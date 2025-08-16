Δολοφονήθηκε κατά την επίσκεψη στον τέσσερις φορές ισοβίτη άντρα της

Μια 62χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον φυλακισμένο σύζυγό της, καταδικασμένο για τετραπλό φονικό. O κατά 8 χρόνια μικρότερός της, Ντέιβιντ Μπρίνσον, ο οποίος κατηγορείται για στραγγαλισμό θα εμφανιστεί στο δικαστήριο τον προσεχή Σεπτέμβριο

Newsbomb

Δολοφονήθηκε κατά την επίσκεψη στον τέσσερις φορές ισοβίτη άντρα της
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ, μια 62χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μετά από νυχτερινή επίσκεψη στον σύζυγό της στο σωφρονιστικό ίδρυμα Mule Creek της Καλιφόρνια. Ο σύζυγος, ήδη φυλακισμένος για τέσσερις φόνους, κατηγορείται πλέον για τη δολοφονία της. Η οικογένεια ζητά απαντήσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super Cup Γερμανίας: Το σήκωσε η Μπάγερν, 2-1 την Στουτγάρδη στον τελικό

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Η συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη της επόμενης εβδομάδας

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Υψηλός κίνδυνος φωτιάς την Κυριακή (17/8) - Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονήθηκε κατά την επίσκεψη στον τέσσερις φορές ισοβίτη άντρα της

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Δεινοπάθησαν για να ελέγξουν τη φωτιά στο Λιβάρτζι - Εντυπωσιακές εικόνες του Newsbomb από τη μάχη με τις φλόγες

23:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ίντερ – Ολυμπιακός 2-0: Ανώτεροι οι «νερατζούρι» στην πρόβα τζενεράλε των Πειραιωτών

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητος ανεμοστρόβιλος φωτιάς στην Πορτογαλία - Εικόνες που κόβουν την ανάσα

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Ντούα Λίπα: Το αποκαλυπτικό φόρεμα που επέλεξε για τα γενέθλιά της - Εικόνες

23:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

La Liga: Εύκολα κι απλά η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Μαγιόρκα

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό ατύχημα στην Κρήτη: 42χρονος ακρωτηριάστηκε από εκπυρσοκρότηση καραμπίνας

23:00ΥΓΕΙΑ

Μελέτη: Εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να ζουν με αδιάγνωστο αυτισμό - Η διαφορά για τις γυναίκες

22:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ολική μεταβολή του σκηνικού από την Κυριακή - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ο Σι του είπε ότι η Κίνα δεν θα εισβάλει στην Ταϊβάν όσο αυτός είναι στην εξουσία

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Το δηκτικό σχόλιο της Ζαχάροβα για τη «Συμμαχία των Προθύμων» - «Μη ξεχάσετε χαρτοπετσέτες και κουτάλια»

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μεθυσμένη οδηγός εισέβαλε σε πεζόδρομο και σκόρπισε τον πανικό

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό – Χτύπησε και αστυνομικό

22:08ΚΟΣΜΟΣ

Μπόρις Τζόνσον: Απολαμβάνει τις βουτιές του στις ελληνικές παραλίες

22:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ξύλο και διακοπή στο Λάτσιο – Ατρόμητος που μόνο φιλικό δεν ήταν

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Σώος απεγκλωβίστηκε ο τουρίστας από το δύσβατο σημείο στην Παλαιοκαστρίτσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πώς ξεκίνησε τελικά η καταστροφική φωτιά - Η μαρτυρία που «επιβεβαιώνει» τον 25χρονο

22:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ολική μεταβολή του σκηνικού από την Κυριακή - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Δεινοπάθησαν για να ελέγξουν τη φωτιά στο Λιβάρτζι - Εντυπωσιακές εικόνες του Newsbomb από τη μάχη με τις φλόγες

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: 53χρονος βρήκε φρικτό θάνατο μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του μετά από επίθεση κροκόδειλου - Βίντεο

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητος ανεμοστρόβιλος φωτιάς στην Πορτογαλία - Εικόνες που κόβουν την ανάσα

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Βρέθηκαν έγγραφα σε ξενοδοχείο - Ποιοι τα ξέχασαν, τι αποκαλύπτουν

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό ατύχημα στην Κρήτη: 42χρονος ακρωτηριάστηκε από εκπυρσοκρότηση καραμπίνας

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειάς του - Για εμάς αξία έχει η ασφάλεια του Γιώργου

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η ινφλουένσερ που διαφήμιζε παράνομα site τζόγου

22:08ΚΟΣΜΟΣ

Μπόρις Τζόνσον: Απολαμβάνει τις βουτιές του στις ελληνικές παραλίες

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονήθηκε κατά την επίσκεψη στον τέσσερις φορές ισοβίτη άντρα της

22:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ξύλο και διακοπή στο Λάτσιο – Ατρόμητος που μόνο φιλικό δεν ήταν

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Πέμπτος τραυματίας στο λούνα παρκ - «Έσπασε το κάθισμα και πεταχτήκαμε»

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Ζελένσκι αρνήθηκε να παραδώσει το Ντονμπάς στη Ρωσία με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Μαθήτρια με IQ υψηλότερο από τον Στίβεν Χόκινγκ έδωσε εξετάσεις σε 23 μαθήματα και «σάρωσε»

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

18:30LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι είπε για την παρουσία του στο Δρομοκαΐτειο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Παραισθήσεις, απειλές και φωνές - Οι δραματικές στιγμές μεταφοράς του στο Δρομοκαΐτειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ