οικισμών

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Νέα ενεργοποίηση του 112 - Εκκένωση 3 οικισμών

18:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Το νέο «πράσινο» κεφάλαιο του Νίκου Ρογκαβόπουλου (pics)

18:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άνω-κάτω το ΥΠΕΞ από ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για την Παλαιστίνη 

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ορφανός: «Έμαθα ότι έχω καρκίνο 20 μέρες αφότου γεννήθηκε η κόρη μου»

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στις Αρχές για εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας στη Κυψέλη

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Εργοστάσιο στις φλόγες - Μαζικές εκκενώσεις δεκάδων οικισμών - Δείτε βίντεο

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Μπαράζ μηνυμάτων εκκένωσης - Αγωνιώδη έκκληση για εναέρια μέσα από τον δήμαρχο Ζηρού

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Της έταξε το φεγγάρι - Ασκούμενος έκλεψε βράχους αξίας εκατομμυρίων από τη ΝASA για ερωτικές επαφές στη σελήνη

17:59ΥΓΕΙΑ

Υπάρχει ή όχι ο επικίνδυνος μύκητας ασπέργιλλος στον «Άγιο Σάββα»; Έκρηξη Άδωνι που κάνει λόγο για «συκοφάντες που θα λογοδοτήσουν»

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Έκλεισε η Πατρών - Πύργου

17:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Euroleague βάζει την οικογένεια Χολμς στο κλίμα: «Θα μπει σε ένα μπασκετικό καζάνι, γνωστό ως ΟΑΚΑ»

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Με ασφάλεια έδεσε το «Ιονίς» στο Λαύριο - Έπλεε ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Πύρινος εφιάλτης στα Μοιραίικα, καίγονται σπίτια

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα - Φωτιά μια ανάσα από τη φυλακή: Απειλεί το κατάστημα κράτησης στην Πάτρα - Φωτογραφίες/Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:21ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη φωτιά στην Πάτρα, εκκένωση 17 οικισμών – Μεγάλες πυρκαγιές σε Χίο, Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθο

12:51LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Κόλαφος» σε παράστασή του στα Χανιά - «Ντροπή τους! Δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε»

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» – Επεισόδιο με δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Νέα ενεργοποίηση του 112 - Εκκένωση 4 οικισμών

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ορφανός: «Έμαθα ότι έχω καρκίνο 20 μέρες αφότου γεννήθηκε η κόρη μου»

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα - Φωτιά μια ανάσα από τη φυλακή: Απειλεί το κατάστημα κράτησης στην Πάτρα - Φωτογραφίες/Βίντεο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

17:59ΥΓΕΙΑ

Υπάρχει ή όχι ο επικίνδυνος μύκητας ασπέργιλλος στον «Άγιο Σάββα»; Έκρηξη Άδωνι που κάνει λόγο για «συκοφάντες που θα λογοδοτήσουν»

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη: Σπάνια ψηφιδωτή επιγραφή αφιερωμένη στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: «Έχει καταλάβει τη Σίλικον Βάλεϊ σαν να παίζει... Μοnopoly» - Έξαλλοι οι γείτονες με τον «Μr Facebook»

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη ετοιμάζεται για πόλεμο: Οι αμυντικές βιομηχανίες επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα - Ανάλυση των Financial Times

12:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Σεϊρλή: Η ειρωνεία της τύχης για την αδικοχαμένη ηθοποιό

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Φιλιππιάδα: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση - Μαίνεται το πύρινο μέτωπο

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Εργοστάσιο στις φλόγες - Μαζικές εκκενώσεις δεκάδων οικισμών - Δείτε βίντεο

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Πύρινος εφιάλτης στα Μοιραίικα, καίγονται σπίτια

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιλινόις: Φρίκη με δασκάλα που βίασε 11χρονο μαθητή της - Πώς τον παγίδευσε στα «δίχτυα» της

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Τρεις διαφορετικές πυρκαγιές, ριπές 9 μποφόρ - Πηγές υπουργείου Κλιματικής Κρίσης

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο «Ιονίς» - Πλέει ακυβέρνητο μεταξύ Κέας και Μακρονήσου

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Νέο μπαράζ εκκενώσεων - Κάτοικοι 4 οικισμών καλούνται να απομακρυνθούν

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Διαζύγιο για την Άσλεϊ Μπάιντεν - Χωρίζει μετά από 13 χρόνια γάμου η πρώην Πρώτη Κόρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ