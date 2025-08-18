Φονικές πλημμύρες στην Κίνα: 9 νεκροί και 3 αγνοούμενοι

Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις παραμένουν αγνοούμενοι στη βόρεια Κίνα, ύστερα από αιφνίδιες πλημμύρες που έπληξαν τον νομό της Εσωτερικής Μογγολίας. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ομάδα δεκατριών εκδρομέων κατασκήνωνε στην περιοχή της Ουράντ και παρασύρθηκε από ορμητικά νερά.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, η πλημμύρα εκδηλώθηκε γύρω στις 22:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδας). Ένας άνθρωπος κατάφερε να σωθεί, ενώ για τον εντοπισμό των υπολοίπων κινητοποιήθηκαν πάνω από 700 διασώστες.

Επιχείρηση διάσωσης μεγάλης κλίμακας

Το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Κίνας έδωσε εντολή για άμεση επιχείρηση εντοπισμού των αγνοουμένων, στέλνοντας κλιμάκιο στην περιοχή. Η κρατική τηλεόραση CCTV μετέδωσε ότι οι δυνάμεις διάσωσης έχουν αναπτυχθεί σε δύσβατα σημεία, με στόχο να καλυφθεί το μεγαλύτερο δυνατό τμήμα της πληγείσας ζώνης.

Η τραγωδία ανέδειξε για ακόμη μία φορά την ευαλωτότητα πολλών περιοχών της χώρας σε ξαφνικά καιρικά φαινόμενα, ιδίως σε ορεινές και παραποτάμιες εκτάσεις όπου ο τουρισμός και η κατασκήνωση είναι δημοφιλείς δραστηριότητες.

Συχνές καταστροφές από ακραία καιρικά φαινόμενα

Η Κίνα πλήττεται τακτικά από φυσικές καταστροφές, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, καταρρακτώδεις βροχές στην επαρχία Γκανσού στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους.

Τον Ιούλιο, ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια προάστια του Πεκίνου άφησαν πίσω 44 νεκρούς και ανάγκασαν τις τοπικές αρχές να παραδεχτούν δημόσια ανεπάρκειες στην προετοιμασία και την ανταπόκριση.

Διαβάστε επίσης