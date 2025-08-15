Δανία: Σιδηροδρομικό ατύχημα - Αναφορές για πολλούς τραυματίες
Oι πρώτες αναφορές να κάνουν λόγω για πολλούς τραυματίες
Σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (15/08) στη νότια Δανία με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγω για πολλούς τραυματίες.
«Βρισκόμαστε στο σημείο ενός σιδηροδρομικού ατυχήματος με αρκετούς τραυματίες κοντά στο Tinglev», ανέφερε η αστυνομία της νότιας περιοχής Jutland της Δανίας στο X.
Η σιδηροδρομική εταιρεία DSB ανακοίνωσε ξεχωριστά ότι έχει διακόψει όλες τις διαδρομές μεταξύ των πόλεων Kliplev και Tinglev, κοντά στα σύνορα της Δανίας με τη Γερμανία.
