Δανία: Σιδηροδρομικό ατύχημα - Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (15/08) στη νότια Δανία με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγω για πολλούς τραυματίες.

«Βρισκόμαστε στο σημείο ενός σιδηροδρομικού ατυχήματος με αρκετούς τραυματίες κοντά στο Tinglev», ανέφερε η αστυνομία της νότιας περιοχής Jutland της Δανίας στο X.

Η σιδηροδρομική εταιρεία DSB ανακοίνωσε ξεχωριστά ότι έχει διακόψει όλες τις διαδρομές μεταξύ των πόλεων Kliplev και Tinglev, κοντά στα σύνορα της Δανίας με τη Γερμανία.