Νέα μόδα κατακλύζει την Ευρώπη: «Εισιτήρια γάμου» πωλούνται σε αγνώστους για να καλυφθούν τα έξοδα

Η ιδέα ανήκει στην Κάτια Λεκάρσκι, η οποία στις αρχές της χρονιάς ίδρυσε την πλατφόρμα Invitin. Όλα ξεκίνησαν όταν νοίκιαζε το σπίτι της στη νοτιοανατολική Γαλλία σε επισκέπτες που είχαν έρθει για να παραστούν σε έναν γάμο. Τότε, η πεντάχρονη κόρη της τη ρώτησε: «Γιατί δεν μας καλούν κι εμάς στους γάμους;».

Αυτό αποτέλεσε το έναυσμα για να σκεφτεί πως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα ήθελαν να παρευρεθούν σε έναν γάμο, αλλά δεν έχουν συχνά την ευκαιρία. Έτσι, αν μπορούσε να το προσφέρει ως υπηρεσία, θα βοηθούσε τα ζευγάρια να καλύψουν μέρος των εξόδων της διοργάνωσης, ενώ εκείνη θα κέρδιζε μια προμήθεια.

Σήμερα, στην πλατφόρμα Invitin φιλοξενούνται ήδη αρκετά ζευγάρια που πωλούν «εισιτήρια» για την πιο σημαντική μέρα της ζωής τους, καθώς και πολλοί ενδιαφερόμενοι πρόθυμοι να πληρώσουν εκατοντάδες ευρώ για την εμπειρία.