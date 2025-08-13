Τραγωδία στις Άλπεις: Ριπή ανέμου σκότωσε αλεξιπτωτίστρια πλαγιάς - Την έριξε σε γκρεμό 500 μέτρων

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή την παρέσυραν στο άλμα και την έριξαν στον γκρεμό

Τραγωδία στις Άλπεις: Ριπή ανέμου σκότωσε αλεξιπτωτίστρια πλαγιάς - Την έριξε σε γκρεμό 500 μέτρων
Τραγικό θάνατο βρήκε μία αλεξιπτωτίστρια πλαγιάς όταν ισχυροί άνεμοι την παρέσυραν και την έστειλαν να πέσει σε γκρεμό, στις ιταλικές Άλπεις.

Η Isabel Kofler, 29 ετών, έπεσε από ύψος 1.600 ποδών στον θάνατο αφού πήδηξε από το βουνό Ortler στις ιταλικές Άλπεις - ενώ οι φίλοι της παρακολουθούσαν με τρόμο.

Η Isabel είχε φτάσει στην κορυφή την αυγή της 8ης Αυγούστου με τρεις φίλους της και η ομάδα σχεδίαζε να κατέβει με αλεξίπτωτο πλαγιάς στην κοιλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έκανε το πρώτο άλμα, πριν χάσει αμέσως το ύψος της και πέσει από το βουνό.

Η κοπέλα παρασύρθηκε από μια "φρικτή" ριπή ανέμου που την έκανε να προσκρούσει στους χιονισμένους βράχους.

Ένας οδηγός βουνού που έγινε μάρτυρας του φρικτού ατυχήματος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Οι υπηρεσίες διάσωσης, κι ένα ελικόπτεο έσπευσαν στην περιοχή.

Οι τραυματιοφορείς και οι διασώστες βουνού κατέβηκαν στον τόπο του δυστυχήματος με βαρούλκο. Όταν όμως έφτασαν, διαπιστώθηκε ο θάνατός της μετά τη βίαιη πρόσκρουση που προκάλεσε η ξαφνική ριπή ανέμου.

Η επικίνδυνη επιχείρηση ανάκτησης διήρκεσε περίπου δύο ώρες.

Οι διασώστες αναγκάστηκαν να ολοκληρώσουν την επιχείρηση εν μέσω υψηλού κινδύνου πτώσης βράχων.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του φρικτού περιστατικού.

Η Ιζαμπέλ ήταν πιστοποιημένη αθλήτρια αλεξίπτωτου πλαγιάς.

