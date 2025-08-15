Ο… κινηματογραφικός έρωτας Βρετανίδας τουρίστριας με σερβιτόρο στη Ζάκυνθο

Η Μπεθ Γουίνστοουν, που ταξίδεψε στο νησί της Ζακύνθου με τη μητέρα και τη γιαγιά της τον Αύγουστο του 2023, γνώρισε και ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα έναν 25χρονο Έλληνα σερβιτόρο, με τον οποίο σήμερα ζουν μαζί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Μπεθ ταξίδευε στη Ζάκυνθο από παιδί με την οικογένειά της, αλλά δεν είχε δώσει σημασία στον Γκάμπριελ, που εργαζόταν στο εστιατόριο του θείου του. Όλα άλλαξαν εφέτος.

Ο νεαρός τής πρόσφερε σφηνάκια και… το χέρι του, αφού την κάλεσε για ποτό την τρίτη νύχτα των διακοπών. Από εκείνη τη στιγμή, οι δυο τους ήταν αχώριστοι κάθε βράδυ.

Μετά την επιστροφή στην Αγγλία, η κοπέλα πέταξε ξανά στη Ζάκυνθο μόνη της, μόλις δύο εβδομάδες αργότερα, για να τον ξαναδεί. Μάλιστα, έκλεισε εισιτήριο στις 02:00 τα ξημερώματα για πρωινή πτήση από το Μάντσεστερ, ώστε να του κάνει έκπληξη.

«Δεν ήθελα να μείνω μακριά του, μου ζήτησε να γίνω το κορίτσι του και είπα “ναι”, παρ’ ότι φοβόμουν την απόσταση. Όμως, ήταν διαφορετικός από άλλους άντρες, με σεβόταν, ήθελε να με γνωρίσει πραγματικά και να γνωρίσει την οικογένειά μου. Ήταν γραφτό», αποκαλύπτει.

Ύστερα από πολλές πτήσεις ανάμεσα στη Ζάκυνθο και το Μπέρμιγχαμ, το ζευγάρι πλέον ζει μαζί στην Αγγλία, με τον Γκάμπριελ να εργάζεται στην επιχείρηση σκαλωσιών του πατέρα της Μπεθ.

Η Μπεθ παραιτήθηκε από τη δουλειά της ως σερβιτόρα και πέρασε λίγο καιρό στη Ζάκυνθο το φθινόπωρο, αλλά η επιστροφή στην Αγγλία ήταν απαραίτητη λόγω δυσκολιών στην αγορά εργασίας το χειμώνα.

«Δεν περίμενα να βρεθώ με έναν Έλληνα, απλώς πήγα διακοπές με τη μητέρα, τη γιαγιά και την ξαδέρφη μου. Όλα έγιναν απίστευτα γρήγορα, αλλά ήξερα από την αρχή πως ήταν κάτι αληθινό», αναφέρει.

«Οι Έλληνες άντρες είναι αλλιώς, θα είστε μαζί για πάντα», «παντρέψου τον και γύρνα πίσω στην Ελλάδα», «μόλις είδα μία πραγματική ιστορία αγάπης», είναι μερικά από τα σχόλια στα βίντεο που αναρτά το ζευγάρι στα κοινωνικά δίκτυα.