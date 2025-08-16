Δολοφονήθηκε κατά την επίσκεψη στον τέσσερις φορές ισοβίτη άντρα της

Σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ, μια 62χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μετά από νυχτερινή επίσκεψη στον σύζυγό της στο σωφρονιστικό ίδρυμα Mule Creek της Καλιφόρνια. Ο σύζυγος, ήδη φυλακισμένος για τέσσερις φόνους, κατηγορείται πλέον για τη δολοφονία της. Η οικογένεια ζητά απαντήσεις.

