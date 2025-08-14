Μεξικό: Ήρωας εκπαιδευτής καταδύσεων έσωσε δύτες από ταχύπλοο που έπεσε πάνω τους

Ένας ήρωας εκπαιδευτής καταδύσεων τραυματίστηκε προσπαθώντας να σώσει την ομάδα του κατά την διάρκεια μιας ξενάγησης, όταν ένα ταχύπλοο σκάφος έπεσε καταπάνω τους. Συγκινημένη με την ηρωική του κίνηση, η τοπική κοινότητα δυτών στο Κοσουμέλ του Μεξικού, συγκέντρωσε 50.000 δολάρια για να καλύψει τα απαραίτητα ιατρικά του έξοδα.

Ο Manolo Acuña Zepeda, ένας αγαπητός εκπαιδευτής καταδύσεων στο Κοσουμέλ του Μεξικού, είναι ιδιαίτερα γνώριμος με τον ύφαλο Yucab. Αυτός ο όμορφος ύφαλος είναι ένας προορισμός, ο οποίος απαιτεί μέτρια εμπειρία, καθώς υπάρχει ένα ισχυρό ρεύμα, το οποίο σε παρασέρνει. Το μυστικό είναι να παραμείνεις ήρεμος, για να μην καταναλώσεις περισσότερο οξυγόνο από όσο πρέπει.

Όλα έγιναν στις 25 Ιουλίου, όταν ο Zepeda οδηγούσε μια ομάδα κατάδυσης πάνω από τον συγκεκριμένο ύφαλο. Ξαφνικά εμφανίστηκε ένα ταχύπλοο σκάφος, το οποίο βρισκόταν παράνομα στην περιοχή, και άρχισε να κατευθύνεται καταπάνω στην ομάδα του. Με ηρωισμό έσπρωξε τους δύτες του μακριά από την πορεία του σκάφους, αλλά τραυματίστηκε σοβαρά από τις προπέλες του σκάφους.

Μια εκστρατεία GoFundMe που οργανώθηκε από τον συνάδελφό του, John Flynn, της Sand Dollar Sports, ανέφερε ότι οι προπέλες του σκάφους έσπασαν το πόδι του Zepeda και ότι τα ιατρικά έξοδα στο Διεθνές Νοσοκομείο του Κοζουμέλ ήταν σημαντικά.

Η ανταπόκριση της κοινότητας των δυτών ήταν τεράστια, με την εκστρατεία GoFundMe να συγκέντρωσε 50.000 δολάρια - το 92% των απαιτούμενων κεφαλαίων για την κάλυψη όλων των ιατρικών και αποκαταστατικών εξόδων, εξασφαλίζοντας ότι ο Zepeda θα μπορέσει και πάλι να απολαύσει την αγαπημένη του δραστηριότητα.

«Ο Manolo θα ξεκινήσει φυσιοθεραπεία και αναπνευστική θεραπεία μόλις πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο», έγραψε ο Flynn σε μια ενημέρωση στις 7 Αυγούστου. «Μια νοσοκόμα θα τον επισκέπτεται τακτικά στο σπίτι για να τον βοηθάει».

Με πληροφορίες από Good News Network

Διαβάστε επίσης