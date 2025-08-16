Δολοφονήθηκε κατά την επίσκεψη στον τέσσερις φορές ισοβίτη άντρα της
Μια 62χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον φυλακισμένο σύζυγό της, καταδικασμένο για τετραπλό φονικό. O κατά 8 χρόνια μικρότερός της, Ντέιβιντ Μπρίνσον, ο οποίος κατηγορείται για στραγγαλισμό θα εμφανιστεί στο δικαστήριο τον προσεχή Σεπτέμβριο
Σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ, μια 62χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μετά από νυχτερινή επίσκεψη στον σύζυγό της στο σωφρονιστικό ίδρυμα Mule Creek της Καλιφόρνια. Ο σύζυγος, ήδη φυλακισμένος για τέσσερις φόνους, κατηγορείται πλέον για τη δολοφονία της. Η οικογένεια ζητά απαντήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.
